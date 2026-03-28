Polície dopadla a soud poslal do vazby čtvrtou osobu podezřelou z teroru v Pardubicích

Maďarský starosta si vybírá obyvatele obce. Chce jazyk, práci a bezúhonnost


před 54 mminutami|Zdroj: ČT24
Horizont ČT24: Maďarští starostové vybírají nové usedlíky
S blížícími se volbami se stále více pozornosti upíná na Maďarsko. Také proto se daleko více mluví o aplikování kontroverzního zákona, který dává starostům právo vybírat si nové obyvatele svých obcí. Podle vlády Viktora Orbána má hájit zájmy a životní styl starousedlíků. Kritici tvrdí, že zákon lze snadno zneužít třeba proti Romům.

Ve městě Pilis uprostřed Maďarska žije zhruba dvanáct tisíc obyvatel. Károli a jeho manželka se chtěli stát jedněmi z nich. Loni na podzim tam koupili dům a chystali se ho zrenovovat. Jenže Károli měl spor se sousedem a krátce na to následovala návštěva starosty.

„Přišel a řekl nám, že máme na odchod dva týdny. Bylo mu jedno, co s námi bude, kam půjdeme. Dal nám dva týdny, jinak by nás vystěhoval násilím,“ popisuje odmítnutý nájemce o bydlení v Pilisu Károli Losó.

Starostovi to umožnil zákon, podle kterého si může vybírat, kdo se do jeho města může přistěhovat. Radnice od Károliho dům vykoupila a nyní ho vlastní. Dnes už bývalý majitel je přesvědčený, že v tom hrál roli jeho romský původ. „Je to rasismus. Tento starosta, ani nevím z jaké strany, je rasista. Zaměřuje se na Romy. Jakmile nějakého zahlédne, nepustí ho sem,“ tvrdí Losó.

Starosta: Chceme obyvatele, kteří vedou normální životy

Starosta László Attila patří k vládní straně Fidesz premiéra Orbána. Ještě před politickou kariérou podle některých zdrojů působil v krajně pravicové milici s názvem Národní legie. Pro uchazeče o bydlení v Pilisu stanovil pravidla: musí umět maďarsky, mít práci a čistý trestní rejstřík. Navíc si ponechal právo veta.

„Chceme rozhodovat o tom, kdo bude v Pilisu žít. To je nejdůležitější. Chceme tady obyvatele, kteří vedou normální životy,“ prohlásil starosta.

Zákon prošel začátkem loňského léta vcelku bez povšimnutí. Tou dobou totiž opozice demonstrovala proti jinému legislativnímu návrhu, který měl potlačit nevládní organizace a média financovaná ze zahraničí. Možnost rozhodovat o nově příchozích teď využívá zhruba dvě stě maďarských obcí a měst.

„Toto je potvrzení, že mohu bydlet v Pilisu. Znamená to, že si to zasloužím. Podle mě to není diskriminace,“ míní nový obyvatel města Ferenc Krájnyák.

Ne každý starosta uplatňuje zákon tak tvrdě jako Attila. Některé radnice spíš volí cestu daně z bydlení pro nové kupce nebo finančního příspěvku na veřejné účely. I tím ale mohou odradit chudší zájemce.

Ukrajině docházejí peníze na financování obrany před Ruskem, píše Bloomberg

Ukrajině hrozí, že jí do dvou měsíců dojdou peníze na financování obrany před ruskou vojenskou agresí. V současnosti má Kyjev peníze na krytí nákladů pouze do června, plyne podle agentury Bloomberg z odhadů domácích i zahraničních činitelů, kteří si kvůli citlivosti informací nepřáli být jmenováni. Finanční situaci Ukrajiny komplikuje mimo jiné blokování půjčky od Evropské unie v hodnotě 90 miliard eur (zhruba 2,2 bilionu korun) Maďarskem.
09:38Aktualizovánopřed 33 mminutami

Rusové zasáhli porodnici v Oděse

Nejméně dvě oběti a deset zraněných včetně dítěte si vyžádal rozsáhlý nálet ruských dronů na přístavní město Oděsa na jihu Ukrajiny. O úderech, které zasáhly i porodnici, v sobotu ráno informoval šéf vojenské správy Oděské oblasti Oleh Kiper. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Rusko na Oděsu vyslalo přes šedesát dronů. Dva lidé podle úřadů zemřeli a dva utrpěli zranění při ruském útoku na Kryvyj Rih. Dronové útoky na svém území hlásí i Rusko.
06:49Aktualizovánopřed 36 mminutami

Maďarský starosta si vybírá obyvatele obce. Chce jazyk, práci a bezúhonnost

S blížícími se volbami se stále více pozornosti upíná na Maďarsko. Také proto se daleko více mluví o aplikování kontroverzního zákona, který dává starostům právo vybírat si nové obyvatele svých obcí. Podle vlády Viktora Orbána má hájit zájmy a životní styl starousedlíků. Kritici tvrdí, že zákon lze snadno zneužít třeba proti Romům.
před 54 mminutami

Neznámí pachatelé ukradli kamion s dvanácti tunami čokoládových tyčinek

Neznámí pachatelé ukradli na zatím nezjištěném místě mezi Itálií a Polskem asi dvanáctitunovou zásilku čokoládových tyčinek, které vyrábí švýcarský potravinářský gigant Nestlé. Podle agentury AFP o tom informoval zástupce značky. Upozornil zároveň, že kvůli loupeži hrozí před Velikonocemi nedostatek těchto čokoládových tyčinek na trhu.
před 57 mminutami

USA by nemusely přijít NATO v případě potřeby na pomoc, prohlásil Trump

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Spojené státy by v případě potřeby nemusely přijít NATO na pomoc vzhledem k tomu, že Severoatlantická aliance neposkytla USA materiální podporu během nynější války proti Íránu. Prohlášení šéfa Bílého domu vyvolalo otazníky ohledně jeho postoje k ustanovením o vzájemné obraně, které jsou středobodem transatlantické aliance, poznamenala agentura Reuters.
00:55Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Íránské útoky na Saúdskou Arábii za týden zranily desítky amerických vojáků

Při íránských útocích na leteckou základnu Prince Sultána v Saúdské Arábii za uplynulý týden utrpělo zranění kolem třiceti amerických vojáků. S odvoláním na své zdroje to uvedla agentura AP. Jen páteční útok zranil nejméně patnáct amerických vojáků, pět z nich vážně. Nejméně šest zraněných si vyžádal íránský útok na Abú Dhabí, jednoho zraněného podle agentury Reuters hlásí také vláda Ománu, v Kuvajtu drony útočily na mezinárodní letiště.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

Jemenští hútíové poprvé od začátku války v Íránu odpálili raketu na Izrael

Jemenští hútíové, kteří jsou spojenci Íránu, poprvé od začátku nynější války na Blízkém východě vypálili raketu na Izrael. O útoku z Jemenu v sobotu časně ráno informoval Izrael a o něco později se k němu hútíové přihlásili, uvedla agentura Reuters, podle níž se tak zvyšuje pravděpodobnost, že konflikt přeroste do ještě širší regionální konfrontace.
07:49Aktualizovánopřed 1 hhodinou

U pobřeží Řecka zahynulo po šesti dnech na moři 22 migrantů

Celkem 22 lidí, kteří vypluli z Libye, zahynulo po šesti dnech bloudění ve Středozemním moři. V pátek večer o tom podle zprávy agentury AFP informovala řecká pobřežní stráž. Přeživší jí řekli, že pluli na nafukovacím člunu a že těla mrtvých na pokyn pašeráků házeli do moře.
před 1 hhodinou
