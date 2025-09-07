Londýnská policie v sobotu zatkla 890 lidí na demonstraci na podporu propalestinské organizace Palestine Action, kterou britská vláda v červenci zakázala na základě protiteroristických zákonů. Policie to v neděli uvedla na svém webu. Dříve uváděné číslo bylo menší.
Na demonstraci v Londýně zatkla policie 890 lidí
Většinu protestujících zatkla policie v souvislosti s projevy podpory zakázané skupině, sedmnáct lidí prý ale také kvůli útokům na policisty. Všichni zadržení byli posláni do věznice v městském obvodu Westminster. Ti, kteří s policií spolupracovali, byli propuštěni na kauci a v následujících dnech se mají hlásit na policejní stanici. Ostatní byli převezení do vazebních cel po Londýně.
Stovky demonstrantů se v sobotu shromáždily nedaleko britského parlamentu v centrálním Londýně na protest proti zákazu Palestine Action. Řada účastníků nesla transparenty, na nichž stálo: „Jsem proti genocidě, podporuji Palestine Action“. Britská policie v uplynulých týdnech zatkla stovky stoupenců Palestine Action, včetně více než pěti set za jediný den v srpnu.
Zlomem bylo vniknutí na základnu letectva
Vláda přistoupila k zařazení Palestine Action na seznam teroristických organizací poté, co aktivisté 20. června vnikli na základnu britského Královského letectva (RAF) v Brize Norton ve střední Anglii a poškodili pomocí červené barvy a páčidel dvě letadla. Skupina tvrdí, že britská vláda je spoluviníkem izraelských válečných zločinů v Pásmu Gazy, cílem útoku podle ní bylo narušit to, co označuje za britskou podporu vojenských operací židovského státu v Pásmu a širší vojenské aktivity Západu na Blízkém východě.
Zařazení Palestine Action na seznam teroristických skupin po boku al-Káidy či takzvaného Islámského státu činí z podpory či členství v organizaci trestný čin, který může být potrestán až čtrnácti lety vězení, poznamenala agentura Reuters.
Rozhodnutí Británie zakázat Palestine Action řada lidskoprávních skupin označila za nepřiměřené s tím, že to omezuje svobodu projevu pokojných protestujících. Vláda naopak viní Palestine Action ze škod ve výši milionů liber a zároveň uvádí, že zákaz skupiny neznamená zákaz jiných propalestinských protestů.