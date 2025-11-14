Maďarská výjimka z amerických sankcí na ropu platí i pro slovenskou rafinerii


před 58 mminutami|Zdroj: ČTK

Výjimka z amerických sankcí, kterou má na nákup ruské ropy Maďarsko, se bude vztahovat i na dodávky suroviny do bratislavské rafinerie Slovnaft. Novinářům to v pátek řekla slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková. Slovnaft patří do maďarské petrochemické skupiny MOL.

„Všechny procedury nákupu ropy se odehrávají pod jednou střechou, pod společností MOL. To znamená, že když Maďarsko dostalo od americké administrativy na jeden rok výjimku pro nákup ruské ropy, tak to bude uplatňováno i pro nákup ruské ropy v rámci Slovnaftu, neboť patří do skupiny společností MOL,“ uvedla Saková na dotaz agentury ČTK.

O vyjmutí Budapešti ze sankčního režimu u dodávek ruské ropy a plynu informoval minulý týden maďarský premiér Viktor Orbán po schůzce s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Agentura Reuters dříve s odvoláním na vyjádření činitele Bílého domu napsala, že výjimka potrvá rok, Budapešť podle médií ale tvrdila, že výjimka není časově omezena.

Orbán: Maďarsko dostalo výjimku z amerických sankcí na ruský plyn a ropu
Prezident USA Donald Trump přijal v Bílém domě maďarského premiéra Viktora Orbána

Skupina MOL je stále silně závislá na dodávkách ruské ropy ropovodem Družba. V únoru MOL podepsal s chorvatskou firmou JANAF, která je provozovatelem jadranského ropovodu Adria, smlouvu na dodávku 2,1 milionu tun ropy do konce letošního roku. Slovnaft minulý týden firmu JANAF obvinil, že mu nedodala sjednaných 58 tisíc tun ropy. Dříve bratislavská rafinerie uvedla, že JANAF jí zadržel 90 tisíc tun ropy a že porušil smlouvu, což chorvatský podnik odmítl.

Slovnaft loni zpracoval 4,8 milionu tun ropy, z toho 662 tisíc tun bylo neruského původu.

Saková: Ruský plyn je cenově nejvýhodnější

Saková také zmínila situaci u největšího prodejce plynu na Slovensku SPP, u něhož se ruský plyn na celkových dodávkách letos podílí 33 procenty, zbytek připadá na takzvané diverzifikační kontrakty.

Podle ministryně je ruský plyn pro Slovensko cenově nejvýhodnější, jeho dovoz ale omezují nedostatečné přepravní kapacity z Maďarska. Cenová výhodnost je dána tím, že přepravní poplatky platí jeho dodavatel. Dlouhodobý kontrakt Slovenska s Gazpromem o dodávkách plynu platí do roku 2034, podle Sakové ho nelze vypovědět.

Výběr redakce

Skopeček byl zvolen místopředsedou sněmovny

Skopeček byl zvolen místopředsedou sněmovny

09:00Aktualizovánopřed 1 mminutou
Bitcoin dál klesá, jeho cena sestoupila pod 97 tisíc dolarů

Bitcoin dál klesá, jeho cena sestoupila pod 97 tisíc dolarů

11:20Aktualizovánopřed 37 mminutami
Maďarská výjimka z amerických sankcí na ropu platí i pro slovenskou rafinerii

Maďarská výjimka z amerických sankcí na ropu platí i pro slovenskou rafinerii

před 58 mminutami
Ruské útoky na Ukrajinu si vyžádaly osm obětí

Ruské útoky na Ukrajinu si vyžádaly osm obětí

05:12Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Babiš dostal podle přiznání od svých firem přes 477 milionů, píší Seznam Zprávy

Babiš dostal podle přiznání od svých firem přes 477 milionů, píší Seznam Zprávy

před 2 hhodinami
Těžební firma BHP je zodpovědná za největší ekologickou havárii v Brazílii, rozhodl soud

Těžební firma BHP je zodpovědná za největší ekologickou havárii v Brazílii, rozhodl soud

12:03Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Oslavy 17. listopadu: města zaplní piety i kulturní akce

Oslavy 17. listopadu: města zaplní piety i kulturní akce

před 3 hhodinami
Resort spravedlnosti USA žaluje Kalifornii kvůli překreslování volebních obvodů

Resort spravedlnosti USA žaluje Kalifornii kvůli překreslování volebních obvodů

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Bitcoin dál klesá, jeho cena sestoupila pod 97 tisíc dolarů

