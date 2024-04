Mnoho evropských zemí by mělo následovat český příklad, říká kongresmanka McClainová

Lisa McClainová, republikánská kongresmanka, tajemnice republikánského vedení ve Sněmovně reprezentantů (zdroj: ČT24)

„Jen velmi málo evropských zemí se chopí vůdčí iniciativy, jako to udělala Česká republika,“ prohlásila v rozhovoru pro ČT jedna z nejvlivnějších republikánských kongresmanek Lisa McClainová. Ta se za přijetí českého premiéra Petra Fialy (ODS) v Bílém domě přimlouvala s dalšími zákonodárci dopisem prezidentovi Joeu Bidenovi. Je považovaná za druhou nejvýše postavenou republikánku v americké Sněmovně reprezentantů. Zasedá ve výboru pro ozbrojené složky.

Za jak podstatnou považujete návštěvu premiéra Petra Fialy? Vy jste výborní partneři. Jsme výborní přátelé, velcí spojenci. Takže já jsem chtěla, aby si tato vláda a tento prezident uvědomili, za jak důležité pokládám, že dochází k této schůzce a že máme toto partnerství. Když si vezmete, co Česká republika dělá pro obranu: Mnoho zemí mluví o významu partnerství a vztahů, a významu obrany, a o tom, jak důležité to všechno je. Jen velmi málo evropských zemí se ale chopí vůdčí iniciativy, jako to udělala Česká republika. Prostě jste udělali to, o čem jste mluvili, dali jste na to peníze. Jste vedoucí silou v obraně a vedoucí silou také z hlediska skutečného partnerství. A myslím, že mnoho ostatních evropských zemí by mělo následovat váš příklad.

Jak důležitá je tato návštěva v Bílém domě a posléze v Kongresu? Myslím, že je mimořádně důležité, že se dva vedoucí představitelé našich dvou skvělých zemí sejdou. Jsem velmi ráda, že jsem pomohla s realizací té schůzky tím, že jsem napsala prezidentovi dopis. Jsem nadšená, to setkání mi dává naději. Doufám, že na té schůzce budeme dále rozvíjet to skvělé partnerství dvou spojeneckých zemí. Vztahy a partnerství jsou velmi důležité zejména v době, v jaké dnes žijeme. Pravicové noviny – Wall Street Journal – psaly o důležité roli, jakou Česká republika hraje ve snaze získat munici pro Ukrajinu. Bidenova administrativa to také ocenila. Jak se na to díváte vy? Také to vítáte? Stoprocentně to oceňujeme. Děláte správnou věc. A my děláme správnou věc, a jsme společně silnější.

Vy jste tajemnicí Republikánské strany tady ve Sněmovně reprezentantů. To je velmi vlivná role. Čím to je, že americká pomoc Ukrajině pořád nebyla schválená. Je to zásadní. Prezident Ukrajiny říká, že bez ní prohraje tuto válku. Především nezapomínejme, co americká vláda už udělala. My už jsme myslím Ukrajině poslali přes dvě stě miliard dolarů a poslali jsme je hned, neprodleně. Amerika podporovala Ukrajinu a ukrajinský národ od prvního dne. Přejeme si rychlé ukončení války na Ukrajině a stojíme v tom stoprocentně za Ukrajinci. Takže myslím, že jsme toho udělali docela dost, když zvážíte sumy peněz a procenta, myslím, že jsme byli Ukrajině extrémně nápomocní.



Ale od Vánoc ta pomoc vyschla. A Rusko pokračuje v útocích každý den. Tak kdy si myslíte, že bude schválená? Ještě do voleb, nebo jste skeptická? To nevím. Vím, že se o tom v Kongresu právě teď jedná a že to brzy přijde do pléna. Ale k čemu bych ráda obrátila pozornost: Myslím, že částečně nadešel čas pro naše evropské spojence, kteří jsou zatraceně blíž té válce, než jsme my zde za oceánem, aby skutečně povstali a zapojili se tak, jak jsme se zapojili my a vy. Je na čase, aby trochu přidali.

Český premiér je tady ve Washingtonu DC také proto, aby oslavil 25. výročí českého členství v NATO. I vy jste zmínila, že podporujete české členství. Ale myslíte si, že Spojené státy pořád mohou být vnímané jako zásadní spojenec pro členské státy ve střední a východní Evropě v případě ruského útoku? Naprosto. Nechápu, proč bychom neměli být tak vnímáni. Jen proto, že žádáme evropské země, aby platily svůj spravedlivý podíl, neznamená, že nejsme dobrými spojenci. Myslím, že být dobrým spojencem je to, že když jsme všichni v NATO společně, není spravedlivé, aby jedna země nebo jedenáct zemí platilo svůj podíl a 14 dalších nebo všichni ostatní, aby neplatili stejný podíl HDP jako ostatní. Když žádáme lidi, aby dostáli tomu, k čemu se zavázali, myslím, že i to je silné přátelství. A myslím, že evropské země, zejména ty evropské země, které platí svůj podíl, ty jsou dobrými partnery. Poslední otázka. Vy jste kongresmanka ze státu Michigan. To je takzvaný kolísavý stát (swing state). Myslíte, že Donald Trump vyhraje v podzimních volbách? Že se opět stane prezidentem Spojených států. A pokud se tak stane, co to bude znamenat v jeho zahraniční politice? Přesněji řečeno pro země ve střední a východní Evropě, jež jsou členy NATO. Vypadá to, že on upřednostňuje Viktora Orbána, který má víc proruský postoj než řekněme Polsko nebo Českou republiku, jež jsou proukrajinské. Myslím si, že prezident Trump bude příštím prezidentem, a myslím si, že to bude ze dvou důvodů: oba kandidáti mají minulost. Američané zažili oba tyto prezidenty a vědí, co vykonali. A pokud jde o zahraniční politiku, neměli jsme žádné války, když byl prezidentem Donald Trump. Podívejte na to zpackané stažení z Afghánistánu. Podívejte, co se děje na Blízkém východě, a podívejte, co se děje s Ukrajinou. Jsem přesvědčena, že by se to nedělo, kdyby byl prezident Trump stále v úřadu. Takže podle mne za prvé, Donald Trump bude prezidentem, a za druhé, dostane naši zahraniční politiku pod kontrolu.