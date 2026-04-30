Ukrajinské drony zasáhly rafinerii firmy Lukoil u ruského města Perm

Ukrajinské drony ve čtvrtek zasáhly rafinerii firmy Lukoil nedaleko ruského města Perm. Průmyslový areál se stal terčem ukrajinských dronů už druhým dnem po sobě, informovala ukrajinská bezpečnostní služba SBU. Útoky potvrdil i gubernátor Permského kraje Dmitrij Machonin, podle něj si však nevyžádaly oběti ani podstatnější škody, napsala agentura AP.
Na sociálních sítích i ve zpravodajství se ale objevily fotografie a videa, na kterých jsou vidět hustá oblaka dýmu stoupající k nebi. Výrazný černý pás kouře nad městem, který se táhne asi 130 kilometrů východně od města, je vidět i na satelitních snímcích NASA, napsal zpravodajský server The Moscow Times.
Podle The Moscow Times byl v některých částech města ve čtvrtek vyhlášen chemický poplach; místní oficiální činitelé ale později tvrdili, že šlo jen o „zkoušku“. Obyvatelé nicméně hlásili, že je ve vzduchu cítit výrazný chemický pach.
Rafinerie u Permi je podle SBU jedna z největších v Rusku a leží asi 1500 kilometrů od Ukrajiny.
Ukrajina v poslední době zintenzivnila útoky na ruskou ropnou a plynovou infrastrukturu ve snaze připravit Kreml o mimořádné příjmy z energetiky v souvislosti s pokračujícím uzavřením Hormuzského průlivu kvůli válce USA a Izraele s Íránem.
Podle amerického Institutu pro studium války (ISW) nyní Ukrajina vede sofistikovanou bojovou kampaň v podobě dálkových úderů, která Rusku ztěžuje schopnost zajistit protivzdušnou obranu na celém svém rozlehlém území, dodal The Moscow Times.