Rusko zabíjelo na Ukrajině, Zelenskyj mluví o cynismu


před 15 mminutami|Zdroj: ČTK

Nejméně čtyři lidi zabily a 31 dalších zranily ruské drony a rakety během nočních útoků v Poltavské oblasti, oznámil náčelník tohoto ukrajinského regionu Vitalij Djakivnyč. Raněné hlásily i další oblasti napadené země. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil za cynické, že Rusko podniká smrtící útoky poté, co vyhlásilo na 8. a 9. května příměří kvůli svým propagandistickým oslavám konce druhé světové války. Náletům stovek ukrajinských dronů čelilo během noci i Rusko, kde úřady hlásí jednoho raněného.

Rusko zaútočilo v Poltavské oblasti na zařízení na výrobu plynu. Když záchranáři dorazili na místo a začali hasit rozsáhlý požár, ruské síly je zasáhly další raketou. V důsledku opakovaného úderu přišli o život dva záchranáři, dalších 23 záchranářů bylo zraněno. Zahynuli také dva civilisté a osm bylo zraněno.

Tři lidé jsou ve vážném stavu, lékaři bojují o jejich životy, uvedl ukrajinský ministr vnitra Ihor Klymenko. „Jde o úmyslné útoky na ty, kteří zachraňují životy. Zaznamenáváme každý válečný zločin Ruské federace. Nepřítel musí nést odpovědnost za vraždy Ukrajinců,“ napsal na sociální síti.

Při útocích na plynárenské podniky společnosti Naftohaz v Poltavské a Charkovské oblasti zahynuli tři zaměstnanci a dva záchranáři, dalších 37 lidí bylo zraněno, informoval ředitel společnosti Serhij Koreckyj.

Dronový útok v Záporožské jaderné elektrárně poničil meteorologické vybavení
Záporožská jaderná elektrárna

„Obzvlášť podlý“ ruský útok na záchranáře v Poltavské oblasti odsoudil i Zelenskyj. Vzpomenul i další ruské útoky a jejich oběti v době, kdy Moskva žádá o příměří, aby mohla bezpečně uspořádat tradiční vojenskou přehlídku na oslavu sovětského vítězství v druhé světové válce.

„Je naprostým cynismem žádat o příměří, aby se mohly konat propagandistické oslavy, zatímco každý den podnikají raketové a dronové útoky. Rusko by mohlo kdykoli přestat střílet, a to by ukončilo válku a naše reakce. Zapotřebí je mír a skutečné kroky k jeho dosažení,“ napsal Zelenskyj a varoval, že Ukrajina bude zrcadlově reagovat na ruské počínání.

Zelenskyj vyhlásil klid zbraní, Rusko předtím oznámilo krátké příměří
Volodymyr Zelenskyj

V Poltavské oblasti byl v důsledku útoku také poškozen průmyslový podnik, 3480 odběratelů zůstalo bez dodávek plynu. Poškozena byla i železniční infrastruktura, uvedl dříve Djakivnyč. Rusko podle něj zasáhlo dvě místa v regionu, která však neupřesnil.

V Kyjevské oblasti ruské útoky podle záchranářů zasáhly dva okresy, v jednom vypukl požár v průmyslovém zařízení, který byl mezitím uhašen.

Na Dněpropetrovskou oblast Rusové podle tamního šéfa vojenské správy Oleksandra Hanži podnikli přes dvacet útoků za pomoci raket, leteckých bomb, dělostřelectva a dronů. Terčem se stalo i oblastní centrum Dnipro, v průmyslovém městě Kryvyj Rih byla poškozena infrastruktura.

Rusko během noci proti Ukrajině odpálilo jedenáct raket Iskander-M a vyslalo 164 dronů. Podařilo se zneškodnit jednu raketu a 149 dronů, oznámilo ukrajinské letectvo. Zaznamenalo zásahy osmi raket a čtrnácti dronů na čtrnácti místech. Dvě ruské rakety nezasáhly své cíle, dodalo.

Ukrajinské útoky na Rusko

Ruské ministerstvo obrany informovalo o sestřelení 289 ukrajinských dronů během uplynulé noci nad osmnácti regiony, okupovaným Krymem a Azovským mořem. O celkovém počtu útočících bezpilotních letounů, ani o případných škodách se nezmínilo.

Poprvé od začátku války byl letecký poplach vyhlášen i v Chanty-Mansijsku na západní Sibiři, poznamenal server BBC News. Tento region je od ukrajinských hranic vzdálen dva tisíce kilometrů, napsala Ukrajinska pravda.

Šest sestřelených dronů podle moskevského starosty Sergeje Sobjanina letělo na hlavní město, kde o 24 hodin dříve bezpilotní letoun poškodil výškovou budovu ležící asi šest kilometrů od Kremlu.

