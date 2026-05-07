Rusko tvrdí, že sestřelilo téměř 350 ukrajinských dronů. Údery hlásí i Kyjev


před 48 mminutami|Zdroj: ČTK

Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že jeho síly od středečního večera sestřelily nad ruským územím 347 ukrajinských dronů. Podle agentury AFP jde o obzvlášť vysoký počet. Údery hlásí i Ukrajina. Čtyři raněné si v noci podle úřadů vyžádaly ruské útoky na Dněpropetrovskou oblast na jihovýchodě Ukrajiny, další čtyři raněné ve čtvrtek oznámily úřady z Charkova. Válčící strany přitom tento týden vyhlásily jednostranná příměří s odlišnými daty.

Kyjev oznámil klid zbraní s platností od půlnoci z úterý na středu poté, co Moskva v pondělí ohlásila jednostranný klid zbraní na nadcházejícího 8. a 9. května, kdy si bude mimo jiné vojenskou přehlídkou připomínat konec druhé světové války. Pohrozila přitom masivním vzdušným útokem na Kyjev v případě porušení příměří. Ukrajina ve středu odsoudila ruské útoky, jež se uskutečnily navzdory příměří, které navrhla, a zároveň upozornila, že bude reagovat „symetricky“.

Obě strany zmiňují i vzájemné útoky v noci na čtvrtek. Čtyři raněné, včetně těhotné 21leté ženy, si vyžádaly útoky na Dněpropetrovskou oblast, oznámil náčelník tamní regionální správy Oleksandr Hanža, který dříve informoval o jednom raněném v Dnipru. V oblastním centru je ve čtvrtek smutek na památku čtrnácti obětí ruských útoků z posledních dnů, připomněl.

Ruské útoky na Záporoží a Kramatorsk zabily podle úřadů nejméně dvě desítky lidí
Následky ruského útoku na Kramatorsk, 5. 5. 2026

Čtyři lidi, včetně dítěte, zranily ruské drony útočící na Charkov, uvedl starosta druhého největšího ukrajinského města Ihor Terechov. Nálet poškodil asi deset domů, shořelo jedno auto, dodal.

Rusko v noci vyslalo proti Ukrajině 102 dronů, z nichž se 92 podařilo sestřelit, oznámilo ukrajinské letectvo. Zaznamenalo zásahy osmi dronů na šesti místech. Nálety pokračují, varovalo v ranních hodinách.

Od začátku května zahynulo na Ukrajině nejméně 70 civilistů, uvádí OSN
Ukrajinský zdravotník prochází v Kyjevě místem, kde dopadl dron po ruském útoku na Ukrajinu. Ilustrační foto

Oběti hlásí i Rusko

Útoky na svém území hlásí i Rusko. Ukrajinské drony byly podle tamního ministerstva obrany „zachyceny a zničeny“ mezi 21:00 a 07:00 moskevského času (20:00 až 6:00 SELČ). Úřady mimo jiné tvrdí, že ukrajinský bezpilotní letoun při útoku na mikrobus v Bělgorodské oblasti na západě země zabil jednu ženu, další člověk byl těžce zraněn. 

Podle gubernátora Brjanské oblasti Alexandra Bogomaze zranil útok na město Brjansk třináct lidí včetně dítěte. V Rževu ležícím asi dvě stě kilometrů západně od Moskvy, zase musely úřady evakuovat 350 obyvatel tří domů, které údajně poškodily ukrajinské drony. Nálet se obešel bez raněných, oznámil gubernátor Tverské oblasti Vitalij Koroljov.

Útok hlásilo i hlavní město. Na Moskvu se během noci a rána podle starosty Sergeje Sobjanina pokoušelo zaútočit sedmnáct dronů.

Dron zasáhl výškovou budovu v Moskvě, útok prý hrozí i na vojenskou přehlídku 9. května
Poškozená fasáda výškové budovy v Moskvě (4. května 2026)

Ukrajinské drony napadly také logistickou základnu ruského ministerstva obrany v Naro-Fominsku u Moskvy, tvrdí ukrajinská agentura Unian s odvoláním na záběry dýmu, stoupajícího ze základny. Bezpilotní letouny bránící se země rovněž znovu zaútočily na ropná zařízení u ruského města Perm, vzdáleného asi 1500 kilometrů od Ukrajiny, píše server Ukrajinska pravda, také s odvoláním na záběry ze sociálních sítí.

