Ukrajina oznámila, že drony zasáhla sankcionovaný tanker

Ukrajinská armáda uvedla, že v Černém moři asi 210 kilometrů jihovýchodně od ruského přístavního města Tuapse zasáhla drony sankcionovaný tanker pod kamerunskou vlajkou, který Rusko využívalo k vývozu ropných produktů.
Na síti Telegram oznámil zprávu o akci generální štáb ukrajinských ozbrojených sil. Upřesnil, že drony zasáhly záď plavidla, kde jsou pohonné systémy. V bojových podmínkách zatím nelze tuto zprávu nezávisle ověřit.
Rozsah škod zatím není znám. Ukrajina, která od února 2022 čelí ruské invazi, zároveň varovala, že bude podnikat další kroky k zastavení ruské agrese. Armáda uvedla, že tanker měl vypnutý automatický sledovací systém AIS, který se v námořní dopravě používá k identifikaci a lokalizaci plavidel. V oblasti podle generálního štábu tanker, který byl bez nákladu, zřejmě vyčkával na nakládku z jiného plavidla. Zasažená loď nese název Marquise a podle portálu opensanctions.org na ni uvalily sankce Ukrajina, Evropská unie, Británie či Švýcarsko.
Tuapse je významný jihoruský přístav, který slouží mimo jiné jako centrum pro export ropných produktů. Ve městě se vedle námořního terminálu nachází velká rafinerie schopná zpracovat 12 milionů tun ropy ročně.
Rafinerie stejně jako přístavní zařízení v Tuapse se staly terčem ukrajinských úderů už třikrát. V noci na úterý, dále i 20. dubna, kdy Ukrajina podnikla nálet na tamní námořní terminál, kde následně vypukl velký požár. Ruská služba stanice BBC uvedla, že se vznítila uskladněná ropa. Hasičům se plameny podařilo uhasit až po pěti dnech. Ukrajina na Tuapse zaútočila také 16. dubna.
Evropská unie v minulých letech zavedla rozsáhlé sankce proti stovkám plavidel označovaných za součást ruské stínové flotily. Na sankčním seznamu je podle AFP zhruba 600 lodí, které mají zakázáno vplouvat do evropských přístavů.
V Černém moři či ve Středomoří se v posledních měsících stalo terčem dronových útoků několik tankerů a dalších nákladních plavidel považovaných za součást takzvané ruské stínové flotily, kterou Moskva využívá k obcházení sankcí. Útoky byly spojovány s Ukrajinou a k některým z nich se přihlásila ukrajinská tajná služba SBU.