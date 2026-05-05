Rusko zabíjelo na Ukrajině, Zelenskyj mluví o cynismu

Nejméně čtyři lidi zabily a 31 dalších zranily ruské drony a rakety během nočních útoků v Poltavské oblasti, oznámil náčelník tohoto ukrajinského regionu Vitalij Djakivnyč. Raněné hlásily i další oblasti napadené země. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil za cynické, že Rusko podniká smrtící útoky poté, co vyhlásilo na 8. a 9. května příměří kvůli svým propagandistickým oslavám konce druhé světové války. Náletům stovek ukrajinských dronů čelilo během noci i Rusko, kde úřady hlásí jednoho raněného.
Rusko zaútočilo v Poltavské oblasti na zařízení na výrobu plynu. Když záchranáři dorazili na místo a začali hasit rozsáhlý požár, ruské síly je zasáhly další raketou. V důsledku opakovaného úderu přišli o život dva záchranáři, dalších 23 záchranářů bylo zraněno. Zahynuli také dva civilisté a osm bylo zraněno.
Tři lidé jsou ve vážném stavu, lékaři bojují o jejich životy, uvedl ukrajinský ministr vnitra Ihor Klymenko. „Jde o úmyslné útoky na ty, kteří zachraňují životy. Zaznamenáváme každý válečný zločin Ruské federace. Nepřítel musí nést odpovědnost za vraždy Ukrajinců,“ napsal na sociální síti.
Při útocích na plynárenské podniky společnosti Naftohaz v Poltavské a Charkovské oblasti zahynuli tři zaměstnanci a dva záchranáři, dalších 37 lidí bylo zraněno, informoval ředitel společnosti Serhij Koreckyj.
„Obzvlášť podlý“ ruský útok na záchranáře v Poltavské oblasti odsoudil i Zelenskyj. Vzpomenul i další ruské útoky a jejich oběti v době, kdy Moskva žádá o příměří, aby mohla bezpečně uspořádat tradiční vojenskou přehlídku na oslavu sovětského vítězství v druhé světové válce.
„Je naprostým cynismem žádat o příměří, aby se mohly konat propagandistické oslavy, zatímco každý den podnikají raketové a dronové útoky. Rusko by mohlo kdykoli přestat střílet, a to by ukončilo válku a naše reakce. Zapotřebí je mír a skutečné kroky k jeho dosažení,“ napsal Zelenskyj a varoval, že Ukrajina bude zrcadlově reagovat na ruské počínání.
V Poltavské oblasti byl v důsledku útoku také poškozen průmyslový podnik, 3480 odběratelů zůstalo bez dodávek plynu. Poškozena byla i železniční infrastruktura, uvedl dříve Djakivnyč. Rusko podle něj zasáhlo dvě místa v regionu, která však neupřesnil.
V Kyjevské oblasti ruské útoky podle záchranářů zasáhly dva okresy, v jednom vypukl požár v průmyslovém zařízení, který byl mezitím uhašen.
Na Dněpropetrovskou oblast Rusové podle tamního šéfa vojenské správy Oleksandra Hanži podnikli přes dvacet útoků za pomoci raket, leteckých bomb, dělostřelectva a dronů. Terčem se stalo i oblastní centrum Dnipro, v průmyslovém městě Kryvyj Rih byla poškozena infrastruktura.
Rusko během noci proti Ukrajině odpálilo jedenáct raket Iskander-M a vyslalo 164 dronů. Podařilo se zneškodnit jednu raketu a 149 dronů, oznámilo ukrajinské letectvo. Zaznamenalo zásahy osmi raket a čtrnácti dronů na čtrnácti místech. Dvě ruské rakety nezasáhly své cíle, dodalo.
Ukrajinské útoky na Rusko
Ruské ministerstvo obrany informovalo o sestřelení 289 ukrajinských dronů během uplynulé noci nad osmnácti regiony, okupovaným Krymem a Azovským mořem. O celkovém počtu útočících bezpilotních letounů, ani o případných škodách se nezmínilo.
Poprvé od začátku války byl letecký poplach vyhlášen i v Chanty-Mansijsku na západní Sibiři, poznamenal server BBC News. Tento region je od ukrajinských hranic vzdálen dva tisíce kilometrů, napsala Ukrajinska pravda.
Šest sestřelených dronů podle moskevského starosty Sergeje Sobjanina letělo na hlavní město, kde o 24 hodin dříve bezpilotní letoun poškodil výškovou budovu ležící asi šest kilometrů od Kremlu.
O osmnácti zničených dronech informoval Alexandr Drozděnko, gubernátor Leningradské oblasti, která obklopuje druhé největší ruské město Petrohrad. Zmínil se o požáru v průmyslové zóně ve městě Kiriši, kde ukrajinské drony dříve útočily na místní rafinérii. Později informoval o uhašení požáru a o 29 sestřelených dronech, jejichž hlavním cílem byla rafinérie Kinef, jedna z největších v Rusku.
Jeden člověk byl zraněn při nočním útoku na Čeboksary v Čuvašsku v Povolží, uvedl list Kommersant s odvoláním na místní úřady.
Rusko v pondělí vyhlásilo na 8. a 9. května příměří v bojích proti Ukrajině, učinilo tak u příležitosti oslav vítězství Sovětského svazu ve druhé světové válce. Vyplývá to ze sdělení ruského ministerstva obrany, které dále na platformě Telegram v případě narušení oslav pohrozilo masivním vzdušným útokem na Kyjev. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj následně na síti X vyhlásil klid zbraní od půlnoci na středu 6. května.
