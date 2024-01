Evropa zápasí se špatným počasím. Švédsko hlásí extrémní mráz, Francie a Německo záplavy

Zatímco v západní Evropě silný vítr a přívalové deště způsobily záplavy, v severských zemích narušily dopravu extrémní mrazy a sněhové bouře, informoval server The Guardian. Husté sněžení uvěznilo zhruba tisíc osobních i nákladních automobilů na více než 24 hodin na švédské dálnici. Povodně komplikují situaci ve Francii, ale také v Německu, kde v tamních spolkových zemích Sasko-Anhaltsko, Durynsko a Dolní Sasko zůstává povodňová situace kvůli vydatnému dešti dramatická.

Narušení provozu na hlavním tahu silnice E22 ve Švédsku začalo již během středečního rána, kdy se kvůli sněhu stala silnice neprůjezdnou v obou směrech mezi Hörby a Kristianstadem. Stovky aut zastavily v závějích. „Je to naprostý chaos,“ oznámila policejní mluvčí Evelina Olssonová britskému serveru BBC . Sněhové pluhy přijely ve středu večer. Policie a záchranáři pracovali celou noc na vyproštění lidí ve stovkách aut.

V severských zemích klesly teploty během středy již druhý den po sobě pod minus čtyřicet stupňů Celsia, napsal The Guardian . Ve švédské části Laponska klesla rtuť teploměru na minus 43,6 stupně Celsia, což je nejnižší lednová teplota zaznamenaná ve Švédsku za posledních 25 let, oznámila švédská tisková agentura TT.

Česko čekají mrazivé dny a noci. Do Evropy pronikne ledový vzduch ze severu

Vlna studeného vzduchu ze Sibiře a arktické oblasti se přehnala také přes západní Rusko, přičemž teploty v Moskvě a dalších oblastech klesly na minus třicet stupňů Celsia, což je výrazně pod průměrnou teplotou pro začátek ledna. Úřady v Moskvě, Petrohradě a dalších regionech vydaly varování před možným ohrožením zdraví obyvatel.

Do severní Francie míří pomáhat čeští hasiči

Silné deště ve Francii od neděle sužují severní departementy Pas-de-Calais a Nord. Deštivé počasí si podle tamních úřadů vynutilo evakuaci asi dvou set lidí a zhruba deset tisíc domácností je kvůli němu bez proudu. Silnice ve městě Blendecques se proměnily ve vodní toky. Úřady ve středu varovaly obyvatele oblastí, pro které platí povodňová pohotovost, aby omezili svůj pohyb, dokud hladina vody neklesne.

„Už nemůžeme dál. Všechno je pod vodou, je to katastrofa,“ řekla ve středu podle agentury AFP devětapadesátiletá Michelle Costeová z města Blendecques, jež se nemohla kvůli záplavám dostat do svého domu. Dodala, že od listopadu je to již třetí povodeň, která její domov zasáhla.

Stovky záchranářů z celé Francie se mobilizovaly, aby pomohly lidem ze zaplavených domů a uvolňovaly silnice. Posily personálu i techniky přijely z Česka, Slovenska a Nizozemska. Z tuzemska zamířil do Francie osmnáctičlenný tým z Hlučína spolu s čerpadly a další technikou. Čeští hasiči ve čtvrtek na sociální síti X uvedli, že právě projíždějí Německem, dorazit by měli v průběhu večera.