Izrael tvrdí, že deportoval 171 aktivistů z humanitární flotily


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Izrael oznámil, že deportoval do Řecka a na Slovensko dalších 171 aktivistů z mezinárodní humanitární flotily, která mířila do Pásma Gazy. Mezi deportovanými je mimo jiné švédská aktivistka Greta Thunbergová, uvedla izraelská diplomacie.

Deportovaní jsou podle izraelského ministerstva zahraničí občané Řecka, Itálie, Francie, Irska, Švédska, Polska, Německa, Bulharska, Litvy, Rakouska, Lucemburska, Finska, Dánska, Slovenska, Švýcarska, Norska, Spojeného království, Srbska a Spojených států. K oznámení ministerstvo připojilo fotografie Thunbergové z letištního terminálu před odletem.

Izraelské vojenské plavidlo eskortuje loď z flotily propalestinských aktivistů do přístavu Ašdod (2. října 2025)

Cílem aktivistů z projektu Global Sumud Flotilla bylo porušit izraelské námořní embargo uvalené na Pásmo Gazy a dovézt pomoc tamním obyvatelům. Izraelská armáda však minulý týden flotile v doplutí do Pásma Gazy zabránila, přes čtyřicet lodí zastavila a zadržela více než 400 aktivistů. Více než stovku aktivistů Izrael deportoval již o víkendu.

Mezi zadrženými aktivisty je i Češka Šárka Přikrylová. Mluvčí české diplomacie v pátek informoval, že ji v detenčním zařízení navštívil český diplomat a že ambasáda jí bude poskytovat konzulární asistenci podle potřeb, a to do momentu deportace, o níž rozhoduje soud. Česká tisková kancelář se snaží získat informace o aktuální situaci Přikrylové.

