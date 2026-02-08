Moskva tvrdí, že zadržela muže podezřelého z postřelení zástupce šéfa GRU


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Ruská tajná služba FSB oznámila zatčení muže, který podle ní v pátek postřelil zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva, píše Interfax. Ruský občan byl podle FSB zadržen v Dubaji a Spojené arabské emiráty ho předaly ruské straně. Další dva ruské občany tajná služba označila za spolupachatele. Jedním z nich je žena, která podle Moskvy odjela na Ukrajinu.

„Za pomoci partnerů ze Spojených arabských emirátů byl v Dubaji zadržen a ruské straně předán ruský občan Ljubomir Korba, narozený v roce 1960, který byl přímým vykonavatelem zločinu,“ uvedla FSB a dodala, že identifikovala jeho komplice, rovněž občany Ruska.

Podle FSB jde o muže, jehož bezpečnostní složky zadržely v Moskvě, a ženu, která odjela na Ukrajinu. Pátrání po organizátorech pokusu o atentát pokračuje, dodala dle Interfaxu FSB. Server Kommersant už v sobotu s odvoláním na svůj zdroj uvedl, že se v případu objevili první dva podezřelí a čeká je výslech.

Sybiha popřel ukrajinskou účast v postřelení zástupce šéfa ruské GRU
Místo, kde neznámý útočník postřelil v Moskvě zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva

Moskva viní Kyjev, ten to popírá

Útočník podle ruských úřadů a médií několikrát postřelil generálporučíka Alexejeva v jednom z bytových domů na severozápadě Moskvy v pátek, poté z místa činu uprchl. Čtyřiašedesátiletý důstojník GRU skončil v nemocnici. Podle sobotních informací Kommersantu podstoupil operaci a probral se z umělého spánku.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov už v pátek z pokusu o atentát na vysoce postaveného vojenského ruského činitele obvinil Ukrajinu a tvrdil, že Kyjev se snaží narušit mírová jednání. Šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha účast své země v útoku na Alexejeva podle agentury Reuters popřel. „Nevíme, co se stalo s tímto konkrétním generálem – možná to byly jejich vlastní ruské vnitřní boje,“ řekl.

Ukrajina se už téměř čtyři roky brání plnohodnotné ruské vojenské agresi. Od jejího začátku byla zabita řada vysoce postavených ruských vojenských představitelů, přičemž Moskva z útoků viní Kyjev. Ukrajinská vojenská rozvědka se k některým z těchto útoků přihlásila, v případě útoku na Alexejeva se tak podle dostupných informací nestalo.

V Moskvě postřelili zástupce šéfa rozvědky GRU
Generálporučík Vladimir Alexejev (snímek z června 2023)

Alexejev se měl podílet na útocích proti Ukrajině

Vladimir Alexejev je podle serveru Meduza prvním zástupcem náčelníka Hlavní správy generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace, tedy vojenské zpravodajské služby, pro kterou se stále často používá někdejší zažitá zkratka GRU. Spojené státy a Evropská unie na něj před lety uvalily sankce.

Média Alexejeva označila za jednoho z hlavních kurátorů ruských „dobrovolnických“ formací účastnících se války proti Ukrajině, napsala Meduza a dodala, že ukrajinská vojenská rozvědka HUR generálporučíka mimo jiné podezírá z „organizování přípravy výchozích údajů pro raketové a letecké údery na ukrajinské území“.

Generál byl podle Reuters zodpovědný za vztahy mezi ministerstvem obrany a žoldnéřskou armádou Jevgenije Prigožina, která bojovala v některých z nejtvrdších bitev v ranější fázi ruské války proti Ukrajině.

Načítání...

