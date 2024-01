Hizballáh ani Izrael si otevřenou válku nepřejí, zní z USA. V Bejrútu pohřbili „dvojku“ Hamásu Arúrího

Podle Spojených států Hizballáh aktuálně neusiluje o otevření nové bojové fronty s Izraelem. Podle izraelského serveru Times of Israel to řekl novinářům anonymně představitel administrativy amerického prezidenta Joea Bidena.

Hamás použil bejrútskou kancelář, kde byl v úterý zabit Arúrí, poprvé od útoku na Izrael z loňského 7. října, upozornil ve čtvrtek libanonský zpravodajský web al-Achbár. Arúrí měl do bytového domu přijet poté, co se vrátil do Bejrútu z návštěv Kataru a Turecka.

Hraniční pásmo zůstává do značné míry vyklizené kvůli obavám z podobného scénáře jako u Gazy. I v této oblasti se nacházejí pod zemí kilometry tunelů. Podle izraelského think tanku Alma je síť vybudovaná Hizballáhem dokonce ještě sofistikovanější než ta hamásovská v Gaze.

Na inspekci jednotek přijel do severního pohraničí náčelník generálního štábu izraelské armády Herci Halevi. Také on ale obracel pozornost z Libanonu ke Gaze. „Jsme připraveni na cokoli, ale momentálně se soustředíme na boj s Hamásem,“ zdůraznil.

Problémy pokračují i na jihu regionu. Rada bezpečnosti OSN odsoudila útoky dalšího spojence Íránu, jemenských hútíů, na lodě směřující do Suezského průplavu. Už osmnáct společností volí dražší a delší trasu kolem Afriky. „To je deset dní cesty navíc, což má samozřejmě negativní dopad na obchod a přepravu to prodražuje,“ konstatoval šéf Mezinárodní námořní organizace OSN Arsenio Dominguez.

K útoku v Íránu se přihlásil Islámský stát

Mluvčí amerického ministerstva zahraničí Matthew Miller mezitím označil za „směšná“ obvinění, že Spojené státy byly zapojené do středečních výbuchů v Íránu, při nichž zemřely desítky lidí. Washington zároveň uvedl, že nevidí žádné indicie, podle kterých by za výbuchy stál Izrael. Činitelé Bidenovy administrativy upozornili, že v minulosti stál za podobnými útoky Islámský stát (IS). Právě tato teroristická skupina se k útoku ve čtvrtek také přihlásila, upozornila agentura Reuters s odkazem na telegramové účty IS.

Exploze v íránském městě Kermán otřásly okolím hřbitova, na němž je pochován generál Kásim Solejmání, který zemřel při americkém atentátu v Bagdádu před čtyřmi roky.