Mezinárodní trestní soud shledal šéfa súdánské milice vinným z válečných zločinů

Mezinárodní trestní soud v Haagu (ICC) shledal vůdce súdánské povstalecké milice Alího Muhammada Alího Abdara Rahmána vinným mimo jiné z válečných zločinů páchaných v Súdánu v letech 2003 až 2004. Trest mu bude uložen později, přičemž mu hrozí až doživotní vězení, napsala v pondělí agentura AP.
Abdar Rahmán byl podle obžaloby vysokým velitelem arabské jízdní milice Džandžavíd, které je přičítána odpovědnost za zavraždění zhruba 300 tisíc lidí v letech 2003 až 2006. Jeho případ je prvním, ve kterém ICC v souvislosti s masakry v Dárfúru dospěl k verdiktu.
Tříčlenný senát dospěl k závěru, že zvěrstva byla součástí vládního plánu násilného potlačení povstání právě v západosúdánské oblasti Dárfúr. Obžalovaný při čtení 27 bodů obžaloby, ve kterých byl shledán vinným, neprojevil žádné emoce.
„Podněcoval a vydával pokyny, které vedly k vraždám, znásilněním a ničení páchanými milicemi Džandžavíd,“ řekla předsedkyně soudu Joanna Kornerová a dodala, že verdikt byl přijat jednomyslně.
Dnes 68letý Abdar Rahmán se při zahájení procesu v dubnu 2022 prohlásil za nevinného ve všech 31 bodech obžaloby z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, mezi nimiž byly kromě vražd a znásilnění i mučení a perzekuce v letech 2003 a 2004. Soudci jeho argumentaci zamítli; zároveň odmítli rozhodovat o vině ve čtyřech bodech, protože podle nich byly pokryty jinými částmi obžaloby.