Maďarský starosta si vybírá obyvatele obce. Chce jazyk, práci a bezúhonnost

S blížícími se volbami se stále více pozornosti upíná na Maďarsko. Také proto se daleko více mluví o aplikování kontroverzního zákona, který dává starostům právo vybírat si nové obyvatele svých obcí. Podle vlády Viktora Orbána má hájit zájmy a životní styl starousedlíků. Kritici tvrdí, že zákon lze snadno zneužít třeba proti Romům.
Ve městě Pilis uprostřed Maďarska žije zhruba dvanáct tisíc obyvatel. Károli a jeho manželka se chtěli stát jedněmi z nich. Loni na podzim tam koupili dům a chystali se ho zrenovovat. Jenže Károli měl spor se sousedem a krátce na to následovala návštěva starosty.
„Přišel a řekl nám, že máme na odchod dva týdny. Bylo mu jedno, co s námi bude, kam půjdeme. Dal nám dva týdny, jinak by nás vystěhoval násilím,“ popisuje odmítnutý nájemce o bydlení v Pilisu Károli Losó.
Starostovi to umožnil zákon, podle kterého si může vybírat, kdo se do jeho města může přistěhovat. Radnice od Károliho dům vykoupila a nyní ho vlastní. Dnes už bývalý majitel je přesvědčený, že v tom hrál roli jeho romský původ. „Je to rasismus. Tento starosta, ani nevím z jaké strany, je rasista. Zaměřuje se na Romy. Jakmile nějakého zahlédne, nepustí ho sem,“ tvrdí Losó.
Starosta: Chceme obyvatele, kteří vedou normální životy
Starosta László Attila patří k vládní straně Fidesz premiéra Orbána. Ještě před politickou kariérou podle některých zdrojů působil v krajně pravicové milici s názvem Národní legie. Pro uchazeče o bydlení v Pilisu stanovil pravidla: musí umět maďarsky, mít práci a čistý trestní rejstřík. Navíc si ponechal právo veta.
„Chceme rozhodovat o tom, kdo bude v Pilisu žít. To je nejdůležitější. Chceme tady obyvatele, kteří vedou normální životy,“ prohlásil starosta.
Zákon prošel začátkem loňského léta vcelku bez povšimnutí. Tou dobou totiž opozice demonstrovala proti jinému legislativnímu návrhu, který měl potlačit nevládní organizace a média financovaná ze zahraničí. Možnost rozhodovat o nově příchozích teď využívá zhruba dvě stě maďarských obcí a měst.
„Toto je potvrzení, že mohu bydlet v Pilisu. Znamená to, že si to zasloužím. Podle mě to není diskriminace,“ míní nový obyvatel města Ferenc Krájnyák.
Ne každý starosta uplatňuje zákon tak tvrdě jako Attila. Některé radnice spíš volí cestu daně z bydlení pro nové kupce nebo finančního příspěvku na veřejné účely. I tím ale mohou odradit chudší zájemce.