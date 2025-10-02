V jihoukrajinské Oděse byly v noci slyšet výbuchy, na město útočily ruské drony. S odvoláním na místní obyvatele a úřady to ve čtvrtek napsal server RBK-Ukrajina a ruská služba BBC, podle níž v některých čtvrtích byly přerušeny dodávky elektrického proudu. Čtvrtek je v přístavním městě den smutku poté, co v něm a jeho okolí tento týden zahynulo deset lidí kvůli bouři a záplavám. Kromě Oděsy útočili Rusové na ukrajinskou železniční infrastrukturu v různých částech země.
Oděsa po smrtících záplavách čelila útokům ruských dronů
„Oděso, prosím, zůstaňte na bezpečných místech! Město je pod útokem nepřátelských bezpilotních letadel,“ napsal v noci na Telegramu starosta města Hennadij Truchanov. Později informoval o odvolání leteckého poplachu v Oděské oblasti. Informace o důsledcích útoku zatím neposkytl.
O zvucích explozí ve městě informovali svědci na místě, píše RBK-Ukrajina. Z dostupných zpráv není zcela jasné, zda výbuchy znamenaly zásahy nějakých míst nebo likvidaci dronů protivzdušnou obranou. BBC s odvoláním na místní telegramové kanály píše, že drony zasáhly energetický objekt, a informuje o výpadcích v dodávkách elektřiny či vody v některých čtvrtích a také o rozsáhlém požáru.
Podle místopředsedy ukrajinské vlády Oleksije Kuleby zranili Rusové při útoku na depo v Oděse strojvůdce, na severu země se zpozdily některé spoje. Kromě Oděsy útočili Rusové také na železniční infrastrukturu v příhraničních regionech na severu Ukrajiny, včetně města Konotop, uvedl Kuleba, který vedle vicepremiérské funkce řídí ministerstvo pro regionální rozvoj. Některé spoje v Černihivské a Sumské oblasti mají podle něj kvůli ruským útokům zpoždění.
Ukrajinské letectvo mezitím informovalo o likvidaci 53 ruských dronů z celkem 86, které podle něj invazní armáda v noci na čtvrtek na zemi vyslala. Vzdušné síly dodaly, že evidují zásahy 31 dronů na šesti blíže neupřesněných místech a že několik bezpilotních letounů zůstávalo v době hlášení ještě ve vzduchu.
Deset mrtvých po záplavách v Oděse
Kuleba podle serveru Ukrajinska pravda již dříve také uvedl, že kvůli bouři a záplavám zahynulo v Oděse a jeho okolí deset lidí včetně dítěte. Asi čtyři stovky lidí se podařilo zachránit. Úřady vyhlásily v Oděse den smutku a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nařídil okolnosti tragédie vyšetřit.
Jen v úterý spadlo v Oděse množství srážek odpovídající průměru za měsíc a půl. Kvůli nepřízni počasí byl zastaven provoz části městské hromadné dopravy. Oděsa je klíčový přístav na jihu Ukrajiny, opakovaně se stává terčem vzdušných útoků ruských sil.
Moře při bouři v Oděské oblasti vyplavilo na pobřeží námořní miny, upozorňuje RBK-Ukrajina v jiné zprávě, kde zároveň píše, že ukrajinské námořnictvo osm min zlikvidovalo. Server zároveň připomněl incidenty s námořními minami v regionu v minulosti. Například v srpnu zahynuli v Oděské oblasti při dvou explozích neznámých předmětů tři lidé, kteří se koupali v moři, kde je to zakázáno, napsal web.
Rusové tvrdí, že sestřelili 85 dronů
Ruské ministerstvo obrany také ráno oznámilo, že jeho protivzdušná obrana v noci zničila 85 ukrajinských dronů nad šesti ruskými regiony a anektovaným ukrajinským poloostrovem Krym. Nejvíce – celkem 38 –sestřelených strojů hlásilo z Voroněžské oblasti. „Nejsou žádné oběti,“ uvedl podle ruské služby BBC voroněžský gubernátor Alexandr Gusev na Telegramu a dodal, že poškozeny byl dva domy.
Moskva obvykle neinformuje o celkovém rozsahu ukrajinského útoku, ale pouze o sestřelených dronech. Ruský resort obrany nehlásí ani případné škody, o těch informují regionální činitelé. BBC ve čtvrtek brzy ráno s odkazem na telegramové kanály uvedla, že ukrajinské drony v noci zaútočily na cíle v ruském Saratovu a Engelsu, kde proti nim zasahovala protivzdušná obrana, ale o následcích nejsou informace.