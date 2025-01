Hladík by od pařížské dohody neodstupoval, dle Brabce se stala „cárem papíru“

Spojené státy s návratem Donalda Trumpa do Bílého domu odstupují od pařížské klimatické dohody. Odmítavě se Trump vyjádřil také v otázce Green Dealu, který ovšem prosazuje Evropská unie. Podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) nesmí být Green Deal ideologický, má však dle něj několik výhod, které se odrazí i v českém průmyslu – například investice do modernizace. Stínový ministr životního prostředí, předseda sněmovního zahraničního výboru a hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec (ANO) by však od dohody ustoupil, protože se podle něj v podstatě stala „cárem papíru“. O problematice diskutovali v úterních Událostech, komentářích.

Hladík si nemyslí, že by Evropa měla po americkém vzoru od pařížské klimatické dohody odstoupit. „I když Donald Trump tohle už udělal ve svém prvním volebním období, stejně Američané emise snižovali, firmy dál pracovaly na inovacích,“ připomněl.

„Dává to smysl, dává to rozum a logiku – zaměřovat se na to, aby firma spotřebovala méně energií a (vyprodukovala) méně emisí, dokázala vyrábět levněji. To je přece normální trh,“ pokračoval Hladík. „Jestli je něco mocnějšího než americký prezident, tak je to právě trh,“ dodal.