Chvástavé příspěvky psané velkými písmeny doplněné nadměrným počtem vykřičníků nebo absurdní obrázky generované umělou inteligencí. Účet demokratického kalifornského guvernéra Gavina Newsoma na sociální síti X začal napodobovat styl komunikace amerického prezidenta Donalda Trumpa na Truth Social. Demokratická strana se musí změnit, vysvětlil své chování guvernér, o kterém se spekuluje, že bude v roce 2028 kandidovat do Bílého domu.
Caps Lock a vykřičníky. Newsom si vzal lekci z Trumpovy komunikace na sítích
Na Newsomově účtu se třeba objevilo AI generované vyobrazení jeho hlavy na památníku Mount Rushmore nebo zobrazení, na kterém se za něj modlí konzervativní komentátor a bývalý moderátor televize Fox News Tucker Carlson, zpěvák a Trumpův podporovatel Kid Rock spolu se zesnulým wrestlingovým zápasníkem Hulkem Hoganem, jenž podporoval prezidenta v jeho předvolební kampani.
V souvislosti se snahou republikánů změnit v Texasu a dalších státech mapu volebních okrsků – jedná se o takzvaný gerrymandering – a podobnou odpovědí ze strany Newsoma v Kalifornii napsal guvernér, že „MNOHO“ lidí ho kvůli tomu nazývá „GAVIN CHRISTOPHER ‚COLUMBUS‘ NEWSOM (KVŮLI MAPÁM!)“.
Newsomův účet také zveřejňuje záměrně chvástavé příspěvky, které mají parodovat prezidentův způsob komunikace. „MNOHO LIDÍ ŘÍKÁ – A JÁ S NIMI SOUHLASÍM – ŽE JÁ, GAVIN C. NEWSOM (NEJOBLÍBENĚJŠÍ GUVERNÉR AMERIKY), SI ZASLOUŽÍM NOBELOVU CENU MÍRU. PROČ? KVŮLI „NEJNEUVĚŘITELNĚJŠÍM MAPÁM V HISTORII MAPOVÁNÍ“ (DOKONCE I LEPŠÍ NEŽ KOLUMBOVY),“ stojí v příspěvku na X.
Guvernér také začal dávat představitelům americké vlády dehonestující přezdívky, podobně jako to několikrát udělal Trump během své politické kariéry. Například právě Newsoma nazýval „Newscum“. Účet kalifornského politika tak třeba viceprezidenta JD Vance překřtil na „Just dance“.
Newsomova kancelář zdůraznila, že k vytváření psaného obsahu umělou inteligenci nepoužívá, ale spoléhá se na ni při tvorbě vizuálních prvků. Trumpova administrativa serveru Politico na žádost o komentář odeslala meme odkazující na slavnou scénu ze seriálu Mad Men. Server dodal, že je to první oficiální tiskové prohlášení Bílého domu vydané výhradně ve formě memu.
Newsomovy příspěvky ve stylu MAGA (Make America Great Again – pozn. red.) také vyvolaly organický vznik memů vytvořených jeho podporovateli, podobný trend využívá i Trump k inspiraci pro příspěvky na svých účtech. Na jednom takovém uměle vytvořeném obrázku je Newsom, který jede do bitvy na dinosaurovi a za ním vlaje potrhaná americká vlajka, nebo Newsom, který jede na dalším dinosaurovi, je bez trička, má vypracované břišní svaly a nad hlavou má pistole.
Trump dlouhodobě využívá sociální sítě ke své politické kampani a Newsom svým krokem v podstatě uznává, že mnoho jeho praktik funguje. Guvernér sází na to, že podobné chování může Demokratické straně pomoci oslovit více voličů.
Fakta se změnila, míní Newsom
Někdejší první dáma Michelle Obamová demokratům v roce 2016 poradila, aby se řídili heslem: „Když oni klesnou nízko, my stoupneme vysoko.“ Newsom k tomu přistupuje trochu jinak: Když oni klesnou nízko, my klesneme nízko – a s podporou spousty AI generovaného obsahu skočíme výš v algoritmu sociálních sítí, napsal server Politico.
„Změnil jsem se,“ uznal kalifornský guvernér, když od stanice Fox LA dostal otázku na svůj nový přístup k sociálním médiím. „Fakta se změnila, my (demokraté) se musíme změnit,“ dodal.
Dříve politik na sociálních sítích informoval o běžné agendě svého úřadu. Když Trump v červnu vyslal do Los Angeles jednotky Národní gardy, uvědomili si Newsomovi spolupracovníci, že tradiční reakce nebudou stačit, řekl podle serveru The New York Times ředitel komunikace kalifornského guvernéra Izzy Gardon.
Následně lidé z Newsomova okruhu začali přímo útočit na konzervativní kritiky, často v jízlivém tónu, a mimo jiné k tomu začali používat memy, sestavené například ze záběrů z filmové série Star Wars. V polovině srpna došlo ke zlomu, když jeho kancelář poprvé napodobila Trumpův styl pomocí velkých písmen.
