EK zahájila řízení s Bratislavou kvůli zrušení úřadu pro ochranu whistleblowerů


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Evropská komise v pátek oznámila, že zahájila řízení pro porušení povinnosti proti Slovensku. Důvodem je nedávné přijetí zákona, který ruší stávající Úřad na ochranu oznamovatelů (ÚOO) protispolečenské činnosti a nahrazuje ho novou institucí. Tento krok je podle Komise v rozporu se směrnicí o oznamovatelích a Listinou základních práv EU. Výhrady vůči zákonu měl již dříve kromě EK i slovenský generální prokurátor a slovenský prezident Peter Pellegrini.

Slovenský parlament loni v prosinci ve zrychleném řízení schválil novelu zákona, která ruší dosavadní ÚOO a má ho nahradit novým úřadem. Ústavní soud nicméně poté pozastavil účinnost zákona do té doby, než rozhodne, zda je v souladu s ústavou. Úřad měl ve své původní podobně zaniknout 1. ledna 2026, po tomto zásahu soudu však zatím pokračuje ve fungování beze změn.

„Směrnice o oznamovatelích vyžaduje, aby členské státy zajistily, aby oznamovatelé měli účinné a nezávislé kanály pro důvěrné hlášení porušení pravidel EU, aby tato hlášení byla účinně vyšetřována a aby se na jejich základě jednalo a aby byli oznamovatelé chráněni před odvetnými opatřeními,“ stojí v prohlášení unijní exekutivy. „Vyžaduje, aby členské státy zřídily příslušné orgány, které jsou autonomní a nezávislé,“ dodala.

Slovenský soud pozastavil účinnost zákona rušícího úřad pro ochranu whistleblowerů
Budova slovenského ústavního soudu

„Komise své obavy slovenským orgánům podrobně a opakovaně vyjádřila,“ připomíná EK s tím, že parlament v Bratislavě se rozhodl změny přijmout přes obavy unijní exekutivy. Komise se domnívá, že zákon porušuje pravidla EU, proto zaslala Slovensku první formální výzvu. Nyní má země měsíc na to, aby odpověděla a vyřešila nedostatky.

Evropská komise má možnost zahájit s členskou zemí řízení pro porušení unijních právních předpisů, které může skončit až u unijního soudu, jenž může státu vyměřit pokutu. Řízení má několik fází. Evropská komise nejprve členskému státu zašle upozornění na porušení práva a posléze ještě své odůvodněné stanovisko. Teprve pokud členská země ani pak nedostatky odpovídajícím způsobem nenapraví, může se komise rozhodnout, že se kvůli záležitosti obrátí na unijní soud.

Rozhodnutí EK uvítal český europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) z frakce Evropské lidové strany (EPP). „Evropská komise tímto krokem jasně říká, že ochrana oznamovatelů korupce není žádný luxus, ale základní povinnost členského státu. Pokud Slovensko oslabuje nezávislou ochranu lidí, kteří mají odvahu upozornit na zneužívání moci, je to nebezpečný signál, nejen pro Slovensko, ale pro celou Evropskou unii,“ poznamenal Zdechovský, který loni vedl misi europoslanců na Slovensko. Kdo umlčuje oznamovatele, vytváří podle něj prostor pro korupci a beztrestnost.

Mise na Slovensku odhalila dle Zdechovského selhání i oslabení právního státu
Tomáš Zdechovský (uprostřed)

Výběr redakce

Hygiena varuje před konzumací několika šarží kontaminovaných kojeneckých výživ

Hygiena varuje před konzumací několika šarží kontaminovaných kojeneckých výživ

12:36Aktualizovánopřed 10 mminutami
Trump nominoval do čela Fedu Kevina Warshe

Trump nominoval do čela Fedu Kevina Warshe

13:13Aktualizovánopřed 23 mminutami
Úřady v USA zatkly bývalého moderátora CNN, který byl u protestu v Minnesotě

Úřady v USA zatkly bývalého moderátora CNN, který byl u protestu v Minnesotě

před 33 mminutami
Zimní počasí si v USA už vyžádalo nejméně 85 mrtvých

Zimní počasí si v USA už vyžádalo nejméně 85 mrtvých

před 41 mminutami
Írán má tisíce raket, esem v rukávu je Hormuz

Írán má tisíce raket, esem v rukávu je Hormuz

před 45 mminutami
Kurdové se podle nové dohody s Damaškem začlení do syrské armády

Kurdové se podle nové dohody s Damaškem začlení do syrské armády

10:14Aktualizovánopřed 1 hhodinou
EK zahájila řízení s Bratislavou kvůli zrušení úřadu pro ochranu whistleblowerů

EK zahájila řízení s Bratislavou kvůli zrušení úřadu pro ochranu whistleblowerů

před 1 hhodinou
Ukrajina letouny L-159 potřebuje i k boji proti dronům, uvedl Zelenskyj

