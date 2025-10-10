Ukrajinské hlavní město Kyjev čelí ruskému vzdušnému útoku, napsal server Ukrajinska pravda s odvoláním na vzdušné síly a starostu metropole Vitalije Klyčka. Invazní jednotky podle něj zaútočily na kritickou infrastrukturu města a jeho část se ocitla bez proudu. Kvůli útoku začalo hořet v sedmnáctipatrové budově v Kyjevě. Na místě jsou prý zranění. Rusko udeřilo také na Záporožskou oblast.
Rusko zaútočilo na Kyjev, část města je bez proudu
„Levý břeh hlavního města je bez elektřiny. Problémy jsou také s dodávkami vody,“ uvedl starosta Klyčko na platformě Telegram. Kyjevem protéká řeka Dněpr, přičemž na levém břehu se rozkládá východní část města, na pravém západ metropole. Podle šéfa kyjevské vojenské správy Tymura Tkačenka Rusové při nočním úderu na Kyjev použili drony i střely.
Novináři agentury AFP v Kyjevě slyšeli několik silných explozí a zaznamenali výpadky v dodávkách proudu.
Ukrajinská ministryně energetiky Svitlana Hrynčuková uvedla, že ruské invazní síly útočí na energetiku země. „Energetici přijímají všechna nezbytná opatření k minimalizaci negativních důsledků,“ napsala ministryně na Facebooku.
Údery v Záporoží
Ve městě Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny ruské drony zasáhly několik cílů, přičemž zranily tři lidi a způsobily nejméně jeden požár obydlí, napsala agentura Reuters s odvoláním na místní úřady. Šéf oblastní správy Ivan Fedorov, který informoval o dronovém útoku na toto město, později na Telegramu uvedl, že v nemocnici zemřel sedmiletý hoch, kterého zranil ruský noční útok.
Ukrajina se brání plnohodnotné ruské invazi třetím rokem. Součástí bojů jsou i vzdušné útoky, přičemž některá média v posledních dnech informovala, že zintenzivnily údery obou stran na energetiku nepřítele.
Rusko se od počátku své invaze každý rok s přicházející zimou snaží ochromit ukrajinskou energetickou síť v naději, že naruší morálku obyvatel napadené země a také její vojenskou výrobu, napsala dříve agentura AP. Ukrajina v posledních měsících stále častěji cílí své dronové a jiné údery na ruský ropný průmysl.
Deklarovaným cílem je přerušit zásobování ruské armády palivem a ztížit Moskvě financování války prostřednictvím vývozu ropných produktů.