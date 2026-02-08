Moskva tvrdí, že zadržela muže podezřelého z postřelení zástupce šéfa GRU

Ruská tajná služba FSB oznámila zatčení muže, který podle ní v pátek postřelil zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva, píše Interfax. Ruský občan byl podle FSB zadržen v Dubaji a Spojené arabské emiráty ho předaly ruské straně. Další dva ruské občany tajná služba označila za spolupachatele. Jedním z nich je žena, která podle Moskvy odjela na Ukrajinu.
„Za pomoci partnerů ze Spojených arabských emirátů byl v Dubaji zadržen a ruské straně předán ruský občan Ljubomir Korba, narozený v roce 1960, který byl přímým vykonavatelem zločinu,“ uvedla FSB a dodala, že identifikovala jeho komplice, rovněž občany Ruska.
Podle FSB jde o muže, jehož bezpečnostní složky zadržely v Moskvě, a ženu, která odjela na Ukrajinu. Pátrání po organizátorech pokusu o atentát pokračuje, dodala dle Interfaxu FSB. Server Kommersant už v sobotu s odvoláním na svůj zdroj uvedl, že se v případu objevili první dva podezřelí a čeká je výslech.
Moskva viní Kyjev, ten to popírá
Útočník podle ruských úřadů a médií několikrát postřelil generálporučíka Alexejeva v jednom z bytových domů na severozápadě Moskvy v pátek, poté z místa činu uprchl. Čtyřiašedesátiletý důstojník GRU skončil v nemocnici. Podle sobotních informací Kommersantu podstoupil operaci a probral se z umělého spánku.
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov už v pátek z pokusu o atentát na vysoce postaveného vojenského ruského činitele obvinil Ukrajinu a tvrdil, že Kyjev se snaží narušit mírová jednání. Šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha účast své země v útoku na Alexejeva podle agentury Reuters popřel. „Nevíme, co se stalo s tímto konkrétním generálem – možná to byly jejich vlastní ruské vnitřní boje,“ řekl.
Ukrajina se už téměř čtyři roky brání plnohodnotné ruské vojenské agresi. Od jejího začátku byla zabita řada vysoce postavených ruských vojenských představitelů, přičemž Moskva z útoků viní Kyjev. Ukrajinská vojenská rozvědka se k některým z těchto útoků přihlásila, v případě útoku na Alexejeva se tak podle dostupných informací nestalo.
Alexejev se měl podílet na útocích proti Ukrajině
Vladimir Alexejev je podle serveru Meduza prvním zástupcem náčelníka Hlavní správy generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace, tedy vojenské zpravodajské služby, pro kterou se stále často používá někdejší zažitá zkratka GRU. Spojené státy a Evropská unie na něj před lety uvalily sankce.
Média Alexejeva označila za jednoho z hlavních kurátorů ruských „dobrovolnických“ formací účastnících se války proti Ukrajině, napsala Meduza a dodala, že ukrajinská vojenská rozvědka HUR generálporučíka mimo jiné podezírá z „organizování přípravy výchozích údajů pro raketové a letecké údery na ukrajinské území“.
Generál byl podle Reuters zodpovědný za vztahy mezi ministerstvem obrany a žoldnéřskou armádou Jevgenije Prigožina, která bojovala v některých z nejtvrdších bitev v ranější fázi ruské války proti Ukrajině.
Načítání...