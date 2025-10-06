Izrael oznámil, že deportoval do Řecka a na Slovensko dalších 171 aktivistů z mezinárodní humanitární flotily, která mířila do Pásma Gazy. Mezi deportovanými je mimo jiné švédská aktivistka Greta Thunbergová, uvedla izraelská diplomacie.
Izrael tvrdí, že deportoval 171 aktivistů z humanitární flotily
Deportovaní jsou podle izraelského ministerstva zahraničí občané Řecka, Itálie, Francie, Irska, Švédska, Polska, Německa, Bulharska, Litvy, Rakouska, Lucemburska, Finska, Dánska, Slovenska, Švýcarska, Norska, Spojeného království, Srbska a Spojených států. K oznámení ministerstvo připojilo fotografie Thunbergové z letištního terminálu před odletem.
Cílem aktivistů z projektu Global Sumud Flotilla bylo porušit izraelské námořní embargo uvalené na Pásmo Gazy a dovézt pomoc tamním obyvatelům. Izraelská armáda však minulý týden flotile v doplutí do Pásma Gazy zabránila, přes čtyřicet lodí zastavila a zadržela více než 400 aktivistů. Více než stovku aktivistů Izrael deportoval již o víkendu.
Mezi zadrženými aktivisty je i Češka Šárka Přikrylová. Mluvčí české diplomacie v pátek informoval, že ji v detenčním zařízení navštívil český diplomat a že ambasáda jí bude poskytovat konzulární asistenci podle potřeb, a to do momentu deportace, o níž rozhoduje soud. Česká tisková kancelář se snaží získat informace o aktuální situaci Přikrylové.