Cena nejznámější kryptoměny bitcoin dál klesá, v pátek ráno sestoupila pod 97 tisíc dolarů (2,01 milionu korun). Obchodníci na kryptoměnových trzích přitom za den zaznamenali nucenou likvidaci kryptoměn za více než miliardu dolarů, ukazují data specializovaného webu CoinGlass. Zhodnocení bitcoinu od začátku roku se tak snížilo asi na pět procent, ještě začátkem října se pohybovalo kolem třiceti pěti procent.
11:20Aktualizovánopřed 37 mminutami

Maďarská výjimka z amerických sankcí na ropu platí i pro slovenskou rafinerii

Výjimka z amerických sankcí, kterou má na nákup ruské ropy Maďarsko, se bude vztahovat i na dodávky suroviny do bratislavské rafinerie Slovnaft. Novinářům to v pátek řekla slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková. Slovnaft patří do maďarské petrochemické skupiny MOL.
před 58 mminutami

Ruské útoky na Ukrajinu si vyžádaly osm obětí

Údery ruské invazní armády na Ukrajinu zabily osm lidí. V noci na pátek zaútočilo Rusko na Kyjev, kde zemřelo šest lidí, dalších 35 je zraněno, uvedl starosta metropole Vitalij Klyčko. Mezi raněnými jsou i děti. Další dva mrtvé hlásí Oděská oblast. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Rusové použili k úderům na ukrajinské území zhruba 430 dronů a dvě desítky střel. Útokům čelilo údajně i Rusko, tvrzení však nelze bezprostředně nezávisle ověřit.
05:12Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Těžební firma BHP je zodpovědná za největší ekologickou havárii v Brazílii, rozhodl soud

Britsko-australský těžební gigant BHP je zodpovědný za největší ekologickou havárii v Brazílii, stěžovatelé proto mohou po firmě žádat odškodné. V pátek o tom rozhodl soud v Londýně. Při protržení přehrady v roce 2015 zahynulo na jihovýchodě Brazílie devatenáct lidí a právníci poškozených už dříve škody vyčíslili až na 36 miliard liber (985 miliard korun).
12:03Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Čína protestuje proti americkému prodeji dílů pro stíhačky Tchaj-wanu

Čínské ministerstvo zahraničí v pátek vyjádřilo rozhořčení nad rozhodnutím Spojených států prodat Tchaj-wanu díly pro stíhačky. Čína podle svého ministerstva zahraničí učiní vše nezbytné k obraně své suverenity, územní celistvosti a bezpečnosti, napsala agentura Reuters. Peking považuje Tchaj-wan za součást svého území a v minulosti pohrozil, že se s ostrovem spojí i silou. Americké ministerstvo obrany ve čtvrtek oznámilo, že díly prodá za 330 milionů dolarů (přes 6,8 miliardy korun).
před 3 hhodinami

Resort spravedlnosti USA žaluje Kalifornii kvůli překreslování volebních obvodů

Americké ministerstvo spravedlnosti žaluje Kalifornii ve snaze zablokovat překreslení tamních volebních obvodů. To má ve volbách do Kongresu zvýhodnit demokraty, s krokem minulý týden souhlasili kalifornští voliči. Přijaté opatření má Demokratické straně přinést až pět mandátů navíc ve volbách do Sněmovny reprezentantů příští rok. Převážně demokratická Kalifornie reagovala na Texas, kde republikáni letos překreslili hranice volebních obvodů tak, aby do budoucna zvýhodnili své spolustraníky.
před 3 hhodinami

Pákistán zadržel čtyři lidi napojené na Afghánistán, které viní z úterní exploze

Pákistán zadržel čtyři členy údajné teroristické buňky se sídlem v Afghánistánu, které spojuje s úterním útokem v Islámábádu, informovala agentura AFP. Sebevražedný atentátník z islamistické skupiny napojené na afghánské hnutí Taliban odpálil bombu před budovou soudu a zabil dvanáct lidí a 37 dalších zranil. Mezi oběma zeměmi v posledních týdnech panuje napětí, které vyvolaly násilnosti radikálů.
před 4 hhodinami

Nový klimatický cíl EU není dobrá zpráva, říká Knotek. Hladík kvituje vyjednané ústupky

Europarlament schválil plán na snížení emisí o 90 procent do roku 2040 ve srovnání s rokem 1990. Česko si podle ministra životního prostředí v demisi Petra Hladíka (KDU-ČSL) vyjednalo ústupky, které v Událostech, komentářích označil za „velmi podstatné“. Europoslanec Ondřej Knotek (ANO) v debatě moderované Terezou Řezníčkovou poukázal na negativní dopady, které nový cíl může pro Česko a Evropu podle něj mít. „Děsily by mě dopady toho, kdybychom řekli, že na dekarbonizaci rezignujeme,“ reagoval europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09).
před 4 hhodinami
Načítání...