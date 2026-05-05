Dronový útok v Záporožské jaderné elektrárně poničil meteorologické vybavení


před 8 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters

Dronový útok poničil v Ruskem obsazené ukrajinské Záporožské jaderné elektrárně meteorologické vybavení. Oznámila to Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE), napsala v noci na úterý agentura Reuters. Rusy dosazené vedení elektrárny informovalo v neděli MAAE, že externí laboratoř pro kontrolu radiace čelila dronovému útoku.

Šéf MAAE Rafael Grossi v neděli uvedl, že inspektoři agentury požádali o přístup do laboratoře. Nyní agentura po návštěvě místa sdělila, že některé sledovací meteorologické vybavení je zničené.

Záporožskou jadernou elektrárnu, která je největší svého druhu v Evropě, ruská armáda obsadila na počátku invaze v roce 2022. Ruskem dosazené vedení tohoto zařízení pravidelně informuje o tom, že Ukrajinci na elektrárnu či její okolí útočí. Například na konci dubna elektrárna uvedla, že ukrajinský bezpilotní letoun zasáhl dopravní oddělení závodu a zabil řidiče.

Také Ukrajina tvrdí, že Rusko se při útocích nevyhýbá nukleárním zařízením. Na konci dubna u příležitosti 40. výročí jaderné exploze v Černobylu obvinil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj Rusko z jaderného terorismu. Zelenskyj mimo jiné řekl, že ruské drony pravidelně létají nad odstavenou černobylskou elektrárnou a že jeden z nich loni narazil do ochranného pláště jednoho z reaktorů. Moskva už loni v únoru zodpovědnost za tento incident odmítla.

Policie v blízkosti Bílého domu postřelila člověka, incident není jasný

Příslušníci bezpečnostních sborů v pondělí ve Washingtonu v blízkosti Bílého domu postřelili člověka. Podle agentury AP o tom informovala Tajná služba Spojených států, která je ochrankou prezidenta a dalších vysokých ústavních činitelů. Tajná služba uvedla, že muž začal střílet po neupřesněné konfrontaci s policisty a že postřelil kolemjdoucího. Bílý dům byl po incidentu krátce uzavřen.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

Pulitzerovu cenu získal The Washington Post za popis chaotických Trumpových změn

List The Washington Post získal hlavní Pulitzerovu cenu za veřejnou službu za popis chaotického ovládnutí federálních úřadů americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Také několik dalších ocenění souviselo se zprávami a reportážemi o Trumpově způsobu vládnutí, získaly je agentura Reuters či deník The New York Times. Informovala o tom Kolumbijská univerzita na webu věnovaném tomuto nejprestižnějšímu novinářskému ocenění.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

Zelenskyj vyhlásil klid zbraní, Rusko předtím oznámilo krátké příměří

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil od půlnoci na středu 6. května klid zbraní, dobu trvání nestanovil. Ruské ministerstvo obrany před tím vyhlásilo příměří na 8. a 9. května, u příležitosti oslav konce druhé světové války. Zelenskyj uvedl, že Ukrajina považuje lidský život za nesrovnatelně větší hodnotu než „oslavy“ jakéhokoli výročí, a vyzval ruské vedení, aby podniklo „skutečné kroky k ukončení své války“.
před 2 hhodinami

Emirátská protivzdušná obrana zasáhla proti íránským střelám

Íránský dron způsobil požár v zóně petrochemického průmyslu ve Fudžajře ve Spojených arabských emirátech a v důsledku útoku byli zraněni tři lidé s indickým občanstvím, uvedly úřady. Protivzdušná obrana zneškodnila tři střely vyslané z Íránu, čtvrtá střela dopadla do moře. Ministerstvo obrany SAE uvedlo, že se jednalo o střely s plochou dráhou letu. Resort později dodal, že zachytili také čtyři drony a dvanáct balistických raket. Podle AP je to od začátku příměří poprvé, co emirátské úřady oznámily íránský útok na svém území.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Zaútočíme na lodě USA, pokud se přiblíží k Hormuzskému průlivu, varuje Írán

Íránská armáda varovala, že zaútočí na americké lodě, pokud se přiblíží k Hormuzskému průlivu, informuje agentura AFP. Íránské vojenské velení tak reagovalo na oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že plavidla USA budou doprovázet Hormuzským průlivem lodě, které v oblasti uvázly kvůli konfliktu mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem. Před útoky na americké lodě pak opět varoval Trump.
3. 5. 2026Aktualizovánopřed 3 hhodinami

V bitvě o volební okrsky otevřel Nejvyšší soud USA novou kapitolu

Floridští zákonodárci schválili nový plán volebních obvodů pro nadcházející volby do Kongresu, který může až o čtyři křesla zvýšit zisk republikánů v daném státě. Změnu volební mapy podpořili i voliči ve Virginii v referendu, které iniciovali demokraté. Mělo se jednat o poslední kapitoly v americkém souboji o volební okrsky v roce 2026. Nejvyšší soud USA však změnil znění zákona o volebních právech, což otevřelo další možnosti pro úpravu volebních obvodů.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Arménie chce do Evropy, EU potřebuje partnery v regionu, řekli Macron a Costa

Arménie si vybrala evropskou budoucnost, mír a rozhodla se zbavit ruského vlivu, prohlásil po summitu Evropského politického společenství (EPC) francouzský prezident Emmanuel Macron. Předseda Evropské rady António Costa po zasedání téměř pěti desítek lídrů v Jerevanu uvedl, že Evropa v zájmu své bezpečnosti musí spolupracovat s partnery ve všech regionech včetně jižního Kavkazu. Česko v Jerevanu zastupoval premiér Andrej Babiš (ANO).
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
