Od začátku května zahynulo na Ukrajině nejméně 70 civilistů, uvedla OSN


před 40 mminutami|Zdroj: ČTK

Od začátku května zahynulo na Ukrajině kvůli bojům nejméně 70 civilistů a více než 500 dalších bylo zraněno. Uvedla to Mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině (HRMMU), která informace o mnohých hlášených civilních obětech ověřila. Jen v úterý podle zatím neověřených zpráv ruské útoky připravily o život 28 lidí a dalších 194 osob zranily, sdělila mise.

Ukrajinské úřady v úterý informovaly o 12 zabitých při ruském útoku na Záporoží, šesti obětech ruského úderu na Kramatorsk nebo třech zabitých při útoku na Dnipro. V noci na úterý podle nich zahynulo pět lidí při úderech na Poltavskou a Charkovskou oblast. Ve středu ukrajinští činitelé podle stanice BBC hlásili další oběti ruských útoků, informovali například o třech zabitých civilistech v Sumské oblasti nebo o zabité seniorce v Záporožské oblasti.

Série vzdušných útoků podle OSN od pátku připravila o životy nebo poranila civilisty v řadě ukrajinských regionů. Při některých úderech zahynuli nebo utrpěli zranění i záchranáři, když se původně zasažená místa stala terčem dalšího útoku, uvedla ve středu HRMMU. K vysokému počtu obětí v uvedeném období podle ní mohlo přispět to, že řada úderů zasáhla během dne městské oblasti.

„Mnoho zabitých a zraněných civilistů se věnovalo běžným civilním činnostem – cestovalo, pracovalo, nakupovalo, procházelo se nebo reagovalo na dřívější útoky,“ uvedla vedoucí HRMMU Danielle Bellová.

Rusko zabíjelo na Ukrajině, Zelenskyj mluví o cynismu
Zkrvavená helma ukrajinského záchranáře v Poltavské oblasti (5. května 2026)

OSN: Počty zabitých civilistů budou ještě vyšší

Mise OSN informovala také o hlášených obětech z ruské strany. Na území okupovaném Ruskou federací bylo mezi 1. a 5. květnem podle neověřených zpráv zabito deset lidí, sdělila HRMMU. Například Moskvou dosazené úřady anektovaného ukrajinského poloostrova Krym v úterý v noci informovaly o pěti zabitých při ukrajinském dronovém útoku na město Džankoj. Kromě toho v Rusku úřady před tím informovaly o dvou zabitých při ukrajinském útoku na město Čeboksary v Čuvašsku.

Mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině od začátku ruské invaze v únoru 2022 k letošnímu dubnu potvrdila smrt nejméně 15 578 civilistů včetně stovek dětí. Naprostou většinu zabitých či zraněných civilistů mise eviduje v oblastech pod kontrolou ukrajinské vlády, na kterou útočí ruská armáda. HRMMU uvádí, že počty zabitých civilistů budou vyšší, než se jí podařilo ověřit.

Ve své únorové zprávě OSN napsala, že její bilance nezahrnuje hlášení ruských úřadů o civilních obětech v Rusku, které HRMMU nebyla schopna ověřit kvůli nedostatečnému přístupu a omezeným veřejně dostupným informacím.

Ruské útoky na Záporoží a Kramatorsk zabily podle úřadů nejméně dvě desítky lidí
Následky ruského útoku na Kramatorsk, 5. 5. 2026

Ukrajina mezitím ve středu obvinila Rusko, že nedodržuje Kyjevem vyhlášené příměří. Moskva nejprve v pondělí jednostranně vyhlásila klid zbraní na 8. a 9. května, kdy si bude vojenskou přehlídkou připomínat konec druhé světové války. Ruské ministerstvo obrany zároveň pohrozilo masivním vzdušným útokem na Kyjev v případě porušení Moskvou vyhlášeného klidu zbraní.

Kyjev následně ohlásil vlastní příměří platné už od půlnoci z úterý na středu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval, že Ukrajina zrcadlově odpoví na případné porušování klidu zbraní.

