Od začátku května zahynulo na Ukrajině nejméně 70 civilistů, uvedla OSN

Od začátku května zahynulo na Ukrajině kvůli bojům nejméně 70 civilistů a více než 500 dalších bylo zraněno. Uvedla to Mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině (HRMMU), která informace o mnohých hlášených civilních obětech ověřila. Jen v úterý podle zatím neověřených zpráv ruské útoky připravily o život 28 lidí a dalších 194 osob zranily, sdělila mise.
Ukrajinské úřady v úterý informovaly o 12 zabitých při ruském útoku na Záporoží, šesti obětech ruského úderu na Kramatorsk nebo třech zabitých při útoku na Dnipro. V noci na úterý podle nich zahynulo pět lidí při úderech na Poltavskou a Charkovskou oblast. Ve středu ukrajinští činitelé podle stanice BBC hlásili další oběti ruských útoků, informovali například o třech zabitých civilistech v Sumské oblasti nebo o zabité seniorce v Záporožské oblasti.
Série vzdušných útoků podle OSN od pátku připravila o životy nebo poranila civilisty v řadě ukrajinských regionů. Při některých úderech zahynuli nebo utrpěli zranění i záchranáři, když se původně zasažená místa stala terčem dalšího útoku, uvedla ve středu HRMMU. K vysokému počtu obětí v uvedeném období podle ní mohlo přispět to, že řada úderů zasáhla během dne městské oblasti.
„Mnoho zabitých a zraněných civilistů se věnovalo běžným civilním činnostem – cestovalo, pracovalo, nakupovalo, procházelo se nebo reagovalo na dřívější útoky,“ uvedla vedoucí HRMMU Danielle Bellová.
OSN: Počty zabitých civilistů budou ještě vyšší
Mise OSN informovala také o hlášených obětech z ruské strany. Na území okupovaném Ruskou federací bylo mezi 1. a 5. květnem podle neověřených zpráv zabito deset lidí, sdělila HRMMU. Například Moskvou dosazené úřady anektovaného ukrajinského poloostrova Krym v úterý v noci informovaly o pěti zabitých při ukrajinském dronovém útoku na město Džankoj. Kromě toho v Rusku úřady před tím informovaly o dvou zabitých při ukrajinském útoku na město Čeboksary v Čuvašsku.
Mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině od začátku ruské invaze v únoru 2022 k letošnímu dubnu potvrdila smrt nejméně 15 578 civilistů včetně stovek dětí. Naprostou většinu zabitých či zraněných civilistů mise eviduje v oblastech pod kontrolou ukrajinské vlády, na kterou útočí ruská armáda. HRMMU uvádí, že počty zabitých civilistů budou vyšší, než se jí podařilo ověřit.
Ve své únorové zprávě OSN napsala, že její bilance nezahrnuje hlášení ruských úřadů o civilních obětech v Rusku, které HRMMU nebyla schopna ověřit kvůli nedostatečnému přístupu a omezeným veřejně dostupným informacím.
Ukrajina mezitím ve středu obvinila Rusko, že nedodržuje Kyjevem vyhlášené příměří. Moskva nejprve v pondělí jednostranně vyhlásila klid zbraní na 8. a 9. května, kdy si bude vojenskou přehlídkou připomínat konec druhé světové války. Ruské ministerstvo obrany zároveň pohrozilo masivním vzdušným útokem na Kyjev v případě porušení Moskvou vyhlášeného klidu zbraní.
Kyjev následně ohlásil vlastní příměří platné už od půlnoci z úterý na středu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval, že Ukrajina zrcadlově odpoví na případné porušování klidu zbraní.
Načítání...