Výběr redakce

Podvodných přeprodejů vstupenek na internetu přibývá, varuje policie

Podvodných přeprodejů vstupenek na internetu přibývá, varuje policie

před 1 hhodinou
Písek loni vybral z pokut na nové dálnici 15 milionů korun

Písek loni vybral z pokut na nové dálnici 15 milionů korun

před 2 hhodinami
Orbána podle průzkumů poráží opoziční strana Magyara

Orbána podle průzkumů poráží opoziční strana Magyara

před 4 hhodinami
Některé sněmovní výbory stále nemají vedení

Některé sněmovní výbory stále nemají vedení

před 5 hhodinami
Filmoví kritici vyzdvihli Sbormistra

Filmoví kritici vyzdvihli Sbormistra

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
V lavinách na severu Itálie zahynulo několik lidí

V lavinách na severu Itálie zahynulo několik lidí

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
Největší nábytkářské řetězce posilují svou pozici na trhu

Největší nábytkářské řetězce posilují svou pozici na trhu

před 14 hhodinami
Ukrajinské elektrárny kvůli ruským útokům snižují výkon

Ukrajinské elektrárny kvůli ruským útokům snižují výkon

před 14 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Írán bude obohacovat uran i za cenu války, prohlásil šéf jeho diplomacie

Írán se nevzdá obohacování uranu ani v případě „války“, podle agentury AFP to uvedl íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí. Vojenský tlak ze strany Spojených států podle něj Teherán nevyděsí. V souvislosti s posilováním vojenské přítomnosti USA v Perském zálivu pak šéf íránské diplomacie prohlásil, že americkým vojenským tlakem se Teherán nenechá vystrašit.
před 18 mminutami

Portugalci volí ve druhém kole voleb příštího prezidenta

Portugalci v nedělním druhém kole prezidentských voleb vybírají příští hlavu státu. O post se ucházejí středolevicový politik António José Seguro a šéf krajně pravicové strany Chega (Dost) André Ventura. Analytici očekávají triumf Segura, nicméně podle agentury AFP bude výsledek krajně pravicového politika „pozorně sledován“.
05:14Aktualizovánopřed 41 mminutami

Moskva tvrdí, že zadržela muže podezřelého z postřelení zástupce šéfa GRU

Ruská tajná služba FSB oznámila zatčení muže, který podle ní v pátek postřelil zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva, píše Interfax. Ruský občan byl podle FSB zadržen v Dubaji a Spojené arabské emiráty ho předaly ruské straně. Další dva ruské občany tajná služba označila za spolupachatele. Jedním z nich je žena, která podle Moskvy odjela na Ukrajinu.
před 1 hhodinou

Generální ředitel Washington Post Lewis odstoupil z funkce

Vydavatel a generální ředitel amerického deníku The Washington Post (WP) Will Lewis jen několik dní po rozsáhlém propouštění oznámil, že odstupuje z funkce. Podle agentur o tom informoval v e-mailu zaměstnancům. Na jeho pozici v deníku, který od roku 2013 vlastní miliardář a zakladatel internetového gigantu Amazon Jeff Bezos, nastoupí dosavadní finanční ředitel Jeff D'Onofrio.
před 2 hhodinami

Orbána podle průzkumů poráží opoziční strana Magyara

S blížícími se parlamentními volbami v Maďarsku je zřejmé, že se utkají dva hlavní soupeři. Premiér Viktor Orbán po šestnácti letech usiluje o páté vítězství v řadě. Proti němu stojí strana Tisza Pétera Magyara, která tentokrát sjednotila dosud roztříštěnou opozici. Podle průzkumů má náskok několika procent.
před 4 hhodinami

Japonsko hlasuje v předčasných volbách

Úderem sobotní 23. hodiny SEČ se v Japonsku otevřely volební místnosti. Tamní voličky a voliči v předčasných volbách hlasují pro nové složení dolní komory tamního parlamentu. Agentura Reuters označila za favoritku voleb dosavadní premiérku Sanae Takaičiovou. Upozornila však na to, že vlivem sněhových srážek v některých oblastech by účast při volbách mohla být nižší.
00:38Aktualizovánopřed 5 hhodinami

V lavinách na severu Itálie zahynulo několik lidí

Při několika lavinách na severu Itálie zahynuli čtyři lidé a další utrpěli zranění, uvedla agentura DPA. V italských horách platí vysoké lavinové nebezpečí.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

Ukrajinské elektrárny kvůli ruským útokům snižují výkon

V důsledku sobotního ruského útoku musely ukrajinské jaderné elektrárny snížit svůj výkon. Informuje o tom Ministerstvo energetiky Ukrajiny. Drony a rakety podle instituce mířily především na rozvodny a vzdušné vedení. Jaderné elektrárny jsou největším zdrojem elektřiny v zemi. Jednu z nich za přísných bezpečnostních opatření navštívil štáb České televize.
před 14 hhodinami
Načítání...