Partnerství USA a Slovenska je strategické, uvedl Pellegrini po schůzce s Rubiem


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Partnerství Slovenska a Spojených států je strategické a politické a přináší výsledky v obraně, bezpečnosti a při spolupráci v energetice, napsal na síti X slovenský prezident Peter Pellegrini, který v neděli přijal amerického ministra zahraničí Marca Rubia při jeho návštěvě Bratislavy.

„Naše spolupráce přináší sílu a odolnost. Společně jsme připraveni formovat bezpečnější, jistější a mírovou budoucnost založenou na společných hodnotách,“ uvedl Pellegrini.

Slovenský prezident také napsal, že jaderná energie znamená stabilitu, suverenitu a menší zranitelnost vůči geopolitickým otřesům. Dodal, že obě země chtějí rozvíjet zkušenosti a odbornosti v jaderné energetice.

Slovensko podepsalo letos v lednu s USA mezivládní dohodu o spolupráci v jaderné energetice. V sobotu pak slovenské ministerstvo hospodářství oznámilo, že se dohoda začíná uplatňovat v praxi. Začal totiž fungovat řídící výbor na koordinaci rozvoje slovenského civilního jaderného programu, jak předpokládá uvedený dokument.

Spolupráce v obraně je podle Pellegriniho klíčová při modernizaci slovenské armády, což přispívá k odstrašující schopnosti NATO a k silnější Evropě. Pellegrini potvrdil v prohlášení připravenost Slovenska pokračovat v modernizaci ozbrojených sil.

Bratislava objednala v roce 2018, kdy byl Pellegrini premiérem, nové americké stíhačky F-16.

Osud USA je propojen s Evropou, řekl Rubio v Mnichově
Americký ministr zahraničí Marco Rubio na konferenci v Mnichově

