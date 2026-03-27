Rubio popřel tvrzení Zelenského o nabídce bezpečnostních záruk za územní ústupky

Americký ministr zahraničí Marco Rubio označil za lež tvrzení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že Washington nabízí Ukrajině bezpečnostní záruky výměnou za územní ústupky. Zelenskému bylo podle Rubia řečeno, že bezpečnostní záruky mohou následovat pouze po skončení ruské války na Ukrajině. Šéf americké diplomacie to prohlásil po setkání ministrů zahraničí zemí skupiny G7 ve Francii.
Ukrajinský prezident tento týden v rozhovoru s agenturou Reuters řekl, že Spojené státy podmínily bezpečnostní garance pro Kyjev tím, že se Ukrajina stáhne z Donbasu.
Rubio rovněž prohlásil, že nyní nedochází k přesměrování zbraní určených pro Ukrajinu do jiných regionů, ale že by se to mohlo stát. Zelenskyj v rozhovoru s Reuters uvedl, že USA navzdory válce v Íránu stále dodávají Ukrajině zbraně.
Právě otázka Donbasu, tedy Doněcké a Luhanské oblasti, které Rusko z velké části okupuje, byla jedním z hlavních sporných bodů při dosavadních vyjednáváních o ukončení Moskvou zahájené války. Moskva požaduje, aby se Ukrajina vzdala i částí Donbasu, které ani za více než čtyři roky invaze nedokázalo Rusko ovládnout. Kyjev to odmítá.
Americký prezident Donald Trump, jehož administrativa jednání mezi Moskvou a Kyjevem zprostředkovává, už loni po konzultacích s Ruskem přišel s návrhem, že Donbas bude uznán jako de facto ruský, a v Chersonské a Záporožské oblasti, které si Rusko také nárokuje a jejichž části okupuje, bude příměří uzavřeno podél aktuální bojové linie. Výměnou měla Ukrajina dostat „spolehlivé bezpečnostní záruky“.