Francie zadržela a obvinila tři lidi ze špionáže pro Rusko

Francouzské úřady zadržely a obvinily tři osoby z hospodářské špionáže ve prospěch Moskvy a z vměšování se do vnitřních záležitostí. Případ souvisí mimo jiné s proruskými plakáty na Vítězném oblouku a se sdružením SOS Donbass. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na pařížskou prokuraturu.
Jednoho z obviněných – Rusa Vjačeslava P. – zachytil v září kamerový systém, jak na pařížský Vítězný oblouk lepí plakáty oslavující Rusko, uvedla prokuratura. Následně o tom informoval zakladatelku SOS Donbass Annu M., kterou francouzská kontrarozvědka podezřívá, že kontaktovala vedoucí pracovníky francouzských podniků ve snaze získat ekonomické informace.
Zakladatelku sdružení, 40letou Francouzku narozenou v Rusku, francouzská tajná služba DGSI sledovala od začátku roku. Přitom odhalila „činnosti, které by mohly poškodit základní zájmy národa,“ a zahájila předběžné vyšetřování. Za trestný čin spolupráce se zahraniční mocností ženě podle AFP hrozí až deset let vězení.
Sdružení SOS Donbass, které podle DGSI krylo tyto špionážní a destabilizační aktivity, Anna M. zaregistrovala v roce 2022. Prezentovalo se jako organizace poskytující humanitární pomoc civilistům v regionu Donbas zasaženém válkou na Ukrajině.