„DONALDE TRUMPE, POKUD NEUSTUPUJETE, BUDEME NUCENI VÉST ÚSILÍ O PŘEKRESLENÍ MAP V KALIFORNII, ABYCHOM VYROVNALI MANIPULACI MAP V ČERVENÝCH STÁTECH,“ začínal příspěvek komentující snahy o gerrymandering v Texasu. A skončil stejně jako mnoho jiných od Trumpa: „DĚKUJEME ZA VAŠI POZORNOST!“ Podle guvernérovy kanceláře to měl být jednorázový vtip, ale reakce byla v porovnání s předchozími příspěvky výrazně vyšší. Komunikační tým se proto rozhodl pokračovat.
Sestoupit z digitálního morálního piedestalu
Newsom „nejen provokuje MAGA, ale také dokazuje demokratům, že sestoupit z digitálního morálního piedestalu a vstoupit do boje je sice chaotické, ale stojí to za to“, míní digitální stratég Stefan Smith, který byl ředitelem pro on-line komunikaci Petea Buttigiega, jenž v roce 2020 usiloval o demokratickou kandidaturu na prezidenta.
„(Newsom) byl před několika měsíci politicky mrtvý, ale díky změně strategie se stal prominentní postavou hnutí Resistance 2.0. Ostatní účastníci stínových primárek v roce 2028 si z toho bezpochyby berou ponaučení,“ řekl Smith na adresu Newsoma a dalších demokratů.
Newsomovy příspěvky přitahují tolik pozornosti, protože vyčnívají z neúčinného přístupu Demokratické strany, předestřela ředitelka Centra pro kritické internetové výzkumy na Kalifornské univerzitě v Los Angeles Sarah Robertsová. „Je to určitě přehnané, ale žijeme v přehnaných časech, ne?“ sdělila. „Mnoho lidí, kteří se v tuto chvíli cítí zbavení práv, našlo útěchu v tom, co by se dalo popsat jako boj ohněm proti ohni,“ dodala.
Jediný demokrat připravující se na boj, komentuje Bannon
„Snaží se napodobovat prezidenta Trumpa,“ sdělil přední představitel hnutí MAGA a bývalý Trumpův poradce Steve Bannon. „Není to Trump, ale pokud se podíváte na Demokratickou stranu, alespoň se k němu přibližuje a snaží se napodobovat Trumpovu vizi politického boje, nemyslíte? Vypadá jako jediný člověk v Demokratické straně připravující se na souboj, o kterém si myslí, že ho mohou vyhrát,“ dodal.
„Kdybych byla jeho manželka, řekla bych mu, že ze sebe dělá hlupáka,“ prohlásila moderátorka Dana Perinová z Fox News o Newsomových příspěvcích na X. „Má důležitou funkci guvernéra Kalifornie, ale pokud chce ještě důležitější funkci, musí se chovat trochu vážněji,“ dodala. „UŽ JE TO TÉMĚŘ TÝDEN A ONI TO STÁLE NECHÁPOU,“ odpověděl guvernérův účet.
Newsom sám se nijak netají svými záměry, že chce na internetu parodovat Trumpa. Otevřeně prohlásil, že kdokoli, komu vadí urážky, by měl obrátit svou pozornost na Bílý dům.
„Jsem rád, že to vzbudilo určitou pozornost, ale myslím si, že hlubší otázkou je, jak jsme mohli v průběhu posledních mnoha let dovolit, aby se Trumpovy tweety a příspěvky na Truth Social staly normou, aniž by byly podrobeny podobné kontrole a pozornosti?“ zeptal se kalifornský guvernér.
Pochopení komunikace na internetu
Novinářka věnující se technologiím Kara Swisherová, která zná Newsoma od doby, kdy byl starostou San Francisca, přiblížila, že jeho příspěvky odrážejí ostrý tón, který používá v soukromých rozhovorech, a pochopení pro komunikaci na internetu, pro kterou je nezbytný přehnaný způsob projevu, aby se poselství dostalo k širokému publiku.
V době, kdy se demokraté potýkají s nízkými preferencemi a hledají způsoby, jak čelit Trumpovi, si Newsom svým přístupem získal miliony nových sledujících na sociálních sítích. V březnu to podle Internet Archive bylo pouze 500 tisíc.
To je mnohem více, než mají někteří jeho potenciální demokratičtí soupeři pro prezidentskou kandidaturu do voleb v roce 2028, jako jsou guvernér Pensylvánie Josh Shapiro (286 700 sledujících), guvernérka Michiganu Gretchen Whitmerová (382 600) nebo Pete Buttigieg (1,4 milionu). Newsom však stále zaostává za poslankyní Alexandriou Ocasiovou-Cortezovou (4,1 milionu) nebo bývalou viceprezidentkou Kamalou Harrisovou (9,1 milionu).
