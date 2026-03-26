Ukrajina, či Blízký východ? USA řeší zbraňové dilema, píše WP

Pentagon zvažuje odklonění zbraní určených pro Ukrajinu na Blízký východ. Píše to list The Washington Post (WP) s odkazem na tři obeznámené zdroje a uvádí, že válka v Íránu výrazně sáhla do zásob některých důležitých druhů munice armády USA. Přesun by se mohl týkat i protiraketových střel, které spojenci Kyjeva zakoupili v rámci iniciativy NATO, uvedl WP. Podle šéfa NATO Marka Rutteho nicméně zatím dohodnuté spojenecké dodávky zásadních zbraní pro Ukrajinu pokračují.
Americké a izraelské nálety na konci února zahájily válku s Íránem. Mluvčí Pentagonu ve svém nejnovějším prohlášení uvedl, že ministerstvo obrany „zajistí, aby americké síly a síly našich spojenců a partnerů měly vše potřebné k boji a vítězství“, ale odmítl věc detailněji komentovat, napsal WP.
Mezi nejžádanější zbraně na Blízkém východě patří protivzdušné systémy Patriot a THAAD. Americká armáda už přesměrovala rakety z jiných částí světa, včetně Evropy a východní Asie, aby posílila svou obranu proti útokům íránských dronů a balistických raket.
Odklon pozornosti
Tyto zbraně přitom patří k nejžádanějším také na Ukrajině, jež čelí každodenním ruským úderům na svá města a infrastrukturu, poznamenal americký list. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nedávno varoval, že pozornost USA se začala soustředit na Blízký východ.
Ukrajinská velvyslankyně ve Spojených státech Olga Stefanišinová prohlásila, že Kyjev průběžně informuje partnery o svých potřebách, včetně protivzdušné obrany, ale chápe „období značné nejistoty“ během války.
Iniciativa PURL, kterou zprostředkovalo NATO, zajistila přísun vybraného vojenského materiálu do Kyjeva, a to i přesto, že Trumpova administrativa přerušila většinu přímé bezpečnostní pomoci Pentagonu.
Od loňského léta iniciativa dodala 75 procent raket pro ukrajinské baterie systémů Patriot a téměř veškerou munici používanou v dalších ukrajinských systémech protivzdušné obrany, sdělil WP jeden z představitelů Aliance. Podle amerického úředníka se země v rámci programu zavázaly poskytnout Ukrajině přibližně čtyři miliardy dolarů (84,91 miliardy dolarů).
Ačkoli konečné rozhodnutí Pentagonu o přesměrování zbraní dosud nepadlo, tento krok by znamenal sílící kompromisy nutné k udržení války s Íránem, kde americké ústřední velení zasáhlo za necelé čtyři týdny bojů více než devět tisíc cílů, upozornil WP.
Zatím se nic nemění, tvrdí Rutte
Podle šéfa NATO Marka Rutteho nicméně zatím dohodnuté spojenecké dodávky zásadních zbraní pro Ukrajinu pokračují, včetně amerických zbraní, a to bez ohledu na íránskou válku.
Jeden z lidí obeznámených s interními výpočty Pentagonu řekl WP, že dodávky PURL budou pravděpodobně pokračovat, ale že v těch budoucích mohou chybět prostředky protivzdušné obrany, jelikož se USA snaží doplnit své zásoby i zásoby spojenců v Perském zálivu. „Politická debata se točí kolem toho, kolik se dá Ukrajině,“ řekl druhý zdroj s tím, že právě probíhá „živá diskuse“.
Do programu PURL se podle dostupných informací zapojilo 25 aliančních zemí, Česko mezi nimi není. Ukrajina se už pátým rokem brání plnohodnotné ruské agresi a její armáda je v některých oblastech závislá na zbrojní pomoci právě západních spojenců.
