Lidé v Ekvádoru už více než týden demonstrují proti zdražování nafty. V neděli zemřel jeden z účastníků protestů po střetech s policií. Desítky lidí byly zatčeny, třetina z nich čelí obvinění z terorismu. Protestující naopak drží sedmnáct vojáků jako rukojmí, napsala agentura AFP. Prezident Daniel Noboa už dříve vyhlásil výjimečný stav.
Protestující Ekvádorci drží vojáky jako rukojmí
Protivládní demonstrace se konají asi ve třetině ekvádorských provincií a zahrnují i blokády silnic. Agentura EFE napsala, že podle organizátorů úřady v těchto oblastech přerušují telefonické a internetové spojení.
Ekvádorský prezident minulé úterý obvinil venezuelský drogový gang Tren de Aragua z financování protestů. „Tohle není boj, to není protest... jsou to ty samé mafie jako vždycky,“ řekl Noboa podle serveru France24.
Prudké zdražení nafty
Ekvádorcům se nelíbí vysoké ceny nafty. Ty vzrostly poté, co prezident zrušil jejich subvencování. Kvůli tomuto kroku cena nafty prudce vzrostla z 1,80 dolaru (37,32 koruny) na 2,80 dolaru (52,07 koruny) za galon (3,79 litru). V zemi přitom žije skoro třetina obyvatel v bídě.
Protesty organizuje Konfederace domorodých národů Ekvádoru (Conaie), která je největším sociálním hnutím v zemi. V minulosti stála za nepokoji, jež vedly k pádu několika vlád. Podle posledního sčítání lidu tvoří původní obyvatelé téměř osm procent obyvatel Ekvádoru.
Conaie požaduje zrušení prezidentského dekretu a nyní také propuštění zadržených demonstrantů.
Konfederace v neděli oznámila, že vojáci zastřelili Efraína Fuereze ve městě Cotacachi na severu země. Na jednom z videozáznamů, které Conaie zveřejnila na sociální síti X, je podle AFP vidět skupina vojáků, kteří kopou do dvou mužů na zemi. Jeden byl zjevně zraněný a druhý se mu snažil pomoci.
Ekvádorská armáda tvrdí, že protestující zranili 12 vojáků a 17 zadrželi jako rukojmí. „Doprovázeli konvoj s potravinami... a byli přepadeni teroristickými skupinami, které se infiltrovaly do Cotacachi,“ napsala armáda na síti X a přidala k tomu fotografie zkrvavených vojáků a video, na němž jeden z nich bojuje s desítkami lidí, kteří ho bijí holemi a on křičí: „Nebijte mě.“
„To, co se stalo v Cotacachi, nebyla demonstrace, ale zbabělé přepadení provedené zločineckými, teroristickými organizacemi, které zaútočily na naše ozbrojené síly,“ uvedla tamní ministryně vnitra Zaida Roviraová podle AFP.
Snahy o přepsání ústavy
Osmnáctimilionový Ekvádor čelí i dalším výzvám. Stát, který leží mezi dvěma největšími světovými vývozci kokainu – Kolumbií a Peru, zažívá v posledních letech nebývalou vlnu násilí kvůli bojům mezi gangy napojenými na mexické a kolumbijské kartely. Ekvádorské gangy se střetávají i ve věznicích, v nichž při násilnostech od roku 2021 zemřelo podle agentury EFE asi 600 vězňů.
Noboa před pár dny oznámil, že hodlá přepsat ústavu, která podle něj nyní poskytuje příliš velkou ochranu členům drogových gangů. Chce také, aby bylo možné znovu umístit na ekvádorském území zahraniční základny. Referendum k těmto otázkám by se mělo konat v listopadu.