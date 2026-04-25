Netanjahu nařídil provést razantní útoky proti hnutí Hizballáh

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nařídil provést razantní útoky proti libanonskému teroristickému hnutí Hizballáh. Izraelská armáda tvrdí, že porušilo příměří. S odkazem na sdělení kanceláře izraelského premiéra o tom informovala agentura AFP.
Příměří dohodnuté mezi Izraelem a Libanonem vedlo k výraznému omezení bojů. Mezi Izraelem a Hizballáhem, který podporuje Írán, však dochází i nadále ke střetům v jižním Libanonu, kde Izrael ponechává vojáky ve své samozvané nárazníkové zóně.
Libanonská státní tisková agentura informovala, že sobotní izraelské útoky na jižní Libanon zabily čtyři lidi. Tuto informaci se podle agentury Reuters zatím nepodařilo ověřit. Izraelská armáda uvedla, že Hizballáh odpálil na Izrael rakety.
Izraelská armáda několik hodin před oznámením Netanjahua vydala několik prohlášení, že „eliminovala více než patnáct teroristů v jižním Libanonu“, včetně tří, kteří cestovali ve vozidle „naloženém zbraněmi“.
Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek oznámil, že příměří Izraele s Libanonem bylo prodlouženo o tři týdny. Příměří mělo původně vypršet v neděli.
Válka mezi Izraelem a Hizballáhem začala 2. března, kdy libanonské hnutí zaútočilo na sousední zemi v odvetě za izraelsko-americký útok na Írán. Příměří platí od 17. dubna. Od té doby se obě strany vzájemně obviňují z jeho porušování.