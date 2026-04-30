Nejméně sedmnáct migrantů zahynulo a devět se pohřešuje po nehodě člunu u Libye

Nejméně sedmnáct lidí zemřelo a devět se pohřešuje po nehodě člunu s migranty u pobřeží Libye, uvedla ve středu podle agentury Reuters organizace Červený půlměsíc a libyjské bezpečnostní zdroje. Dobrovolníci ve spolupráci s pobřežní stráží a armádou při pátrání u východního pobřeží severoafrické země zachránili sedm přeživších, dodala organizace.
Člun s několika desítkami lidí se rozbil a osm dní samovolně driftoval Středozemním mořem, píše Reuters. Zachránit se podařilo sedm lidí ve vodách nedaleko města Tobruk poblíž hranic s Egyptem. Pátrací týmy rovněž objevily sedmnáct těl a očekává se, že příliv vyplaví z moře zbývajících devět.
Po pádu diktátora Muammara Kaddáfího v roce 2011 se Libye stala hlavní tranzitní trasou pro migranty směřující do Evropy přes Středozemní moře. Od roku 2014 je tato severoafrická země s počtem obyvatel zhruba 7,5 milionu rozdělena mezi soupeřící frakce na západě a východě.
Soud v Tripolisu podle Reuters v úterý poslal až na 22 let za mříže čtveřici členů zločineckého gangu vydělávajícího na pašování lidí.