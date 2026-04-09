Británie a Norsko odstrašovaly ruské ponorky v Atlantiku

Velká Británie společně s Norskem provedla v severním Atlantiku vojenskou operaci na odstrašení ruských ponorek, které ohrožovaly podvodní kabely a produktovody. Oznámil to podle agentury AP britský ministr obrany John Healey. Dodal, že fregata, letadla a stovky expertů monitorovaly ruskou útočnou ponorku a dvě špionážní ponorky poblíž podmořských kabelů a potrubí severně od Spojeného království. Ruská plavidla nakonec podle britského šéfa obrany po operaci, která trvala víc než měsíc, odplula z britských vod dále na sever. Do operace byly zapojeny speciální ponorky, konstatoval.
Operace byla podle Healeyho vzkazem ruskému vůdci Vladimiru Putinovi, který zněl: „Vidíme vaši aktivitu nad našimi kabely a potrubním vedením a měli byste vědět, že jakýkoli pokus o jejich poškození nebude tolerován a bude mít vážné důsledky.“
Podle Healeyho hrozby vůči britským podvodním sítím rostou a Británie pokračuje v monitorování ponorek v britských vodách a širším okolí. Podle ministra zatím nic nenasvědčuje tomu, že by byly britské kabely nebo dálkové potrubí poškozeny.
„Nespustíme z Putina oči“
Healey na tiskové konferenci podle AP řekl, že „Putin by chtěl, abychom byli rozptylováni Blízkým východem“, ale Rusko je podle něj pro Spojené království a jeho spojence hlavní hrozbou. „Nespustíme z Putina oči,“ ujistil ministr.
Británie se snaží udržet Rusko v mezinárodním centru pozornosti v souvislosti s jeho agresí proti Ukrajině, i když se pozornost světa soustředí na konflikt na Blízkém východě. Londýn patří mezi významné podporovatele Kyjeva v jeho obraně proti ruské agresi. Rusko považuje Británii za jednu z vůči Moskvě nejvíce nepřátelských zemí.
Západní představitelé a odborníci podezřívají plavidla ruské takzvané stínové flotily, která je primárně určena k obcházení západních sankcí při vývozu ropy, z provádění sabotáží v rámci ruské hybridní války proti spojencům Ukrajiny. Například na konci minulého roku zadržela finská pobřežní stráž ve Finském zálivu loď, kterou úřady podezíraly z úmyslného poškození podmořského kabelu.