Rusko proti Ukrajině vede od února 2022 plnohodnotnou invazi, jejíž součástí jsou vzdušné útoky. Ukrajina se brání se západní pomocí a podniká údery v ruském vnitrozemí. Tvrdí, že jejich cílem je ruská infrastruktura pro vývoz ropy, ze kterého Moskva financuje válku. Informace zveřejňované znepřátelenými stranami ovšem v podmínkách ozbrojeného konfliktu nelze nezávisle ověřit.

Umělá inteligence hledá lesní požáry na západě USA

481 metrů. Aljaškou se vloni přehnala druhá největší megatsunami

Loňská megatsunami vznikla po sesuvu části aljašské hory do moře. Podle studie, která vyšla na začátku května, jde o druhou nejvyšší vlnu, jakou kdy vědci zaznamenali. Autoři výzkumu zdůrazňují, že je spojená s riziky změny klimatu a táním ledovců.
„Právo zůstat.“ Evropská komise připravuje strategii, která má brzdit emigraci

Evropská komise spouští novou strategii, jejímž cílem je omezit emigraci a posílit územní soudržnost. Formální dokument chce přijmout do konce roku, ještě před zahájením vyjednávání o víceletém finančním rámci na období 2028 až 2034. Portugalsko patří mezi země nejvíce zasažené regionálními nerovnostmi a demografickým úbytkem.
V Amsterdamu léčí další ženu s příznaky hantaviru

V Amsterdamu byla hospitalizována žena s příznaky hantaviru. Podle úřadů jde o letušku, která byla v kontaktu s jednou z obětí z výletní lodi. Plavidlo na Svaté Heleně opustilo asi čtyřicet lidí. Všichni se symptomy už byli z lodi evakuováni. Argentina otestuje hlodavce ve městě Ushuaia, odkud loď vyplula. Země v poslední době hlásí vzestup počtů nakažených hantavirem. Od loňského června šlo o 101 případů.
V Lotyšsku se zřítily dva cizí drony

Na východě Lotyšska se zřítily dva cizí drony. Na místo byly povolány stíhačky v rámci mnohonárodní letecké policejní mise NATO v Pobaltí. Jeden z dronů narazil do skladu ropy v lotyšském městě Rezekne nedaleko ruských hranic. Drony vletěly do lotyšského vzdušného prostoru z ruského území, podle lotyšského ministra obrany Andrise Sprudse je pravděpodobně vypustila Ukrajina, když mířila proti ruským cílům.
Evropská unie zakáže svlékací aplikace

Zástupci Evropského parlamentu (EP) a členských států Evropské unie (EU) se shodli na podobě zákazu aplikací umělé inteligence (AI) umožňujících vytváření sexualizovaných snímků a videí skutečných lidí bez jejich souhlasu. Zákaz bude platit od 2. prosince. Europoslanci věc podpořili už na březnovém plenárním zasedání, kdy dali zelenou vyjednávání s členskými státy. Jde o součást balíčku na zjednodušení a zmírnění legislativy k AI navrženého Evropskou komisí (EK).
Rekreanti si „rezervovali“ lehátka ručníky. Němec vysoudil tisíc eur

Německý turista vysoudil odškodnění téměř tisíc eur (přes 24 tisíc korun) poté, co na dovolené s rodinou nemohl najít volná lehátka, která si ostatní rekreanti rezervovali tím, že na nich nechávali ručníky. Informoval o tom zpravodajský server BBC.
VideoUmělá inteligence hledá lesní požáry na západě USA

Státy na západě USA se připravují na další sezonu lesních požárů. Obavy z rozsáhlých škod jsou letos o to větší, že napadlo rekordně málo sněhu. S včasným odhalením ohnisek nově pomáhá také umělá inteligence. Například ve státě Colorado technici osazují třináct metrů vysoké sloupy otočnými kamerami s vysokým rozlišením, které zachytí stoupající dým a nepřetržitě shromažďují data, která pak společně s údaji ze satelitů zpracovává umělá inteligence. Ne všude se ale její použití kvůli vysoké ceně vyplatí. Třeba společnost Pano AI si za jednu kameru účtuje 50 tisíc dolarů (přibližně milion korun) ročně. V ceně je zahrnuta také analýza požárního rizika a nepřetržitý provoz informačního centra.
