Ruských útoků na Ukrajině v době bojů v Kurské oblasti ubylo, uvádí web

ČTK,

ČT24

, jab,

ket

10. 8. 2024 Aktualizováno Právě teď | Zdroj: ČTK , ČT24

Rusko muselo kvůli postupu Ukrajinců vyslat posily do Kurské oblasti (zdroj: ČT24)

Denní počty ruských pozemních útoků na Ukrajině se snížily na pozadí bojů v ruské Kurské oblasti, kde ukrajinská vojska tento týden zahájila překvapivou ofenzivu. S odvoláním na data ukrajinského generálního štábu to uvedl portál RBK-Ukrajina. Podle ruských vojenských blogerů je situace natolik vážná, že velení už stáhlo část sil z východní fronty a posílá je bránit hranice. Moskva přitom tvrdí, že se jí daří zastavit postup nepřátel do vnitrozemí. Podle některých zpráv proniklo do Ruska až deset tisíc Ukrajinců.

„Za uplynulý den bylo zaznamenáno devadesát bojových střetů,“ informoval ve své pravidelné ranní svodce ukrajinský generální štáb s tím, že Rusové nejaktivněji útočili v pokrovském sektoru v Doněcké oblasti. Den předtím zaznamenala ukrajinská armáda sto bojových střetů. Snížení útoků Rusů na frontové linii ilustruje podle webu RBK-Ukrajina i to, že ukrajinská armáda dříve hlásila i sto čtyřicet střetů denně. Vpád do Kurské oblasti Jednotky ukrajinské armády zahájily překvapivý vpád na ruské území v Kurské oblasti v úterý a od té doby obsadily několik vesnic a podle nich také město Sudža s posledním funkčním tranzitním bodem pro vývoz ruského plynu do Evropy přes Ukrajinu. „Zdravíme vás z města Sudža. Město je pod kontrolou ozbrojených sil Ukrajiny, je tu klid, všechny budovy jsou nepoškozené. Strategické zařízení Gazpromu ovládá 99. mechanizovaný prapor 61. samostatné brigády,“ uvedli vojáci. Rusové zřejmě utrpěli i těžké ztráty. Na jednom z videí je vidět zhruba patnáct vyhořelých nákladních aut ruské armády podél silnice. Zabito či zraněno bylo přinejmenším několik desítek vojáků, někteří další padli do zajetí.

Režim protiteroristické operace Rusko vyhlásilo nouzovou situaci federálního charakteru a uvedlo, že do oblasti přesouvá posily. Ve třech oblastech u hranic s Ukrajinou zavedlo režim protiteroristické operace. Kromě Kurské oblasti, kde teď probíhají boje, se to týká také oblasti Brjanské a Bělgorodské. Úřady také posílily ochranu nedaleké ruské jaderné elektrárny u města Kurčatov. „Ruské úřady teď mohou rychleji evakuovat obyvatelstvo, odposlouchávat telefony nebo lépe ovládat veřejnou dopravu. Je to způsob, jak dostat oblast částečně pod kontrolu,“ popisuje zpravodaj ČT na Ukrajině Jan Řápek. Tentokrát útok nevedou primárně malé jednotky proukrajinských ruských státních příslušníků a další různorodé zahraniční formace, jako tomu bylo při četných vpádech uskutečněných v průběhu roku 2023 a na počátku roku 2024. Od druhého dne vpádu hlásí směs zdrojů, včetně ruského ministerstva obrany, větší ofenzivu zahrnující ukrajinské síly čítající pravděpodobně stovky vojáků a desítky vozidel.

Během dvou dnů se vojsku podle řady zdrojů podařilo postoupit několika směry hluboko do území Ruské federace. „Z videozáznamů vidíme, že se u jednotek objevila nová taktická značení, což by mohlo znamenat, že Ukrajinci operaci plánovali dlouhodoběji a není to nějaká zoufalá akce,“ vysvětlil pro ČT24 generálporučík ve výslužbě Pavel Macko. Ruští vojenští blogeři píší o velkých potížích v obraně. Náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov přitom už ve středu hlásil, očividně nespokojenému Vladimiru Putinovi, že vpád na ruské území už armáda prakticky odrazila. „Někteří funkcionáři ministerstva obrany natolik lhali a lhali, až obelhali sami sebe,“ uvedl na adresu Moskvy velitel čečenské jednotky Achmat Apty Alaudinov. Rusko ale trvá na tom, že obrana je úspěšná. „V průběhu dne byly aktivní činností jednotek skupiny vojsk ,Sever' a dorazivších záloh, jakož i údery armádního letectva a dělostřelectva v oblastech Ivaškovského, Malé Lokni a Olgovky zmařeny pokusy nepřátelských mobilních skupin proniknout hluboko na ruské území,“ uvedlo v sobotu ruské ministerstvo obrany na Telegramu. Ukrajinské ztráty za uplynulý den ministerstvo vyčíslilo na 174 vojáků a 36 obrněných vozidel. Tvrzení válčících stran však nelze bezprostředně nezávisle ověřit.