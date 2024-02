Hamás navrhuje nové podmínky příměří. Mělo by trvat 135 dní a vyvrcholit stažením Izraele z Gazy

Teroristické hnutí Hamás navrhlo plán dlouhodobého klidu zbraní. Příměří by podle něj trvalo ve třech fázích celkem čtyři a půl měsíce a vedlo k úplnému ukončení války s Izraelem v Pásmu Gazy a ke stažení izraelských sil z toho území. Informuje o tom agentura Reuters, která měla možnost do dokumentu nahlédnout. Hamás takto odpověděl na úterní zprostředkovaný návrh dohody o propuštění zadržovaných rukojmí.

Podle tohoto návrhu by každá fáze příměří měla trvat 45 dní, během nichž by Hamás výměnou za palestinské vězně postupně propustil zbývající izraelská rukojmí, která zadržuje od 7. října. Současně by byla zahájena obnova Pásma Gazy, izraelská armáda by se z okupovaného území zcela stáhla a Hamás by Izraeli předal také těla a pozůstatky mrtvých rukojmí.

Podle dokumentu, který viděla agentura Reuters, by Hamás během první fáze příměří Izraeli vydal všechny zadržované ženy, chlapce mladší 19 let a starší a nemocné osoby výměnou za propuštění palestinských žen a dětí z izraelských věznic. V tomto stadiu má být také umožněna rekonstrukce nemocnic a uprchlických táborů v Pásmu Gazy a izraelští vojáci mají podle Hamásu opustit hustě obydlené oblasti.

Druhá fáze má být zahájena až poté, co obě strany uzavřou „nepřímá jednání o požadavcích potřebných k ukončení vzájemných vojenských operací a návratu k úplnému klidu“. Během druhé fáze by Hamás propustil zbývající rukojmí výměnou za určitý počet palestinských vězňů a „stažení izraelských sil za hranice všech oblastí Pásma Gazy“.

Ve třetí etapě by pak Izraeli předal těla mrtvých rukojmí. Současně očekává, že do vypršení poslední fáze klidu zbraní obě strany dosáhnou dohody o ukončení války. Během příměří se mají také podstatně zvýšit dodávky potravinové a jiné humanitární pomoci civilním obyvatelům Gazy, kteří trpí hladem a chronickým nedostatkem základních potřeb.