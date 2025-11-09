Filipíny se připravují na příchod supertajfunu


před 49 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters

Východ Filipín se připravuje na příchod supertajfunu Fung-wong, o zesílení bouře informovala podle agentury AFP filipínská meteorologická služba. Souostroví, které se potýká s ničivými následky tajfunu Kalmaegi, může zasáhnout vítr o nárazech rychlosti až 230 kilometrů za hodinu. Tamní úřady už v rizikových oblastech evakuovaly na 100 tisíc lidí.

Živel by měl podle meteorologů udeřit na východní filipínské ostrovy v neděli večer tamního času (brzy odpoledne SEČ). V některých oblastech už vlivem silného větru vypadává elektřina.

Části východních Filipín se již potýkají se silnými dešti a větry, které budou v následujících hodinách s blížící se vzdušnou masou dále sílit. V oblastech Bicol a Samar se očekává až 200 milimetrů srážek, což zvyšuje riziko povodní a sesuvů půdy. V severní a střední části největšího ostrova Luzon by mohlo napadnout mezi 100 až 200 milimetry.

Tajfun si ve Vietnamu vyžádal pět životů, na Filipínách už 188
Následky tajfunu Kalmaegi ve vietnamském Dac Laku (snímek ze 7. listopadu 2025)

Meteorologický ústav Pagasa vyzval obyvatele nížinných a pobřežních oblastí, aby se evakuovali do vyšších poloh a zastavili veškeré námořní aktivity. Varoval také před větrem a přívaly deště, které by mohly zaplavit pobřežní obce. Podle úřadu pro civilní letectví bylo zrušeno více než 300 vnitrostátních a mezinárodních letů.

Po přechodu ničivého tajfunu na Filipínách přibývá obětí
Následky tajfunu Kalmaegi na Filipínách

Filipíny se stále vzpamatovávají z tajfunu Kalmaegi, který se v úterý prohnal obcemi na pobřeží vyžádal si 204 lidských životů. Živel ve čtvrtek zasáhl i Vietnam, kde zahynulo pět lidí, stovky tisíc dalších se musely evakuovat a na půl milionu zůstává bez elektřiny.

Vietnam i Filipíny se nacházejí v pásmu tichomořských tajfunů a během bouřkové sezóny pravidelně zaznamenávají škody a oběti na životech.

Živly sužované Filipíny truchlí po tragickém zemětřesení
Filipínci truchlí po tragickém zemětřesení

