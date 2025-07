NASA kvůli škrtům přijde o dva tisíce vysoce postavených zaměstnanců, píše Politico

Z amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) kvůli zeštíhlování vládních úřadů odejde kolem 2150 vysoce postavených zaměstnanců. Napsal to server Politico, podle něhož by to mohlo připravit NASA o desítky let zkušeností. Zkomplikovat by to mohlo i vesmírnou politiku Bílého domu, který usiluje o to, aby se Spojené státy vrátily na Měsíc.