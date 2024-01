Francouzská Ústavní rada odmítla velkou část nového imigračního zákona

Zákon má mimo jiné zpřísnit podmínky pro udělování občanství, usnadnit deportace cizinců a pro nepracující přistěhovalce ze zemí mimo Evropskou unii výrazně přitvrdit podmínky pro čerpání sociálních dávek.

Ústavní rada ale ve čtvrtek rozhodla, že 32 z 86 článků zákona odporuje francouzské ústavě, a zrušila je. Mezi zamítnutými opatřeními byly i ty, které by migrantům ztěžovaly možnost dostat do Francie rodinu a omezovaly jejich přístup k sociálním dávkám.

Podle zpravodaje ČT ve Francii je tak masivní zásah do podoby zákona překvapivý. „Čekalo se, že Ústavní rada označí za protiústavní některé části, které dostala do textu zejména krajní pravice. Ale nečekalo se, že odstranění se bude týkat takového počtu článků. Je to víc než třetina a nyní ten zákon vypadá podstatně jinak, než když ho schválila komise složená ze zástupců Národního shromáždění a Senátu,“ uvedl Šmíd.