Ukrajina letouny L-159 potřebuje i k boji proti dronům, uvedl Zelenskyj

12:59Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Trump nominoval do čela Fedu Kevina Warshe

Novým šéfem americké centrální banky (Fed) se zřejmě stane pětapadesátiletý Kevin Warsh, jehož nominaci v pátek oznámil prezident USA Donald Trump. Warsh už dříve působil v Radě guvernérů Fedu, v čele instituce nahradí dvaasedmdesátiletého Jeroma Powella, kterému končí mandát v květnu. Nominaci ale ještě bude muset potvrdit Senát.
13:13Aktualizovánopřed 23 mminutami

Úřady v USA zatkly bývalého moderátora CNN, který byl u protestu v Minnesotě

Úřady ve Spojených státech ve čtvrtek zatkly amerického novináře a bývalého moderátora stanice CNN Dona Lemona. Stalo se tak v souvislosti s tím, že Lemon před několika dny z kostela ve městě Saint Paul v Minnesotě živě přenášel protest proti pastorovi, který zároveň působí jako přední představitel tamní pobočky Úřadu pro imigraci a cla (ICE). V pátek o tom informovala americká média.
před 33 mminutami

Zimní počasí si v USA už vyžádalo nejméně 85 mrtvých

Zimní počasí si ve Spojených státech vyžádalo už nejméně 85 mrtvých, přibližně polovina těchto úmrtí připadá na státy Tennessee, Mississippi a Louisiana, píše agentura AP. Úřady v Mississippi a Tennessee ve čtvrtek mobilizovaly stovky příslušníků Národní gardy, kteří pomáhají lidem uvázlým v autech nebo ve svých domovech bez elektřiny, zatímco se tyto státy snaží vzpamatovat ze zimní bouře, která zasáhla velkou část USA. Jihovýchod země bude podle předpovědí čelit v pátek nové vlně mrazů.
před 41 mminutami

Írán má tisíce raket, esem v rukávu je Hormuz

Írán tvrdí, že vybudoval síť podmořských tunelů se stovkami raket s dosahem přes tisíc kilometrů, které by mohl použít v případě konfliktu s USA v Perském zálivu. Pohrozil rovněž uzavřením klíčové ropné tepny – Hormuzského průlivu. Revoluční gardy chtějí v oblasti o víkendu uspořádat vojenské cvičení. Teherán, jehož obranu a jaderný program oslabila loňská válka s Izraelem, nadále disponuje tisícovkami balistických střel.
před 45 mminutami

Oficiální zájezdy na olympiádu jsou téměř vyprodané

Do zahájení zimních olympijských her Milán–Cortina 2026 zbývá přibližně týden a oficiální zájezdy z tuzemského trhu rychle mizí. K dispozici zůstává už jen asi desetina nabídky. Největší zájem je o hokej a horské disciplíny, výrazně se tenčí i možnosti ubytování v dějištích soutěží.
před 1 hhodinou

Kurdové se podle nové dohody s Damaškem začlení do syrské armády

Kurdové s Damaškem uzavřeli novou dohodu o příměří, podle které se jejich síly postupně začlení do syrské armády a policie, oznámila v pátek Kurdy vedená koalice Syrské demokratické síly (SDF). Dohoda podle agentury AFP bere Kurdům naději, že se jim podaří obnovit autonomii na severovýchodě Sýrie, kterou vyhlásili během občanské války mezi lety 2011 a 2024 a kterou předchozí ani současná syrská vláda neuznaly.
10:14Aktualizovánopřed 1 hhodinou

EK zahájila řízení s Bratislavou kvůli zrušení úřadu pro ochranu whistleblowerů

Evropská komise v pátek oznámila, že zahájila řízení pro porušení povinnosti proti Slovensku. Důvodem je nedávné přijetí zákona, který ruší stávající Úřad na ochranu oznamovatelů (ÚOO) protispolečenské činnosti a nahrazuje ho novou institucí. Tento krok je podle Komise v rozporu se směrnicí o oznamovatelích a Listinou základních práv EU. Výhrady vůči zákonu měl již dříve kromě EK i slovenský generální prokurátor a slovenský prezident Peter Pellegrini.
před 1 hhodinou

Ukrajina letouny L-159 potřebuje i k boji proti dronům, uvedl Zelenskyj

Prosba o letouny L-159 trvá, uvedl v rozhovoru pro Český rozhlas ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s tím, že je Ukrajina potřebuje. Kyjev by je podle něj využil mimo jiné v boji proti dronům Šáhed. Pokud by Česko letouny Ukrajině poskytlo, tamní armáda je otestuje a následně bude možné podepsat smlouvu na nové modely, dodal prezident. Zelenskyj soudí, že Ukrajina by se mohla příští rok stát členem Evropské unie. Požadavek je podle něj součástí mírového plánu.
12:59Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Načítání...