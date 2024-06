EU prodlouží dočasnou ochranu ukrajinských uprchlíků do března 2026

Dočasná ochrana Ukrajinců prchajících ze země před ruskou agresí bude v zemích Evropské unie platit nejméně do března 2026. Shodli se na tom unijní ministři vnitra během zasedání v Lucemburku. Podle českého ministra Víta Rakušana (STAN) je prodloužení nevyhnutelné, EU by ale měla začít přemýšlet o alternativním řešení. Dočasná ochrana je zásadní i z pohledu nedávno schváleného migračního paktu.

Evropská komise tento týden navrhla prodloužení platnosti systému zavedeného krátce po předloňském začátku ruské invaze. Pravidla umožňují Ukrajincům pracovat či studovat v zemích EU či čerpat sociální podporu. Mimořádné ochraně se měli podle dosud platných pravidel těšit do příštího roku, podle nového návrhu to bude do 4. března 2026. Ministři návrh podpořili, platit začne po formálním konečném potvrzení členskými státy.

„Dokud na Ukrajinu dopadají bomby, situace tam není bezpečná. Členské státy udělají to, co bude nutné k ochraně lidí prchajících před touto agresí,“ uvedla belgická státní tajemnice pro azyl a migraci Nicole de Mooreová, jejíž země tento měsíc uzavírá své půlroční předsednictví Rady EU.

Její český kolega Rakušan podotkl, že prodloužení je pragmatický a nevyhnutelný krok. Připomněl ale, že Česko je s více než 350 tisíci Ukrajinci těžícími z dočasného azylu nejvytíženější unijní zemí v počtu uprchlíků na obyvatele. „Musíme také začít vážně zkoumat alternativní řešení, které by bylo trvalejší a zohledňovalo by i nerovnoměrný tlak na některé členské státy,“ uvedl Rakušan.