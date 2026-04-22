Na ukrajinské straně začalo napouštění ropovodu Družba, oznámila Bratislava


22. 4. 2026Aktualizovánopřed 19 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Na ukrajinské straně začalo ve středu tlakování a napouštění ropovodu Družba. S odvoláním na provozovatele ukrajinské části tohoto ropovodu, společnost Ukrtransnafta, to oznámila slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková. Obnovení dodávek ropy touto trasou na Slovensko Saková očekává ve čtvrtek ráno.

Ropovod Družba byl odstaven od konce ledna. Podle tvrzení ukrajinské strany byl poškozen při ruském útoku. Slovensko a Maďarsko pak tvrdily, že Kyjev s opětovným zprovozněním ropovodu záměrně otálí z politických důvodů.

Slovenská rafinerie Slovnaft, která patří do maďarské petrochemické skupiny MOL, si mezitím zajistila alternativní dodávky ropy prostřednictvím ropovodu Adria. Ten začíná v Chorvatsku.

Dosluhující maďarský premiér Viktor Orbán, jehož strana Fidesz utrpěla porážku v nedávných parlamentních volbách, podmínil svůj souhlas s uvolněním půjčky EU Ukrajině v objemu 90 miliard eur (2,2 bilionu korun) obnovením tranzitu ruské ropy přes ropovod Družba.

Vítěz voleb v Maďarsku Péter Magyar v pondělí vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby po dokončení oprav ropovod co nejdříve znovu zprovoznil. Rusko pak vyzval, aby dodávky ropy přes Družbu obnovilo. Zelenskyj oznámil, že opravy na ropovodu byly dokončeny a vyzval EU, aby půjčku v objemu 90 miliard eur odblokovala.

Bratislava už dříve uvedla, že až do opětovného zprovoznění tohoto ropovodu hodlá blokovat přijetí 20. balíku sankcí Evropské unie proti Rusku za jeho pokračující agresi vůči Ukrajině. Slovensko a Maďarsko mají výjimku z unijních sankcí na dovoz ruské ropy.

Na ukrajinské straně začalo ve středu tlakování a napouštění ropovodu Družba. S odvoláním na provozovatele ukrajinské části tohoto ropovodu, společnost Ukrtransnafta, to oznámila slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková. Obnovení dodávek ropy touto trasou na Slovensko Saková očekává ve čtvrtek ráno.
Obě komory parlamentu ve Velké Británii schválily zákon, který znemožní lidem mladším osmnácti let, tedy těm narozeným po 1. lednu 2009, koupit si normální i elektronické cigarety, takzvaná vapovací zařízení. Tento zákaz platí doživotně. Pro obchody tedy bude nelegální prodávat těmto osobám tabákové výrobky, píše britský veřejnoprávní server BBC.
Německá letecká skupina Lufthansa v souvislosti s oznámeným ukončením činnosti dceřiných regionálních aerolinií CityLine zruší do října dvacet tisíc letů na kratší vzdálenosti. Slibuje si od toho úsporu přibližně čtyřiceti tisíc tun leteckého paliva, jehož cena se od začátku americko-izraelské války proti Íránu zdvojnásobila.
Voliči v americkém státě Virginie v úterý schválili překreslení volebních obvodů pro Kongres, které vypracovali demokraté a kvůli kterému by republikáni podle odhadů amerických médií mohli v listopadových volbách do Sněmovny reprezentantů ztratit čtyři křesla. Podle agentury Reuters by to znamenalo další ránu pro jejich již tak mizivé šance na udržení jejich těsné většiny v komoře, kde republikáni mají 218 křesel a demokraté 213. Čtyři křesla jsou neobsazená.
Státy Perského zálivu zvažují, jak co nejrychleji obejít Hormuzský průliv. Podle expertů je nejpravděpodobnější variantou rozšíření stávajících terminálů v regionu a ropovodů v Saúdské Arábii a Spojených arabských emirátech (SAE). Pomoci by mohlo i oživení zastaralých přeshraničních sítí či budování nových koridorů. Překážek je ale celá řada – od miliardových nákladů přes časovou obtížnost až po nutnost překonat vzájemné sváry. Ani dostat ropu do Rudého moře přitom nemusí znamenat výhru.
Nejsilnější polská opoziční strana Právo a spravedlnost je v problémech – uskupení klesají preference. Aktuálně by ji volilo 23 procent lidí a vládu by musela skládat s podporou krajní pravice. Strana se navíc potýká i s vnitrostranickým bojem.
Ochrana dat a pravidla pro umělou inteligenci (AI) v EU nejsou příliš přísná a nebrzdí podnikání, uvedla na dotaz ČTK analytička Itxaso Dominguezová z organizace na ochranu digitálních práv European Digital Rights. Reagovala tak na slova šéfa Siemensu Rolanda Busche, podle nějž německý průmyslový koncern bude upřednostňovat investice do AI ve Spojených státech a Číně, pokud EU neuvolní předpisy, které jej prý brzdí.
Šéf peruánské státní volební komise v úterý rezignoval kvůli logistickým problémům, které ovlivnily sporné prezidentské volby konané předminulou neděli. Jejich vítěz nebyl dosud oficiálně vyhlášen, napsala agentura AP. Prezidentských voleb v Peru se 12. dubna zúčastnilo více než třicet kandidátů a stovky dalších se ucházely o křesla v Kongresu.
