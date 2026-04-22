Na ukrajinské straně začalo napouštění ropovodu Družba, oznámila Bratislava

Na ukrajinské straně začalo ve středu tlakování a napouštění ropovodu Družba. S odvoláním na provozovatele ukrajinské části tohoto ropovodu, společnost Ukrtransnafta, to oznámila slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková. Obnovení dodávek ropy touto trasou na Slovensko Saková očekává ve čtvrtek ráno.
Ropovod Družba byl odstaven od konce ledna. Podle tvrzení ukrajinské strany byl poškozen při ruském útoku. Slovensko a Maďarsko pak tvrdily, že Kyjev s opětovným zprovozněním ropovodu záměrně otálí z politických důvodů.
Slovenská rafinerie Slovnaft, která patří do maďarské petrochemické skupiny MOL, si mezitím zajistila alternativní dodávky ropy prostřednictvím ropovodu Adria. Ten začíná v Chorvatsku.
Dosluhující maďarský premiér Viktor Orbán, jehož strana Fidesz utrpěla porážku v nedávných parlamentních volbách, podmínil svůj souhlas s uvolněním půjčky EU Ukrajině v objemu 90 miliard eur (2,2 bilionu korun) obnovením tranzitu ruské ropy přes ropovod Družba.
Vítěz voleb v Maďarsku Péter Magyar v pondělí vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby po dokončení oprav ropovod co nejdříve znovu zprovoznil. Rusko pak vyzval, aby dodávky ropy přes Družbu obnovilo. Zelenskyj oznámil, že opravy na ropovodu byly dokončeny a vyzval EU, aby půjčku v objemu 90 miliard eur odblokovala.
Bratislava už dříve uvedla, že až do opětovného zprovoznění tohoto ropovodu hodlá blokovat přijetí 20. balíku sankcí Evropské unie proti Rusku za jeho pokračující agresi vůči Ukrajině. Slovensko a Maďarsko mají výjimku z unijních sankcí na dovoz ruské ropy.