Rusko tvrdí, že sestřelilo téměř 350 ukrajinských dronů. Údery hlásí i Kyjev

Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že jeho síly od středečního večera sestřelily nad ruským územím 347 ukrajinských dronů. Podle agentury AFP jde o obzvlášť vysoký počet. Údery hlásí i Ukrajina. Čtyři raněné si v noci podle úřadů vyžádaly ruské útoky na Dněpropetrovskou oblast na jihovýchodě Ukrajiny, další čtyři raněné ve čtvrtek oznámily úřady z Charkova. Válčící strany přitom tento týden vyhlásily jednostranná příměří s odlišnými daty.
Kyjev oznámil klid zbraní s platností od půlnoci z úterý na středu poté, co Moskva v pondělí ohlásila jednostranný klid zbraní na nadcházejícího 8. a 9. května, kdy si bude mimo jiné vojenskou přehlídkou připomínat konec druhé světové války. Pohrozila přitom masivním vzdušným útokem na Kyjev v případě porušení příměří. Ukrajina ve středu odsoudila ruské útoky, jež se uskutečnily navzdory příměří, které navrhla, a zároveň upozornila, že bude reagovat „symetricky“.
Obě strany zmiňují i vzájemné útoky v noci na čtvrtek. Čtyři raněné, včetně těhotné 21leté ženy, si vyžádaly útoky na Dněpropetrovskou oblast, oznámil náčelník tamní regionální správy Oleksandr Hanža, který dříve informoval o jednom raněném v Dnipru. V oblastním centru je ve čtvrtek smutek na památku čtrnácti obětí ruských útoků z posledních dnů, připomněl.
Čtyři lidi, včetně dítěte, zranily ruské drony útočící na Charkov, uvedl starosta druhého největšího ukrajinského města Ihor Terechov. Nálet poškodil asi deset domů, shořelo jedno auto, dodal.
Rusko v noci vyslalo proti Ukrajině 102 dronů, z nichž se 92 podařilo sestřelit, oznámilo ukrajinské letectvo. Zaznamenalo zásahy osmi dronů na šesti místech. Nálety pokračují, varovalo v ranních hodinách.
Oběti hlásí i Rusko
Útoky na svém území hlásí i Rusko. Ukrajinské drony byly podle tamního ministerstva obrany „zachyceny a zničeny“ mezi 21:00 a 07:00 moskevského času (20:00 až 6:00 SELČ). Úřady mimo jiné tvrdí, že ukrajinský bezpilotní letoun při útoku na mikrobus v Bělgorodské oblasti na západě země zabil jednu ženu, další člověk byl těžce zraněn.
Podle gubernátora Brjanské oblasti Alexandra Bogomaze zranil útok na město Brjansk třináct lidí včetně dítěte. V Rževu ležícím asi dvě stě kilometrů západně od Moskvy, zase musely úřady evakuovat 350 obyvatel tří domů, které údajně poškodily ukrajinské drony. Nálet se obešel bez raněných, oznámil gubernátor Tverské oblasti Vitalij Koroljov.
Útok hlásilo i hlavní město. Na Moskvu se během noci a rána podle starosty Sergeje Sobjanina pokoušelo zaútočit sedmnáct dronů.
Ukrajinské drony napadly také logistickou základnu ruského ministerstva obrany v Naro-Fominsku u Moskvy, tvrdí ukrajinská agentura Unian s odvoláním na záběry dýmu, stoupajícího ze základny. Bezpilotní letouny bránící se země rovněž znovu zaútočily na ropná zařízení u ruského města Perm, vzdáleného asi 1500 kilometrů od Ukrajiny, píše server Ukrajinska pravda, také s odvoláním na záběry ze sociálních sítí.
Rusko proti Ukrajině vede od února 2022 plnohodnotnou invazi, jejíž součástí jsou vzdušné útoky. Ukrajina se brání se západní pomocí a podniká údery v ruském vnitrozemí. Tvrdí, že jejich cílem je ruská infrastruktura pro vývoz ropy, ze kterého Moskva financuje válku. Informace zveřejňované znepřátelenými stranami ovšem v podmínkách ozbrojeného konfliktu nelze nezávisle ověřit.
