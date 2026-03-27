Rubio popřel tvrzení Zelenského o nabídce bezpečnostních záruk za územní ústupky


před 28 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters
Nahrávám video
Vyjádření amerického ministra zahraničí Marka Rubia
Zdroj: ČT24

Americký ministr zahraničí Marco Rubio označil za lež tvrzení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že Washington nabízí Ukrajině bezpečnostní záruky výměnou za územní ústupky. Zelenskému bylo podle Rubia řečeno, že bezpečnostní záruky mohou následovat pouze po skončení ruské války na Ukrajině. Šéf americké diplomacie to prohlásil po setkání ministrů zahraničí zemí skupiny G7 ve Francii.

Ukrajinský prezident tento týden v rozhovoru s agenturou Reuters řekl, že Spojené státy podmínily bezpečnostní garance pro Kyjev tím, že se Ukrajina stáhne z Donbasu.

Rubio rovněž prohlásil, že nyní nedochází k přesměrování zbraní určených pro Ukrajinu do jiných regionů, ale že by se to mohlo stát. Zelenskyj v rozhovoru s Reuters uvedl, že USA navzdory válce v Íránu stále dodávají Ukrajině zbraně.

Ukrajina, či Blízký východ? USA řeší zbraňové dilema, píše WP
Střela z protiraketového systému Patriot

Právě otázka Donbasu, tedy Doněcké a Luhanské oblasti, které Rusko z velké části okupuje, byla jedním z hlavních sporných bodů při dosavadních vyjednáváních o ukončení Moskvou zahájené války. Moskva požaduje, aby se Ukrajina vzdala i částí Donbasu, které ani za více než čtyři roky invaze nedokázalo Rusko ovládnout. Kyjev to odmítá.

Americký prezident Donald Trump, jehož administrativa jednání mezi Moskvou a Kyjevem zprostředkovává, už loni po konzultacích s Ruskem přišel s návrhem, že Donbas bude uznán jako de facto ruský, a v Chersonské a Záporožské oblasti, které si Rusko také nárokuje a jejichž části okupuje, bude příměří uzavřeno podél aktuální bojové linie. Výměnou měla Ukrajina dostat „spolehlivé bezpečnostní záruky“.

„Možný základ", ale „ne dost dobrý". Rusku návrh konce války nestačí, chce všechno
Vladimir Putin na summitu Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti v Biškeku (27. listopadu 2025)

Výběr redakce

Ministři zahraničí z G7 vyzvali k zastavení útoků na civilisty ve válce s Íránem

12:35Aktualizovánopřed 11 mminutami
Vítězkou ankety Zlatý Ámos se stala Adéla Langerová ze Zlína

13:01Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Izrael vyšle další síly do Libanonu, hrozí humanitární zkáza

před 3 hhodinami
Karlova univerzita kvůli zpoždění kampusu Albertov nebude moci využít přes miliardu z plánu obnovy

před 3 hhodinami
Ukrajina zřejmě třetí noc v řadě zasáhla ruské ropné terminály na Baltu

09:28Aktualizovánopřed 4 hhodinami
O regulaci marží na pohonné hmoty bude vláda jednat v pondělí

12:54Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Peníze či drogy za „správný“ lístek. Film viní Fidesz z kupčení s hlasy

před 5 hhodinami
Policie vyšetřuje útok zápalnými lahvemi na Ruský dům v Praze

09:30Aktualizovánopřed 7 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Ministři zahraničí z G7 vyzvali k zastavení útoků na civilisty ve válce s Íránem

Americký ministr zahraničí Marco Rubio řekl resortním kolegům zemí G7, že válka v Íránu potrvá ještě týdny, nikoli měsíce. Ti žádají okamžité zastavení útoků na civilní infrastrukturu a obyvatele. Šéf německé diplomacie Johann Wadephul prohlásil, že íránská válka nesmí ovlivnit podporu Ukrajiny. Rubio přiletěl do Francie s obtížným cílem vysvětlit spojencům americkou strategii v Íránu, proti níž má většina zemí námitky, napsala agentura AP.
12:35Aktualizovánopřed 11 mminutami

Íránská média hlásí útoky na jaderná zařízení v zemi

Americko-izraelské údery zasáhly v Íránu některá jaderná zařízení včetně těžkovodního reaktoru v elektrárně Arák. Píší to agentury s odkazem na místní média. Jeruzalém úder v Aráku potvrdil. Íránská média hovoří rovněž o dvou desítkách obětí nočních útoků v Komu a v provincii Východní Ázerbájdžán. Zasaženy byly údajně obytné budovy.
17:57Aktualizovánopřed 26 mminutami

Rusko přechodně zakáže vývoz benzinu, píše TASS

Ruské úřady se rozhodly zakázat od 1. dubna vývoz benzinu. Opatření bude platit do konce července. Ruské státní agentuře TASS to sdělily zdroje z odvětví po schůzce ruského vicepremiéra Alexandra Novaka se zástupci ropných společností.
18:40Aktualizovánopřed 26 mminutami

Izrael vyšle další síly do Libanonu, hrozí humanitární zkáza

Prohlubující se humanitární krize v Libanonu by se mohla zvrhnout v katastrofu, varoval Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Od začátku blízkovýchodní války musel opustit domov každý pátý Libanonec – včetně statisíců dětí. Izraelská armáda mezitím připravuje nasazení další vojenské divize v jižním Libanonu, kde se snaží rozšířit nárazníkovou zónu, napsal list The Times of Israel (ToI).
před 3 hhodinami

Ukrajina zřejmě třetí noc v řadě zasáhla ruské ropné terminály na Baltu

Ukrajinské drony v noci na pátek opět zasáhly ruské ropné terminály na pobřeží Baltského moře. Podle ukrajinských médií o tom informují ruské telegramové kanály. Ukrajina také zaútočila na průmyslovou zónu ve Volgogradské oblasti nebo na radarovou stanici na okupovaném Krymu. Ruská armáda útočila mimo jiné na Charkov či Dněpropetrovskou oblast, oba regiony hlásí zraněné.
09:28Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Peníze či drogy za „správný“ lístek. Film viní Fidesz z kupčení s hlasy

Vládní Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána před dubnovými volbami do parlamentu čelí obvinění z masového kupčení s hlasy, píše server BBC News s odkazem na dokumentární film s názvem Cena hlasu. Snímek nezávislých tvůrců dlouhodobě mapoval praktiky, které nyní v průzkumech zaostávající strana používá ke zvrácení výsledků. Představitelé Fideszu obyvatelům maďarských žup prý nabízí třeba peníze, práci, potřebné léky nebo nelegální drogy.
před 5 hhodinami

Uvázlá velryba se uvolnila z německé mělčiny

Velryba, která začátkem týdne uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand, se v noci na pátek dokázala uvolnit. Podařilo se ji dostat do hlubšího koryta, které pro ni vyhloubil vodní bagr. Podle agentury DPA o tom informoval biolog Robert Marc Lehmann, který k mladému keporkakovi ve čtvrtek doplaval a snažil se ho ke korytu navést. Kytovec, jehož osud vyvolal v Německu obrovský zájem, ale ještě vyhráno nemá.
08:54Aktualizovánopřed 6 hhodinami
Načítání...