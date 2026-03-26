Ukrajina, či Blízký východ? USA řeší zbraňové dilema, píše WP


před 1 hhodinou|Zdroj: The Washington Post, ČTK, ČT24

Pentagon zvažuje odklonění zbraní určených pro Ukrajinu na Blízký východ. Píše to list The Washington Post (WP) s odkazem na tři obeznámené zdroje a uvádí, že válka v Íránu výrazně sáhla do zásob některých důležitých druhů munice armády USA. Přesun by se mohl týkat i protiraketových střel, které spojenci Kyjeva zakoupili v rámci iniciativy NATO, uvedl WP. Podle šéfa NATO Marka Rutteho nicméně zatím dohodnuté spojenecké dodávky zásadních zbraní pro Ukrajinu pokračují.

Americké a izraelské nálety na konci února zahájily válku s Íránem. Mluvčí Pentagonu ve svém nejnovějším prohlášení uvedl, že ministerstvo obrany „zajistí, aby americké síly a síly našich spojenců a partnerů měly vše potřebné k boji a vítězství“, ale odmítl věc detailněji komentovat, napsal WP.

Mezi nejžádanější zbraně na Blízkém východě patří protivzdušné systémy Patriot a THAAD. Americká armáda už přesměrovala rakety z jiných částí světa, včetně Evropy a východní Asie, aby posílila svou obranu proti útokům íránských dronů a balistických raket.

Jižní Koreu znervózňuje přesun amerických systémů na Blízký východ
Odklon pozornosti

Tyto zbraně přitom patří k nejžádanějším také na Ukrajině, jež čelí každodenním ruským úderům na svá města a infrastrukturu, poznamenal americký list. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nedávno varoval, že pozornost USA se začala soustředit na Blízký východ.

Ukrajinská velvyslankyně ve Spojených státech Olga Stefanišinová prohlásila, že Kyjev průběžně informuje partnery o svých potřebách, včetně protivzdušné obrany, ale chápe „období značné nejistoty“ během války.

Trosky z rakety zabily v Abú Dhabí dva lidi
Iniciativa PURL, kterou zprostředkovalo NATO, zajistila přísun vybraného vojenského materiálu do Kyjeva, a to i přesto, že Trumpova administrativa přerušila většinu přímé bezpečnostní pomoci Pentagonu.

Od loňského léta iniciativa dodala 75 procent raket pro ukrajinské baterie systémů Patriot a téměř veškerou munici používanou v dalších ukrajinských systémech protivzdušné obrany, sdělil WP jeden z představitelů Aliance. Podle amerického úředníka se země v rámci programu zavázaly poskytnout Ukrajině přibližně čtyři miliardy dolarů (84,91 miliardy dolarů).

Ačkoli konečné rozhodnutí Pentagonu o přesměrování zbraní dosud nepadlo, tento krok by znamenal sílící kompromisy nutné k udržení války s Íránem, kde americké ústřední velení zasáhlo za necelé čtyři týdny bojů více než devět tisíc cílů, upozornil WP.

Írán: Nedovolíme Trumpovi diktovat načasování konce války
Zatím se nic nemění, tvrdí Rutte

Podle šéfa NATO Marka Rutteho nicméně zatím dohodnuté spojenecké dodávky zásadních zbraní pro Ukrajinu pokračují, včetně amerických zbraní, a to bez ohledu na íránskou válku.

Jeden z lidí obeznámených s interními výpočty Pentagonu řekl WP, že dodávky PURL budou pravděpodobně pokračovat, ale že v těch budoucích mohou chybět prostředky protivzdušné obrany, jelikož se USA snaží doplnit své zásoby i zásoby spojenců v Perském zálivu. „Politická debata se točí kolem toho, kolik se dá Ukrajině,“ řekl druhý zdroj s tím, že právě probíhá „živá diskuse“.

Do programu PURL se podle dostupných informací zapojilo 25 aliančních zemí, Česko mezi nimi není. Ukrajina se už pátým rokem brání plnohodnotné ruské agresi a její armáda je v některých oblastech závislá na zbrojní pomoci právě západních spojenců.

Primátor Karviné nesouhlasí s obviněními v korupční fotbalové kauze

Primátor Karviné nesouhlasí s obviněními v korupční fotbalové kauze

09:07Aktualizovánopřed 3 mminutami
Polsko sníží daň z přidané hodnoty na pohonné hmoty, oznámil Tusk

Polsko sníží daň z přidané hodnoty na pohonné hmoty, oznámil Tusk

12:09Aktualizovánopřed 5 mminutami
Írán žadoní o dohodu s USA, trvá na svém Trump

Írán žadoní o dohodu s USA, trvá na svém Trump

03:27Aktualizovánopřed 7 mminutami
Ukažte, že zvyšujete výdaje na obranu, vyzval šéf NATO členské země

