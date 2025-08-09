Policie v Londýně zadržela nejméně dvě stovky lidí na demonstraci na podporu propalestinské organizace Palestine Action, kterou britská vláda zakázala na základě protiteroristických zákonů. Policie už dříve varovala, že bude při nahlášené demonstraci hromadně zatýkat.
Při protestu na podporu Palestine Action zadržela policie v Londýně dvě stě lidí
Parlament v červenci Palestine Action zakázal jako teroristickou poté, co aktivisté 20. června vnikli na základnu britského Královského letectva (RAF) v Brize Norton ve střední Anglii a poškodili pomocí červené barvy a páčidel dvě letadla. Zákazem parlament kriminalizoval i projevy podpory pro toto hnutí.
Demonstranti, kteří tvrdí, že tento zákon neoprávněně omezuje svobodu projevu, se v sobotu odpoledne shromáždili na náměstí před britským parlamentem. Desítky z nich držely transparenty s nápisem jako „Jsem proti genocidě. Podporuji Palestine Action.“
„Zatímco mnozí z těch, kteří zůstali na náměstí, jsou novináři a přihlížející, stále jsou zde lidé, kteří drží transparenty na podporu Palestine Action,“ uvedla metropolitní policie na X. „Policisté postupně procházejí davem a provádějí další zatýkání.“
Příznivci organizace Palestine Action pořádali sérii protestů po celém Spojeném království od začátku července. Uskupení dlouhodobě podniká akce proti britským zbrojním společnostem, které viní z podpory Izraele v současné válce v Pásmu Gazy.