Po slunečném víkendu se v Česku tento týden ochladí. Teploty přes den budou většinou mezi osmi a 13 stupni Celsia, v noci při vyjasnění klesnou až k bodu mrazu. Pršet má hlavně na severovýchodě země. Na horách bude déšť přecházet do sněžení. Na víkend se mírně oteplí, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Ochladí se a místy bude pršet
„Přelom září a října bude provázet chladné počasí a přízemní mrazíky. Na horách se postupně objeví i sněhové vločky,“ charakterizovali očekávané počasí meteorologové.
V pondělí bude zpočátku jasno až polojasno, postupně se ale obloha zatáhne a zejména na severovýchodě lze čekat přeháňky. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů, na severovýchodě na deset až 13 stupňů Celsia.
Přijdou srážky
V úterý a ve středu budu oblačno až zataženo. Místy meteorologové očekávají déšť nebo přeháňky, na horách budou srážky smíšené nebo sněhové. Nejvyšší denní teploty se dostanou jen mírně nad deset stupňů, v noci může u země mrznout.
Ve čtvrtek a v pátek bude polojasno až oblačno. Teploty nadále zůstanou nízké, s možností sněžení na horách a v noci s rizikem přízemních mrazíků.
„Na víkend se mírně oteplí, ale zároveň čekáme více srážek,“ uvedli meteorologové. Odpolední maxima se podle nich na přelomu tohoto a příštího týdne postupně zvýší na 13 až 17 stupňů Celsia.