Dron zasáhl výškovou budovu v Moskvě, útok prý hrozí i na vojenskou přehlídku 9. května
Poškozená fasáda výškové budovy v Moskvě (4. května 2026)

O osmnácti zničených dronech informoval Alexandr Drozděnko, gubernátor Leningradské oblasti, která obklopuje druhé největší ruské město Petrohrad. Zmínil se o požáru v průmyslové zóně ve městě Kiriši, kde ukrajinské drony dříve útočily na místní rafinérii. Později informoval o uhašení požáru a o 29 sestřelených dronech, jejichž hlavním cílem byla rafinérie Kinef, jedna z největších v Rusku.

Jeden člověk byl zraněn při nočním útoku na Čeboksary v Čuvašsku v Povolží, uvedl list Kommersant s odvoláním na místní úřady.

Rusko v pondělí vyhlásilo na 8. a 9. května příměří v bojích proti Ukrajině, učinilo tak u příležitosti oslav vítězství Sovětského svazu ve druhé světové válce. Vyplývá to ze sdělení ruského ministerstva obrany, které dále na platformě Telegram v případě narušení oslav pohrozilo masivním vzdušným útokem na Kyjev. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj následně na síti X vyhlásil klid zbraní od půlnoci na středu 6. května.

Oběťmi zběsilé jízdy centrem Lipska jsou dva Němci, útočník je ve vazbě

Oběťmi pondělní zběsilé jízdy centrem Lipska se stali 63letá žena a 77letý muž, oba Němci, informovala lipská policie. Přesný počet zraněných je dál nejasný, primátor města Burkhard Jung v pondělí hovořil o třech těžce zraněných. Třiatřicetiletý německý občan vjel úmyslně osobním vozem do historického jádra největšího saského města a ujel zhruba pět set metrů pěší zónou. Policie jej na místě zadržela.
před 2 hhodinami

Východní část Chorvatska v noci zasáhlo zemětřesení

Silné zemětřesení během noci otřáslo východním Chorvatskem. Nejblíže k epicentru se nacházela osada Zmajevac a ves Batina na Dunaji, napsal na svém webu Jutarnji list, podle kterého byly otřesy zaznamenány i v sousedním Maďarsku a Srbsku. O případných zraněných či škodách se web nezmínil.
před 2 hhodinami

Dronový útok v Záporožské jaderné elektrárně poničil meteorologické vybavení

Dronový útok poničil v Ruskem obsazené ukrajinské Záporožské jaderné elektrárně meteorologické vybavení. Oznámila to Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE), napsala v noci na úterý agentura Reuters. Rusy dosazené vedení elektrárny informovalo v neděli MAAE, že externí laboratoř pro kontrolu radiace čelila dronovému útoku.
01:07Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Výbuch v čínské továrně na zábavní pyrotechniku zabil nejméně 21 lidí

Výbuch v továrně na zábavní pyrotechniku v jihočínské provincii Chu-nan zabil nejméně 21 lidí a dalších 61 zranil. V noci na úterý o tom informovala agentura Reuters. Čínský prezident Si Ťin-pching vyzval úřady, aby událost důkladně vyšetřily.
04:05Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Maďarská rozvědka o mně sedm měsíců věděla všechno, říká novinář Panyi

Investigativní novinář Szabolcs Panyi, který rozkryl vazby vlády v Budapešti na Moskvu, poskytl pro pořad Newsroom ČT24 rozhovor, v němž přibližuje metody tlaku vlády Viktora Orbána. Věří, že politická změna v Maďarsku přinese konec éry státem řízené propagandy a odhalí hloubku ruského zásahu do chodu státu. V rozhovoru, který s ním vedla Jana Ďuďáková, hovořil také o špionážním softwaru Pegasus, trestním oznámení i nálepce zrádce v maďarských médiích.
před 3 hhodinami

Krize v Hormuzském průlivu nemá podle Íránu vojenské řešení

Události v Hormuzském průlivu ukazují, že pro tamní situaci neexistuje vojenské řešení. Prohlásil to íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí, napsala v noci na úterý agentura Reuters. Arakčí zároveň jako patový označil americký Projekt Svoboda, při němž chtějí americké lodě pomáhat proplout obchodním lodím uvázlým v oblasti. Hormuzský průliv, který je klíčovou tepnou pro dopravu ropy či plynu ze zemí Perského zálivu, je od vypuknutí americko-izraelské války proti Íránu zablokovaný.
02:08Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Policie v blízkosti Bílého domu postřelila člověka, incident není jasný

Příslušníci bezpečnostních sborů v pondělí ve Washingtonu v blízkosti Bílého domu postřelili člověka. Podle agentury AP o tom informovala Tajná služba Spojených států, která je ochrankou prezidenta a dalších vysokých ústavních činitelů. Tajná služba uvedla, že muž začal střílet po neupřesněné konfrontaci s policisty a že postřelil kolemjdoucího. Bílý dům byl po incidentu krátce uzavřen.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
