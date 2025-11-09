Filipíny se připravují na příchod supertajfunu

Východ Filipín se připravuje na příchod supertajfunu Fung-wong, o zesílení bouře informovala podle agentury AFP filipínská meteorologická služba. Souostroví, které se potýká s ničivými následky tajfunu Kalmaegi, může zasáhnout vítr o nárazech rychlosti až 230 kilometrů za hodinu. Tamní úřady už v rizikových oblastech evakuovaly na 100 tisíc lidí.
Živel by měl podle meteorologů udeřit na východní filipínské ostrovy v neděli večer tamního času (brzy odpoledne SEČ). V některých oblastech už vlivem silného větru vypadává elektřina.
Části východních Filipín se již potýkají se silnými dešti a větry, které budou v následujících hodinách s blížící se vzdušnou masou dále sílit. V oblastech Bicol a Samar se očekává až 200 milimetrů srážek, což zvyšuje riziko povodní a sesuvů půdy. V severní a střední části největšího ostrova Luzon by mohlo napadnout mezi 100 až 200 milimetry.
Meteorologický ústav Pagasa vyzval obyvatele nížinných a pobřežních oblastí, aby se evakuovali do vyšších poloh a zastavili veškeré námořní aktivity. Varoval také před větrem a přívaly deště, které by mohly zaplavit pobřežní obce. Podle úřadu pro civilní letectví bylo zrušeno více než 300 vnitrostátních a mezinárodních letů.
Filipíny se stále vzpamatovávají z tajfunu Kalmaegi, který se v úterý prohnal obcemi na pobřeží vyžádal si 204 lidských životů. Živel ve čtvrtek zasáhl i Vietnam, kde zahynulo pět lidí, stovky tisíc dalších se musely evakuovat a na půl milionu zůstává bez elektřiny.
Vietnam i Filipíny se nacházejí v pásmu tichomořských tajfunů a během bouřkové sezóny pravidelně zaznamenávají škody a oběti na životech.