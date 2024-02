Farmáři v Bruselu protestují proti unijní politice. Ministři zemědělství jednají o úlevách

Silnice vedoucí ze čtvrti, kde sídlí unijní budovy, do centra Bruselu byla ucpaná kolonami traktorů. Někteří zemědělci si stěžovali na pomalý zánik obdělávání půdy. „Zemědělství. Jako dítě o něm sníte, jako dospělý za něj umíráte,“ řekl AP jeden z nich.

Kolem unijních institucí bylo v pondělí ráno zaparkováno přibližně 100 traktorů, a to jen kousek od místa, kde budou ministři jednat. Budovy podle agentury AP obklopují betonové bariéry a ostnatý drát, zatímco policisté hlídkují u barikád postavených před vstupy do sídla Evropské rady.

Stížnosti se liší. Morgan Odyová, hlavní koordinátorka zemědělské organizace La Via Campesina, uvádí, že pro většinu zemědělců „jde o příjem.“ „Jedná se o to, že jsme chudí a že si chceme vydělat na slušné živobytí,“ řekla agentuře Reuters.

„Ignorují nás,“ řekla AP Marieke van de Vivereová, farmářka z regionu Gent na severu Belgie. Vyzvala ministry, „aby k nám byli rozumní, aby s námi šli jeden den pracovat na pole, s koňmi nebo se zvířaty, aby viděli, že to není moc jednoduché kvůli pravidlům, která na nás kladou“.

Jak to vidí ministři

„Zemědělci potřebují dostat zaplaceno za to, co dělají. Existují aspekty Zelené dohody pro Evropu (Green Deal), které se po zemědělcích požadují a které nejsou odměňovány. To je jádro problému,“ řekl před jednáním belgický ministr zemědělství David Clarinval.

Český ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) uvedl, že pondělní jednání považuje „za mimořádně důležité“, protože situace v evropském i českém zemědělství není jednoduchá. Na schůzce chce podle svého vyjádření vznést téma nadbytečných kontrol nebo lepšího využívání úhorů.

Tlak na Brusel přináší výsledky

Aktuální bruselský protest je zatím posledním z dlouhé série demonstrací zemědělců po celé Evropě. V sobotu francouzského prezidenta Emmanuela Macrona při zahájení pařížského zemědělského veletrhu přivítali farmáři pískotem a bučením, protože podle nich nedělá dost pro jejich podporu. V posledních týdnech zasáhly protesty i Česko, Polsko, Španělsko, Nizozemsko či Bulharsko.

Protestní hnutí nabírá na obrátkách v době, kdy politické strany vedou kampaň před evropskými volbami, které se uskuteční 6. až 9. června, a už přineslo první výsledky.

Začátkem tohoto měsíce Evropská komise odložila návrh proti pesticidům, čímž ustoupila zemědělcům, kteří tvoří důležitou voličskou skupinu. Minulý týden také představila návrhy na zjednodušení administrativní zátěže pro zemědělce a další opatření, které mají zmírnit tlak, jemuž farmáři čelí. Chtěla by mimo jiné zjednodušit některé podmínky, které musí zemědělci v Evropské unii splňovat pro získání dotací, či snížit počet kontrol až o padesát procent.

Evropské sdružení zemědělců Via Campesina však uvedlo, že EU dosud neučinila dost pro řešení ekonomických tlaků. Belgická, německá, nizozemská a francouzská zemědělská sdružení proto vyzvala své členy, aby se v pondělí připojili k novému protestu.