Izraelská vláda schválila dohodu o příměří v Pásmu Gazy

Podle dřívějších informací izraelských médií by měl klid zbraní vstoupit v platnost v neděli ve 12:15 místního času (11:15 středoevropského času), ještě ten den by mělo teroristické hnutí Hamás propustit první z rukojmí.

K dohodě měly silné výhrady dvě krajně pravicové strany, které jsou součástí Netanjahuovy koaliční vlády – Náboženský sionismus ministra financí Becalela Smotriče a Židovská síla ministra pro národní bezpečnost Itamara Ben Gvira. Podle zdrojů citovaných agenturou Reuters hlasovalo čtyřiadvacet ministrů Netanjahuova kabinetu pro dohodu, osm bylo proti.

Klid zbraní a propuštění rukojmí

Uzavřená dohoda počítá s tím, že v první fázi boje utichnou na 42 dnů, tedy šest týdnů. Vedle výměny rukojmí za palestinské vězně se má izraelská armáda postupně stáhnout z centrálních oblastí na okraj Pásma a vysídlení Palestinci se mají začít vracet do svých domovů.

V rámci šestitýdenní první fáze třístupňové dohody Hamás propustí 33 izraelských rukojmích, včetně všech žen (vojákyň i civilistek), dětí a mužů starších 50 let. Izrael má naopak do konce první fáze propustit všechny palestinské ženy a děti mladší 19 let zadržované ve věznicích židovského státu.

Navýšit se má i objem humanitární pomoci pro Pásmo Gazy. Teprve v průběhu první etapy se má také začít jednat o podmínkách druhé fáze, která by měla mimo jiné zajistit trvalý klid zbraní.

Ozbrojenci Hamásu a jeho spojenců 7. října 2023 v izraelském pohraničí zavraždili na 1200 lidí, většinou civilistů, a 251 dalších unesli jako rukojmí.