Maďarská výjimka z amerických sankcí na ropu platí i pro slovenskou rafinerii

Výjimka z amerických sankcí, kterou má na nákup ruské ropy Maďarsko, se bude vztahovat i na dodávky suroviny do bratislavské rafinerie Slovnaft. Novinářům to v pátek řekla slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková. Slovnaft patří do maďarské petrochemické skupiny MOL.
„Všechny procedury nákupu ropy se odehrávají pod jednou střechou, pod společností MOL. To znamená, že když Maďarsko dostalo od americké administrativy na jeden rok výjimku pro nákup ruské ropy, tak to bude uplatňováno i pro nákup ruské ropy v rámci Slovnaftu, neboť patří do skupiny společností MOL,“ uvedla Saková na dotaz agentury ČTK.
O vyjmutí Budapešti ze sankčního režimu u dodávek ruské ropy a plynu informoval minulý týden maďarský premiér Viktor Orbán po schůzce s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Agentura Reuters dříve s odvoláním na vyjádření činitele Bílého domu napsala, že výjimka potrvá rok, Budapešť podle médií ale tvrdila, že výjimka není časově omezena.
Skupina MOL je stále silně závislá na dodávkách ruské ropy ropovodem Družba. V únoru MOL podepsal s chorvatskou firmou JANAF, která je provozovatelem jadranského ropovodu Adria, smlouvu na dodávku 2,1 milionu tun ropy do konce letošního roku. Slovnaft minulý týden firmu JANAF obvinil, že mu nedodala sjednaných 58 tisíc tun ropy. Dříve bratislavská rafinerie uvedla, že JANAF jí zadržel 90 tisíc tun ropy a že porušil smlouvu, což chorvatský podnik odmítl.
Slovnaft loni zpracoval 4,8 milionu tun ropy, z toho 662 tisíc tun bylo neruského původu.
Saková: Ruský plyn je cenově nejvýhodnější
Saková také zmínila situaci u největšího prodejce plynu na Slovensku SPP, u něhož se ruský plyn na celkových dodávkách letos podílí 33 procenty, zbytek připadá na takzvané diverzifikační kontrakty.
Podle ministryně je ruský plyn pro Slovensko cenově nejvýhodnější, jeho dovoz ale omezují nedostatečné přepravní kapacity z Maďarska. Cenová výhodnost je dána tím, že přepravní poplatky platí jeho dodavatel. Dlouhodobý kontrakt Slovenska s Gazpromem o dodávkách plynu platí do roku 2034, podle Sakové ho nelze vypovědět.