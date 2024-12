Islamisté uzavřou Asadovy mučírny a rozpustí bezpečnostní síly

Dočasný syrský premiér Muhammad Bašír potvrdil vydání zatykačů na asi 160 osob spojených s Asadovým režimem, kteří jsou viněni z porušování lidských práv a válečných zločinů. Zatykače vydal al-Šará, jenž slíbil odměny těm, kdo poskytnou informace o těch, kdo se na válečných zločinech podíleli, napsal deník The New York Times.

„Budeme je pronásledovat. Zároveň žádáme ty země, do kterých uprchli, aby je vydaly, abychom tak mohli dosáhnout spravedlnosti,“ zdůraznil. HTS už v sobotu vyhlásilo amnestii pro vojáky odvedené do syrské armády.

Povstalci z HTS vyzvali uprchlíky k návratu do země, což se podle Stomatové už děje, a to hlavně z Turecka na území ovládané právě touto skupinou. „Situace tady v syrském Kurdistánu je ale jiná. Jsou tu větší obavy, protože HTS a SNA s podporou Turecka útočí na syrský Kurdistán. Včera (ve středu - pozn. red.) bylo třeba zabráno město Dajr az-Zaur,“ uvedla zpravodajka.

„To, že se bojuje, aktivizuje i spící buňky, které jsou tady v syrském Kurdistánu. Jsou tu stále lidé, kteří sympatizují s Islámským státem, a to je velké nebezpečí, obzvlášť tady ve městě Rakká, které si ještě pamatuje dobu, kdy bylo baštou islámského státu, vytváří to tu velké obavy,“ podotkla Stomatová.

Slabé Rusko

Asad v neděli ráno uprchl do Ruska, kde on a jeho rodina dostali podle Kremlu azyl poté, co rebelové dobyli Damašek. Kde svržený diktátor nyní pobývá, ani další detaily jeho přesunu Moskva zatím nesdělila. Rusko spolu s Íránem patřily mezi hlavní spojence Asadova režimu a jejich vliv v Sýrii nyní upadá.

„Pro Rusko to nevěstí vůbec nic dobrého. V mezinárodním společenství je teď vnímáno jako velmi slabé, i s ohledem na to, jaká je situace ve válce mezi Ruskem a Ukrajinou. Rusko tu mělo v Sýrii několik základen a vypadá to, že jejich osud zatím není známý. Mluví se o tom, že Rusko teď může vyjednávat s HTS o tom, že by si základny v zemi ponechalo, je to pro ně důležité,“ konstatovala Stomatová.