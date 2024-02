Nemůžeme vidět jen ty scénáře, které chceme, komentuje Havlíček situaci Ukrajiny. Musíme být akceschopnější, míní Vystrčil

Důvodů, proč Evropa vyzbrojuje tak pomalu, je podle Vystrčila nejspíše více. Jedním z nich prý je, že se musí shodnout všechny státy, což není úplně jednoduché a hledání konsensu proces zpomaluje. „Další možností je, že je tady snaha některých zemí, aby munice byla zejména z Evropy, od výrobců z EU,“ podotkl. Jako třetí možný důvod pomalé podpory vidí jistou únavu z dlouhé války. „Myslím si, že je nutné, abychom byli akceschopnější,“ shrnul.

„Při každém rozhodování hraje roli i to, co to bude znamenat pro nás,“ podotkl. Velký problém je podle něj snaha některých vyvolat dojem, že bude dobré, když nebudeme dělat nic. „V daný okamžik to tak možná může být, ale z dlouhodobého hlediska to je nesmírně nebezpečné.“

Podle Havlíčka je faktem, že mnozí v Evropské unii hledí na své vlastní zájmy. Připomněl rovněž míru únavy zemí a jejich občanů a docházející zásoby vojenského materiálu. „Nesmíme nevidět rovněž to, že Evropa honí mnoho zajíců,“ dodal. Jedním z těchto „zajíců“ má být ochrana klimatu a změny v energetice, které během války na Ukrajině Evropu dohání ekonomicky. „Pak ty peníze logicky někde budou chybět,“ řekl.

Havlíček také hájil Evropu, že se jí i přes nesrovnatelně vetší ekonomickou sílu, než má Rusko, nedaří vyrábět dostatek munice. „Ne na všechno se dá připravit,“ řekl a odkázal na pandemii covidu-19.

Shoda na podpoře Ukrajiny

Vystrčil připomněl, že agresorem ve válce je Rusko, zatímco Ukrajina odráží pokus zmocnit se jejího území. „Pokud v nějakém okamžiku přestaneme podporovat někoho, kdo byl takto postižen, nemůžeme očekávat, že bude někdo brát vážně, že hájíme nějaké hodnoty a mezinárodní právo,“ uvedl. Připomněl slova ruského vládce Vladimira Putina z 1. ledna 2024, že největším nepřítelem Ruska není Ukrajina, ale právě Západ včetně Česka.

Havlíček s ním souhlasí. „Jsme přesvědčeni, že se musí Ukrajina podporovat, ekonomicky, vojensky,“ prohlásil za hnutí ANO. Připomněl, že ANO podpořilo vládu ve většině rozhodnutí týkajících se války, včetně ubytování ukrajinských uprchlíků v Česku. Podle něj je ale třeba i jednat o ukončení války jinými způsoby.

„Nemůžeme vidět jenom ty scénáře, které všichni chceme a všichni bychom si je přáli,“ řekl. Rusko by podle něj mělo odejít z celé Ukrajiny, ale je otázkou, zda se toho podaří docílit. Jako velkou slabinu vidí nedostatek lidských sil v řadách ukrajinské armády. Měla by proto existovat iniciativa připravit se na ukončení války i za méně než ideálních podmínek, řekl.