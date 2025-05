EU zruší sankce vůči Sýrii, sdělila Kallasová

Ministři zahraničí Evropské unie se dohodli na zrušení hospodářských sankcí vůči Sýrii, oznámila šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Řekla to po jednání unijních ministrů obrany a unijních ministrů zahraničí. Kallasová rovněž uvedla, že Evropská unie v souvislosti s katastrofální situací v Pásmu Gazy chystá revizi asociační dohody s Izraelem, která posiluje vzájemné vztahy mezi Unií a židovským státem.

„Dnes (v úterý) jsme přijali rozhodnutí zrušit naše hospodářské sankce vůči Sýrii. Chceme pomoci syrskému lidu obnovit novou, inkluzivní a mírovou Sýrii. EU vždy stála na straně Syřanů po celých posledních čtrnáct let – a bude tak činit i nadále,“ napsala Kallasová na síti X. Damašek rozhodnutí vítá, syrský ministr zahraničí Asaad Šíbání uvedl, že rozhodnutí EU posílí bezpečnost a stabilitu Sýrie.

Změna politiky Evropské unie přichází poté, co prezident Donald Trump minulý týden prohlásil, že nařídí zrušení amerických sankcí vůči Sýrii. Evropský blok již zmírnil sankce vůči Sýrii týkající se například energetiky a dopravy, jakož i souvisejících finančních transakcí, ale někteří představitelé se domnívali, že tato opatření nejsou dostatečná, aby pomohla podpořit hospodářskou obnovu Sýrie.

Šéfka diplomacie EU rovněž oznámila, že Evropská unie kvůli katastrofální situaci v Pásmu Gazy přehodnotí asociační dohodu s Izraelem. Mezinárodní tlak na Izrael se v posledních dnech zvýšil, protože vláda premiéra Benjamina Netanjahua zahájila v Pásmu Gazy obnovenou vojenskou ofenzivu poté, co po téměř třech měsících blokády částečně obnovil přísun humanitární pomoci.

„Situace v Gaze je katastrofální. Pomoc, kterou Izrael povolil, je samozřejmě vítaná, ale je to jen kapka v moři,“ řekla Kallasová a dodala, že sankce proti násilným izraelským osadníkům má EU připravené, jeden členský stát je ale prozatím blokuje.

K pozastavení platnosti asociační dohody s Izraelem už dříve vyzvaly Španělsko a Irsko. Asociační dohoda z roku 2000 upravuje politický dialog mezi EU a Izraelem. Jejím cílem je posilování partnerství a vzájemných vztahů, které jsou podle dokumentu založené na dodržování lidských práv a demokratických principů.

Česko prosazuje zdrženlivější přístup, uvedl Lipavský

„Opírá se to o článek 2 asociační dohody mezi Izraelem a Evropskou unií, který hovoří o lidských právech,“ řekl český ministr zahraničí Jan Lipavský na dotaz, co znamená přezkoumávání dohody EU a Izraele. „My jsme k tomu měli poměrně bohatou diskusi, kde se utvořily, řekněme, dva tábory. V jednom bylo 17 států, my jsme byli v té druhé skupině prosazující zdrženlivější postup, ale budiž. Kaja Kallasová si z toho odnesla, že Evropská unie provede určité přehodnocení,“ dodal Lipavský.

„Já si myslím, že je potřeba s Izraelem mluvit. Když mluvím s izraelským ministerstvem zahraničních věcí, což bylo shodou okolností v sobotu, tak samozřejmě humanitární situaci v Gaze zmiňuji,“ řekl šéf české diplomacie. Česko v úterý dopoledne na jednání zastupoval náměstek ministryně obrany Daniel Blažkovec, odpoledne pak ministr Lipavský.

EU dnes také vzhledem k neochotě Moskvy přistoupit k příměří schválila sedmnáctý balík sankcí proti Rusku, na sankční seznam tak přibyli další lidé a společnosti, kteří se podílejí na ruské agresi vůči Ukrajině.