Finanční podporu na výrobu munice získají od Evropské komise i dvě české firmy

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) považuje peníze od Evropské komise za důležité. „My obecně plánujeme významné rozšíření výroby střelného prachu a munice v Explosii. Výroba střelného prachu by se měla zvýšit z nějakých 450 na 1200 až 1500 tun ročně,“ uvedl. Vidí v tom zajímavý růstový potenciál i možnost pro rozvoj nových talentů a kvalifikovaných pracovních sil.

Pardubická Explosia vyrábí výbušniny a střelivo. Českou státní společnost nyní Evropská komise podpoří částkou v přepočtu přes čtvrt miliardy korun. Peníze zde půjdou do navýšení výroby takzvaných celospalitelných hnacích náplní.



Evropská komise podpoří i dalšího českého hráče. Necelých 130 milionů korun zamíří výrobci velkorážové munice STV Group. Vedle dvou českých projektů ve výzvě uspělo ještě 29 dalších z jiných států. „Cílem je, abychom více nakupovali v Evropě. Například mezi únorem 2022 a červnem 2023 prakticky 78 procent nákupů členských států v oblasti obrany se dělo mimo EU,“ říká mluvčí Zastoupení Evropské komise v ČR Václav Lebeda.

Investice se neprojeví ve výrobě hned

Prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Jiří Hynek však upozorňuje, že to nebude z roku na rok. „Například investice na zvýšení výroby střelného prachu je záležitost dvou až tří let. Ano, Evropská unie to dělá dobře, ale strašně pozdě.“

Podle oborové organizace by podpora ale neměla končit jen u vybraných projektů. Na nutnost navýšit kapacity obranného průmyslu upozorňuje i premiér Petr Fiala (ODS). „Musíme posílit výrobu munice. Jednak pro to vytvářet podmínky a jednak také pro to uvolňovat finanční prostředky,“ uvedl.

Už začátkem března Evropská komise představila vůbec první strategii na podporu unijního obranného průmyslu. Podle ní by také mohlo být možné třeba financovat nákupy zbraní pro Ukrajinu ze zisků zmrazeného ruského majetku.