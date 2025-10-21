Rusko nemá zájem ukončit válku. Americká pomoc Ukrajině je klíčová, zaznělo v debatě o bezpečnosti


před 48 mminutami|Zdroj: ČT24
26 minut
Události, komentáře: Bezpečnostní zájmy Česka
Zdroj: ČT24

Konec války na Ukrajině není v dohledu, míní předseda Senátu Miloš Vystrčil. Zájem na tom dle něj nemá ani Rusko. Připomněl, že při snaze o pomoc Kyjevu z úst amerického prezidenta Donalda Trumpa přijde telefonát s ruským vládcem Vladimirem Putinem, který věc obrátí. „Vidím to jako křeč Donalda Trumpa,“ reagoval někdejší ministr zahraničí Tomáš Petříček. Trump prý spoléhá na to, že Putina přesvědčí. Petříček však podotknul, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj umí s Trumpem jednat.

„Ukrajinská strana si uvědomuje, že vojenská pomoc Spojených států je pro ně klíčová,“ shrnul slovenský exministr financí a někdejší šéf poradců ukrajinského premiéra Ivan Mikloš. Zelenskému prý nezbývá nic jiného, než neustále jednat a ucházet se o podporu USA.

Diskusi v pořadu Události, komentáře moderovat Daniel Takáč. Do debaty zvala Česká televize také zástupce hnutí ANO a Přísahy v Senátu, debaty se odmítli účastnit.

Atentátník na Fica dostal 21 let

Atentátníkovi, který loni střelbou z pistole vážně zranil slovenského premiéra Roberta Fica (Smer), soud první instance uložil 21 let vězení. Obžalovaného důchodce Juraje C. specializovaný trestní soud uznal vinným z trestného činu teroristického útoku, jak navrhovala prokuratura. Proti rozsudku se lze odvolat k nejvyššímu soudu.
03:48Aktualizovánopřed 3 mminutami

Rusko nemá zájem ukončit válku. Americká pomoc Ukrajině je klíčová, zaznělo v debatě o bezpečnosti

Konec války na Ukrajině není v dohledu, míní předseda Senátu Miloš Vystrčil. Zájem na tom dle něj nemá ani Rusko. Připomněl, že při snaze o pomoc Kyjevu z úst amerického prezidenta Donalda Trumpa přijde telefonát s ruským vládcem Vladimirem Putinem, který věc obrátí. „Vidím to jako křeč Donalda Trumpa,“ reagoval někdejší ministr zahraničí Tomáš Petříček. Trump prý spoléhá na to, že Putina přesvědčí. Petříček však podotknul, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj umí s Trumpem jednat.
před 48 mminutami

Trumpova snaha o brzké setkání s Putinem se komplikuje, uvádí CNN

Snaha amerického prezidenta Donalda Trumpa o brzké setkání s vládcem Kremlu Vladimirem Putinem ohledně rusko-ukrajinské války se komplikuje. Přípravná schůzka ministrů zahraničí se tento týden nejspíše neuskuteční, uvedla stanice CNN.
před 1 hhodinou

První premiérkou Japonska bude Sanae Takaičiová

Dolní komora japonského parlamentu zvolila premiérkou předsedkyni vládní Liberálnědemokratické strany (LDP) Sanae Takaičiovou. Půjde o první ženu na premiérském postu v japonských dějinách, informovala agentura Reuters. Čtyřiašedesátiletá Takaičiová vystřídá Šigerua Išibu, který odstoupil v září po volebních porážkách.
07:44Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Shutdown americké vlády komplikuje v zemi leteckou dopravu

Americký Federální úřad pro letectví (FAA) oznámil, že pokračují problémy s personálním obsazením letového provozu. Způsobuje to zpoždění letů na letištích v Dallasu, Chicagu, Atlantě a Newarku. Podle úřadu za tím stojí shutdown americké vlády trvající již devatenáct dní.
04:32Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Mír mezi Arménií a Ázerbájdžánem může zhatit podmínka, která v dohodě ani není

Když lídři Arménie a Ázerbájdžánu přijali v srpnu v Bílém domě text vzájemné mírové dohody, americký prezident Donald Trump to prezentoval jako konec několik desetiletí trvajícího konfliktu obou zemí. Ze strany Jerevanu a Baku šlo ale pouze o předběžný souhlas – a k formálnímu uzavření dohody jen tak nedojde. Hlavní důvodem je podmínka, která v textu ani není a která by mohla celý mírový proces zhatit.
před 3 hhodinami

Trump může poslat Národní gardu do Portlandu, rozhodl odvolací soud

Americký prezident Donald Trump může poslat Národní gardu do Portlandu. Rozhodl o tom odvolací soud v San Franciscu. Agentura Reuters, která o verdiktu informovala, jej vnímá jako „důležité právní vítězství“ pro republikánského prezidenta, jenž vojenské jednotky vysílá do rostoucího počtu demokraty vedených měst.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Izraelci stříleli na ozbrojence, kteří údajně přešli žlutou linii v Gaze

Izraelští vojáci zahájili v pondělí palbu na několik palestinských ozbrojenců, kteří ve dvou případech překročili takzvanou žlutou linii na východě města Gaza, za niž se armáda stáhla podle podmínek současného příměří, a podle tvrzení vojáků pro ně představovali hrozbu. Informovala o tom izraelská média, která se odvolávají na prohlášení armády. Podle palestinských médií byli v pondělí v této oblasti zabiti nejméně dva lidé.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
