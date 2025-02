EU chce bilionové investice do rozvoje umělé inteligence

Evropská unie hodlá iniciovat investice do rozvoje umělé inteligence (AI) v hodnotě 200 miliard eur (zhruba pět bilionů korun). Na summitu v Paříži to oznámila předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová. Umělá inteligence podle ní může přispět mimo jiné ke zvýšení konkurenceschopnosti.

Dvoudenního summitu se účastní vedoucí představitelé mezinárodních organizací, ředitelé malých i velkých společností, zástupci akademické obce a nevládních organizací. Do Paříže dorazil i americký viceprezident JD Vance.

Ten varoval před regulací, která by mohla omezit rozvoj AI, a před údajně ideologickými zásahy do jejího fungování. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa podle něj chce vytvořit nejvýkonnější model AI na světě a je ochotná spolupracovat v tomto odvětví s dalšími státy. Vance se zároveň neobává, že by rozvoj AI vedl ke ztrátě pracovních míst v USA.

Podle amerického viceprezidenta rozvoj umělé inteligence může vést k nové průmyslové revoluci. „To se ale nestane, pokud znemožníme tvůrcům riskovat,“ řekl Vance. Dodal také, že rozvoj AI není možný „bez adekvátní energetické infrastruktury“. Současná americká vláda chce zaručit, že si USA udrží vedoucí postavení v oblasti umělé inteligence, poznamenal Vance.