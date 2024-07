Rusové na frontě dál postupují. Dojde jim dech, zní z Kyjeva

Jihozápadně od Torecku také Rusové postupují na sever a severovýchod od okupované obce Očeretyne směrem k dálnici vedoucí z Pokrovska na severovýchod do Kosťantynivky. Obsazení této spojnice by přerušilo hlavní zásobovací linii pro ukrajinské síly v regionu, dodala RFE/RL.

Většina města včetně centra se však nachází na západ od této vodní cesty. „Ruským jednotkám se zatím nepodařilo kanál překročit a dostat se do hlavní části města, ale stále se o to pokoušejí a zároveň město ostřelují. Útok na Časiv Jar je jednoznačně součástí jejich plánu,“ citoval tento týden ruský exilový web Novaja Gazeta Europe Jana Matvejeva, vojenského analytika Fondu boje s korupcí založeného Alexejem Navalným.

Charkovská fronta

Dál se bojuje také severně a severovýchodně od Charkova u Hlyboke a Vovčansku. Právě ve Vovčansku, který agresor částečně dobyl, se ukrajinským obráncům nedávno podařilo okupanty z některých jejich pozic vyhnat, zatímco u Hlyboke probíhají aktuálně nejtěžší boje v oblasti, píše Novaja Gazeta Europe a dodává, že jí oslovení analytici nemají přesné údaje o tom, která z armád tato místa právě ovládá. „Myslím, že ukrajinské ozbrojené síly jsou nyní blíže k osvobození Vovčansku, než je ruská armáda k jeho úplnému dobytí,“ řekl jí nicméně Matvejev.

Podle Sharpa útočí okupanti také u Kupjansku. „Vypadá to, že ruské velení doufá, že se dostane k řece Oskil, což by je dostalo do velmi výhodné pozice. Je to velmi pomalý pokrok, ale drží se svého plánu.“ Novaja Gazeta Europe dále s odkazem na americký Institut pro studium války (ISW) píše, že Rusové pokračují v útocích podél osy Kupjansk–Svatove–Kreminna, ale nemají tam žádný výrazný úspěch.

Další místa

Podle Meduzy ohrožují Rusové na doněcké frontě také silnici mezi městy Kurachove a Vuhledar, která je hlavní zásobovací trasou pro ukrajinské obránce v druhém jmenovaném místě. Západně od Vuhledaru okupanti v posledních dvou měsících dobyli Staromajorske a Urožajne, což jsou obce, které ale mají spíše symbolický než strategický význam, dodává ruský exilový web.

Na severu Doněcké oblasti pak podle něj zaznamenává agresor lokální zisky směrem na Siversk, jehož případné dobytí by mu pak otevřelo cestu na velká města Slovjansk a Kramatorsk.

V Chersonské oblasti přišli Ukrajinci zřejmě o předmostí na levém okupovaném břehu Dněpru u obce Krynky, kde se uchytili loni v říjnu. Hlavní pozice v Krynkách byly podle armády zničeny, už dříve se objevily neoficiální informace, že se vojáci z obce stáhli. Zároveň ale armáda tvrdí, že operace v místě dál pokračují.