Ukažte, že zvyšujete výdaje na obranu, vyzval šéf NATO členské země

14:35Aktualizovánopřed 19 mminutami
Ukrajina, či Blízký východ? USA řeší zbraňové dilema, píše WP

Ukrajina, či Blízký východ? USA řeší zbraňové dilema, píše WP

před 1 hhodinou
Část dodavatelů začala zdražovat plyn, rostou i ceny paliv

Část dodavatelů začala zdražovat plyn, rostou i ceny paliv

11:27Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Předseda Rady ČT svolal mimořádné jednání. Zvažované úpravy poplatku označil za likvidační

Předseda Rady ČT svolal mimořádné jednání. Zvažované úpravy poplatku označil za likvidační

13:11Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Slovensko pomůže Moldavsku s čištěním vody po ruském útoku na Ukrajině

Slovensko pomůže Moldavsku s čištěním vody po ruském útoku na Ukrajině

před 2 hhodinami

Polsko sníží daň z přidané hodnoty na pohonné hmoty, oznámil Tusk

Polsko sníží daň z přidané hodnoty na pohonné hmoty z 23 na osm procent, zredukuje i spotřební daň. Maximální cena paliv se bude stanovovat denně, oznámil ve čt premiér Donald Tusk. Slovensko od pátku zdraží naftu pro auta se zahraniční poznávací značkou, uvedlo tamní ministerstvo financí v nové vyhlášce. Dvojí ceny nafty, které už kritizovala Evropská komise (EK), zavedla Bratislava v pondělí ve snaze zabránit vykupování tohoto paliva zahraničními motoristy.
12:09Aktualizovánopřed 5 mminutami

Írán žadoní o dohodu s USA, trvá na svém Trump

Íránský režim se podle prezidenta USA Donalda Trumpa účastní mírových rozhovorů a žadoní o dohodu. Šéf Bílého domu naznačil, že to však íránští činitelé popírají z obav, že je „zabijí jejich vlastní lidé“. Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí ve středu tvrdil, že Teherán nemá v úmyslu s Washingtonem vyjednávat.
03:27Aktualizovánopřed 7 mminutami

Ukažte, že zvyšujete výdaje na obranu, vyzval šéf NATO členské země

Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte vyzval ve čtvrtek členské země, aby v červenci na summitu v Ankaře přesvědčily, že jsou na důvěryhodné cestě ke zvýšení obranných výdajů na pět procent hrubého domácího produktu (HDP). Rutte to uvedl ve výroční zprávě NATO za rok 2025, podle níž evropské země a Kanada zvýšily loni meziročně objem financí věnovaných na obranu o 20 procent.
14:35Aktualizovánopřed 19 mminutami

Archeologové objevili na okraji Bratislavy další římský akvadukt

Výjimečný objev se podařil trnavským archeologům. Při záchranných pracích odhalili na okraji Bratislavy dva tisíce let starý akvadukt, už druhý na stejném místě. Vědci teď řeší, kam tyto stavby vodu vedly a proč.
před 1 hhodinou

Slovensko pomůže Moldavsku s čištěním vody po ruském útoku na Ukrajině

Slovensko poskytne pomoc Moldavsku v souvislosti se znečištěním vodovodních systémů v několika jeho městech po ruském útoku na Ukrajinu, která s Moldavskem sousedí. Součástí dodávek budou chemické látky, které se používají k čištění znečištěných zdrojů pitné vody. Novinářům to po čtvrteční schůzce s moldavskou prezidentkou Maiou Sanduovou řekl slovenský prezident Peter Pellegrini.
před 2 hhodinami

Evropská komise zahájila kvůli ochraně dětí řízení s pornostránkami

Evropská komise předběžně zjistila, že platformy pro sdílení a přehrávání pornografického obsahu Pornhub, Stripchat, XNXX a XVideos porušují nařízení o digitálních službách (DSA), protože nedokázaly zabránit nezletilým v přístupu k pornografickým materiálům. Komise to ve čtvrtek oznámila s tím, že s platformami zahájila formální řízení. XNXX a XVideos jsou registrovány v Česku, Pornhub v Kanadě a Stripchat na Kypru.
před 2 hhodinami

Trosky z rakety zabily v Abú Dhabí dva lidi

Dva lidé zemřeli v Abú Dhabí po dopadu části rakety sestřelené protivzdušnou obranou. Další tři osoby utrpěly zranění a poškozena byla řada aut, uvedla místní média. Zraněné hlásí i Izrael. Ten dříve podnikl rozsáhlou vlnu útoků na íránskou infrastrukturu v několika oblastech včetně Isfahánu, napsal deník Ha'arec. Izraelská armáda také zabila velitele námořnictva íránských revolučních gard, tvrdí ministr obrany Jisra'el Kac.
05:52Aktualizovánopřed 3 hhodinami
