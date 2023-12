Dopravci se kvůli útokům Hútíů začali vyhýbat Rudému moři. Může to zvýšit ceny

před 2 h hodinami | Zdroj: Busines Insider , BBC , Bloomberg , The Guardian , ČTK

Alternativní trasou poplují lodě německé Hapag-Lloyd, jejíž plavidlo také čelilo útoku Hútíů, nebo vůbec největšího národního dopravce Mediterranean Shipping Co.

„Po incidentu s lodí Maersk Gibraltar a dalším sobotním útoku na kontejnerovou loď jsme dali pokyn všem lodím Maersk v oblasti, které mají proplout úžinou Báb al-Mandab, aby až do odvolání přerušily svou cestu,“ stojí v komuniké.

BP se tak stala první ropnou společností, která přímo zastavila provoz svých vlastních tankerů poté, co řada velkých rejdařských společností zastavila svá plavidla proplouvající vodami mezi Asií a Afrikou, které spojují Indický oceán se Středozemním mořem.

Přestože původně tvrdili, že cílem útoků jsou pouze lodě směřující do Izraele, hrozba pro obchod vzrostla, protože napadli i plavidla plující pod vlajkou zemí, které nemají s Izraelem žádnou spojitost.

„Rostoucí nejistota v Suezském průplavu v kombinaci s oživením globální ekonomiky v důsledku uvolnění finančních podmínek by mohla v nadcházejících měsících vyvolat tlak na růst inflace u zboží,“ upozornil podle agentury Bloomberg Torsten Slok, hlavní ekonom společnosti Apollo Global Management.

Podle údajů agentury Bloomberg minulý víkend do Rudého moře vplulo nebo z něj vyplulo 56 obchodních lodí. To je o 35 procent méně než na začátku měsíce. Útoky jemenských povstalců ponesou silné ekonomické dopady, varuje Business Insider.

Think tank Atlantická rada uvedl, že toto narušení by mohlo způsobit „silný protivítr pro globální ekonomiku, která se stále zotavuje z pandemie covidu-19, ruské invaze na Ukrajinu a výrazného zpřísnění měnové politiky“ v mnoha zemích.

„Pokud nebudou (obě trasy) hladce fungovat, uvidíme silný dominový efekt způsobený poškozením a narušením dodavatelských řetězců v důsledku toho, jak se zpožďují lodě, a to na těch nesprávných místech,“ řekl Forgione.

„Situace se vyostřuje nad rámec toho, co jsme kdy viděli,“ řekl v rozhovoru pro Bloomberg Lars Barstad, výkonný ředitel správní jednotky vlastníka tankerů Frontline Ltd. „Je to obrovské riziko.“

Ceny dopravy zvedne také pojištění, za které si budou muset připlatit společnosti, které se pro trasu přes Rudé moře rozhodnou. Společný válečný výbor se sídlem v Londýně, který radí upisovatelům námořního pojištění Lloyd's v oblasti rizik, v pondělí rozšířil část Rudého moře, kterou považuje za součást nejrizikovějších vod na světě.

To znamená, že se prodlouží doba, po kterou budou lodě potřebovat krytí proti válečným rizikům. Náklady na něj se od začátku útoků zvýšily téměř desetinásobně.

Pod ochranou USA

Hútíové na lodě útočí v úžině Báb al-Mandab, která spojuje Rudé moře s Adenským zálivem v Arabském moři. Nachází se mezi Jemenem na Arabském poloostrově a Džibutskem a Eritreou na africkém pobřeží, je široká 26 kilometrů a maximální hloubka v místě dosahuje tří set metrů.

Jemenské břehy úžiny by měla podle dostupných údajů kontrolovat mezinárodně uznávaná vláda v Adenu, další pobřeží Rudého moře ale ovládají Hútíové.

Spojené státy se v pondělí ústy ministra obrany Lloyda Austina zavázaly k tomu, že povedou ochrannou operaci v Rudém moři. Austin to oznámil během své návštěvy Izraele.

„Je to mezinárodní výzva, která vyžaduje kolektivní akci. Proto dnes oznamuji zahájení operace Strážce prosperity, nové významné mnohonárodní bezpečnostní iniciativy,“ uvedl Austin v prohlášení.