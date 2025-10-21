Rusko nemá zájem ukončit válku. Americká pomoc Ukrajině je klíčová, zaznělo v debatě o bezpečnosti

Konec války na Ukrajině není v dohledu, míní předseda Senátu Miloš Vystrčil. Zájem na tom dle něj nemá ani Rusko. Připomněl, že při snaze o pomoc Kyjevu z úst amerického prezidenta Donalda Trumpa přijde telefonát s ruským vládcem Vladimirem Putinem, který věc obrátí. „Vidím to jako křeč Donalda Trumpa,“ reagoval někdejší ministr zahraničí Tomáš Petříček. Trump prý spoléhá na to, že Putina přesvědčí. Petříček však podotknul, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj umí s Trumpem jednat.
„Ukrajinská strana si uvědomuje, že vojenská pomoc Spojených států je pro ně klíčová,“ shrnul slovenský exministr financí a někdejší šéf poradců ukrajinského premiéra Ivan Mikloš. Zelenskému prý nezbývá nic jiného, než neustále jednat a ucházet se o podporu USA.
Diskusi v pořadu Události, komentáře moderovat Daniel Takáč. Do debaty zvala Česká televize také zástupce hnutí ANO a Přísahy v Senátu, debaty se odmítli účastnit.