Zdroj z ukrajinské armády podle agentury AFP tvrdí, že se Kyjev přihlásil ke dvěma útokům na železniční síť na západě Ruska. V Leningradské oblasti v neděli vykolejily dva vlaky, jeden strojvedoucí zemřel. V sobotu explodovalo výbušné zařízení na kolejích v Orlovské oblasti, což si vyžádalo tři oběti na životech. Tvrzení znepřátelených stran nelze ve válečném konfliktu bezprostředně nezávisle ověřit.
Kyjev podle médií přiznal útok na ruskou železnici, Moskva mluví o mrtvých
„Lokomotiva vykolejila poblíž stanice Semrino v Gatčinském okrese Leningradské oblasti,“ napsal na síti Telegram gubernátor Leningradské oblasti Alexandr Drozdenko. „Strojvedoucí byl uvězněn v kabině a když ho záchranáři vyprostili, zemřel pak v sanitce,“ tvrdí.
Druhý případ se údajně stal také v Leningradské oblasti, kde vykolejil nákladní vlak s patnácti prázdnými cisternami. Podle Drozdenka se tento incident obešel bez zranění, tamní vyšetřovatelé prošetřují možnost sabotáže. Tvrzení nelze bezprostředně nezávisle ověřit.
Už v sobotu gubernátor Orlovské oblasti Andrej Klyčkov na Telegramu napsal, že při prohlídce železniční trati našli zaměstnanci drah výbušná zařízení. Mělo jít o úsek mezi Maloarchangelskem a Glazunovkou. Na místo byli údajně povoláni příslušníci ženijního týmu Ruské národní gardy. Jedno ze zařízení explodovalo a na místě zabilo dva lidi, třetí člověk byl zraněn a v noci na neděli podlehl zraněním v nemocnici.
Ruská verze serveru BBC v neděli s odvoláním na svůj zdroj z ukrajinského ministerstva obrany napsala, že ukrajinské tajné služby byly zapojeny do explozí na železnici v Orlovské oblasti. Podle Kyjeva se na úderu podílely speciální ukrajinské jednotky, usilovaly prý o „narušení železniční dopravy na tratích Orel–Kursk a Petrohrad–Pskov.
Údajné sabotáže
Ruské úřady po invazi ruské armády na Ukrajinu, která začala v únoru 2022, opakovaně hlásily informace o vykolejených vlacích, explozích či požárech na železničních tratích, z čehož Moskva opakovaně vinila ukrajinské sabotáže. Kyjev se obecně k takovým incidentům nehlásí, uvádí však, že ruská armáda využívá železniční síť i k přepravě vojáků a paliva pro jednotky bojující na Ukrajině.
Drozdenko v nedělním prohlášení na Telegramu také tvrdí, že na jihu Leningradské oblasti v rafinerii v Kiriši, která patří k největším v Rusku, vypukl požár, když se tam zřítil sestřelený dron. Ukrajinská armáda podle agentury Reuters uvedla, že na rafinerii útočila. Moskva tvrdí, že v noci její síly zničily 80 ukrajinských dronů. Tvrzení nelze bezprostředně nezávisle ověřit.
Už v sobotu hořelo v jiné ruské rafinerii, a to v Baškortské autonomní republice u města Ufa. I tento požár vznikl po dopadu dronu, způsobil menší škody a nikoho nezranil.