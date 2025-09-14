V nejlidnatější spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko v neděli na 13,7 milionu voličů může rozhodovat o složení městských, obecních, okresních a krajských zastupitelstev na příštích pět let. Německá média hlasování označují za první volební test pro kancléře Friedricha Merze a jeho vládu, která nastoupila v květnu. Volební místnosti se uzavřou v 18:00, odhady výsledků budou známy nedlouho poté.
Nejlidnatější německá spolková země rozhoduje v komunálních volbách
Z více než 83 milionů obyvatel Německa žije zhruba pětina v Severním Porýní-Vestfálsku. Nacházejí se tam velká města, jako je Kolín nad Rýnem, Düsseldorf, Dortmund či Essen. Už proto mají podle německých médií volby zvláštní vypovídací hodnotu a jsou prvním testem spokojenosti s vládou kancléře Merze, který z této spolkové země pochází. Předseda vlády nicméně odmítá přisuzovat hlasování větší význam. „Komunální volby jsou komunální volby,“ poznamenal na začátku září.
Komentátoři přesto upozorňují, že hlasování bude odrážet náladu ve společnosti čtyři měsíce po nástupu nové vlády. Průzkumy předpovídají souhrnné vítězství Merzových křesťanských demokratů (CDU), na druhé příčce se podle nich zřejmě umístí sociální demokracie (SPD). Podle průzkumů ale sociální demokraté výrazně ztratí ve prospěch Alternativy pro Německo (AfD). Tato krajně pravicová strana by mohla posílit v někdejších baštách levice, kterou bývalo kdysi hornické a průmyslové Porúří.
AfD slavila v poslední době řadu úspěchů. Před rokem zvítězila v zemských volbách v Durynsku a těsně na druhém místě skončila v Sasku a Braniborsku. V únorových předčasných volbách do Spolkového sněmu získala 20,8 procenta hlasů, skončila na druhém místě a posléze se stala nejsilnější opoziční stranou. Jestli získá křeslo starosty některého z velkých měst v Severním Porýní-Vestfálsku, ale není jasné. Rozhodnout by se případně mohlo ve druhém kole voleb za dva týdny.
Posledních komunálních voleb v Severním Porýní-Vestfálsku, kde se v neděli rozhoduje o obsazení zhruba dvaceti tisíc postů, se v roce 2020 zúčastnilo 51,9 procenta oprávněných voličů. Jako nejsilnější z nich ve volbách do zastupitelstev okresů a větších měst vzešla CDU se ziskem 34,3 procenta hlasů následovaná SPD s 24,3 procenta. AfD si tehdy přišla na 5,1 procenta.
Nynější hlasování zakončí letošní volební rok v Německu. V tom příštím se uskuteční v březnu zemské volby v Bádensku-Württembersku a Porýní-Falci a komunální volby v Bavorsku a Hesensku. V září se pak bude hlasovat v zemských volbách v Sasku-Anhaltsku, v Berlíně a Meklenbursku-Předním Pomořansku a v komunálních volbách v Dolním Sasku.