Rusko porušilo Ukrajinou vyhlášený klid zbraní v téměř dvou tisících případech, uvedl Zelenskyj
Ruským útokem zničená budova mateřské školy v Sumách, v době náletu v ní nebyly děti (6. května 2026)
Od začátku května zahynulo na Ukrajině kvůli bojům nejméně 70 civilistů a více než 500 dalších bylo zraněno. Uvedla to Mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině (HRMMU), která informace o mnohých hlášených civilních obětech ověřila. Jen v úterý podle zatím neověřených zpráv ruské útoky připravily o život 28 lidí a dalších 194 osob zranily, sdělila mise.
V místních volbách v Británii se očekává oslabení labouristů i premiéra Starmera

Velká část Británie včetně Londýna si ve čtvrtek vybere nové zástupce do místních samospráv. Zemi čekají také volby do skotského a velšského parlamentu. Podle agentury AP průzkumy hovoří o velkých ztrátách vládnoucích labouristů, které mohou uspíšit odchod premiéra Keira Starmera. Média předpovídají také další roztříštění britské politické scény, na níž se u moci v posledních dekádách střídali labouristé a konzervativci.
Švýcarsko má pacienta s hantavirem, další jsou z lodi evakuováni do Nizozemska

V Curychu se léčí pacient s hantavirem z výletní lodi MV Hondius. Další tři pacienti jsou evakuováni do Nizozemska, píše server BBC News. V souvislosti se vzácným virem zatím zemřeli tři lidé, nakažených je ale víc. Jihoafrické úřady u dvou pacientů potvrdily jihoamerickou variantu viru, která se může šířit mezi lidmi. Generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus je přesvědčen, že riziko pro veřejné zdraví zůstává nízké. Plavidlo vyplulo od Kapverd a směřuje ke španělským Kanárským ostrovům. Do přístavu na Tenerife by se mělo dostat asi v sobotu.
Hormuzský průliv se otevře, pokud Írán přistoupí na dohodu, tvrdí Trump

Hormuzský průliv se zcela otevře, pokud Írán přistoupí na dohodu s USA, prohlásil americký prezident Donald Trump. Írán americký návrh analyzuje. Trump dodal, že dočasně pozastavil ochranu a navádění lodí v průlivu, které ohrožovala íránská blokáda. Důvodem jsou podle něj aktuální jednání. Americká blokáda íránských přístavů však pokračuje, americký letoun během středy zasáhl íránský tanker. Do oblasti směřuje francouzská letadlová loď Charles de Gaulle.
Izrael bez varování udeřil na Bejrút

Izraelská armáda ve středu večer zasáhla hustě obydlenou čtvrť Ghobajrí na jižním předměstí Bejrútu, uvedla agentura NNA. Izrael zaútočil bez předchozího varování na libanonskou metropoli poprvé od příměří, které vstoupilo v platnost 16. dubna. Podle oficiálního izraelského prohlášení úder směřoval na velitele elitní jednotky Radván, která spadá pod teroristické hnutí Hizballáh, napsala agentura Reuters.
VideoRok od nástupu Merze do úřadu panuje v Německu nespokojenost s vládou

Přesně rok od nástupu německého kancléře Friedricha Merze do úřadu se jeho vláda potýká s krizí důvěry a popularity. Nespokojených je s prací spolkového kabinetu a jeho šéfa přes osmdesát procent veřejnosti. Lidem vadí hádky v koalici, pomalu postupující důležité reformy i chybějící schopnost nabídnout v těžkých časech srozumitelná řešení. Aspoň částečně pozitivně vidí Němci Merzovu zahraniční politiku a omezení migrace. Obliba vlády krátce vzrostla i se zavedením dobrovolné vojenské služby a prvními kroky ke stabilizaci důchodů na konci loňského roku. Jinak ale převládá zásadní nespokojenost.
Zemřel zakladatel televize CNN Ted Turner

Ve věku 87 let ve středu zemřel zakladatel americké televizní stanice CNN Ted Turner. Úmrtí mediálního magnáta a filantropa oznámila CNN s odvoláním na jeho společnost Turner Enterprises. Dnes již legendární stanici s nepřetržitě vysílanými zprávami Turner vytvořil v roce 1980. Rodák z Ohia podle agentury AFP v roce 2018 oznámil, že trpí neurodegenerativním onemocněním demence s Lewyho tělísky, jejíž příznaky se podobají Alzheimerově či Parkinsonově chorobě.
Slovensko zruší dvojí ceny nafty, které kritizovala Evropská komise

Slovensko od pátku zruší dvojí ceny nafty a zbylé omezení při tankování tohoto paliva u čerpacích stanic. Rozhodla o tom slovenská vláda, řekla ministryně hospodářství Denisa Saková (Hlas). Dvojí ceny, které Bratislava zavedla v březnu a které v praxi vedly k dražší naftě pro vozidla se zahraniční poznávací značkou, kritizovala Evropská komise. Paliva na Slovensku byla minulý týden už dražší než v Česku, v Maďarsku i v Polsku.
