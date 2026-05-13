Brazilský prezident Lula oznámil kampaň proti organizovanému zločinu


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva oznámil novou kampaň proti organizovanému zločinu. V chudinských čtvrtích velkých brazilských měst působí organizované gangy, které se financují například nelegálním prodejem drog. Kampaň chce zločineckým organizacím jejich financování ztížit. Lula ohlásil kampaň několik měsíců před podzimními prezidentskými volbami a krátce po setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

Levicový politik Lula, který se chce znovu ucházet o prezidentský mandát, čelí kritice ze strany opozice, že přistupuje k potírání zločinu vlažně. Podle průzkumů je jeho nejvážnějším protivníkem krajně pravicový politik Flávio Bolsonaro. Syn exprezidenta Jaira Bolsonara, který byl odsouzený za pokus o státní převrat, se profiluje jako zastánce tvrdé ruky proti zločinu. Kriminalita patří spolu s korupcí či chudobou k hlavním obavám Brazilců.

Nová kampaň se má zaměřit na efektivnější potírání praní špinavých peněz. To má zločineckým gangům ztížit až zabránit využívání zisků, které realizují z nelegálních obchodů, například s drogami. Vedle toho vláda vyčlení peníze, které budou moci použít brazilské státy pro zlepšení vybavení policie.

Lula vetoval návrh, který by mohl zkrátit trest Bolsonarovi
Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva veřejně vystavuje se svou ženou Rosangelou „Janja“ da Silvovou veto návrhu zákona, 8. ledna 2026

V Brazílii, která má federální zřízení, mají největší váhu v potírání kriminality právě jednotlivé státy, podotýkají místní média. Lula se pokouší prosadit změnu ústavy, která by umožnila posílit roli a pravomoci federálních úřadů. Zatím se mu to však nepodařilo. Prezident totiž nemá v parlamentu většinu.

O kriminalitě Lula podle svých slov hovořil také při nedávném setkání s americkým prezidentem Trumpem v Bílém domě. Lula tvrdí, že Trumpovi nabízel spolupráci v potírání zločineckých skupin a vyzval ho, aby Spojené státy více vydávaly brazilské občany, kteří se schovávají před justicí na Floridě a v Miami.

Ve městech São Paulo, Rio de Janeiro a dalších policie opakovaně organizuje rozsáhlé zásahy v chudinských čtvrtí proti organizovanému zločinu. Tyto operace nezřídka končí desítkami obětí a spory ohledně počínání policistů.

Při policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo přes sto lidí
Policejní operace v Riu de Janeiro

Aktuálně z rubriky Svět

Cla, covid či balon. Čínsko-americké vztahy zažívají otřesy

Čínsko-americké vztahy zažívají v poslední dekádě turbulentní časy. Příměří v celní válce uzavřené loni na podzim se může kdykoli zhroutit. Americký prezident Donald Trump proto míří do Číny, kde bude do pátku jednat se svým protějškem Si Ťin-pchingem o stabilizaci vztahů. Kromě ekonomických témat se očekává, že na přetřes přijde i čínská podpora Íránu, Tchaj-wan, umělá inteligence nebo jaderná bezpečnost.
Šéf Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv končí ve funkci, oznámil Trump

Ve funkci šéfa vlivného amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) končí Marty Makary. O jeho rezignaci informoval americký prezident Donald Trump. Agentura AFP podotýká, že Makaryho konci v čele úřadu předcházelo několik týdnů politického chaosu v nejvyšších patrech instituce.
před 6 hhodinami

Mezi USA a Kremlem není shoda, že by Rusko mělo získat celý Donbas, řekl Trump

Mezi Spojenými státy a Kremlem podle amerického prezidenta Donalda Trumpa neexistuje shoda na tom, že by Rusko mělo získat celý ukrajinský Donbas. Trump to v úterý řekl ve Washingtonu před odletem na návštěvu Číny. Moskva si celý Donbas nárokuje, a to včetně oblastí, které se jí dosud nepodařilo dobýt.
před 9 hhodinami

Nizozemští zdravotníci pochybili při ošetření pacienta s hantavirem, jsou v karanténě

V karanténě skončilo dvanáct zaměstnanců nizozemské nemocnice, kteří ošetřovali pacienta nakaženého hantavirem z evakuované výletní lodi MV Hondius. Nemocnice preventivní opatření nařídila kvůli nesprávnému postupu při odběru krve a při likvidaci moči. Loď, ze které úřady na španělském ostrově Tenerife cestující a část posádky evakuovaly, nyní míří do nizozemského Rotterdamu. Příznaky nemoci se objevily i u 25letého Itala – byl na palubě letu nizozemské společnosti KLM, na němž se krátce nacházela i jedna z obětí hantaviru.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

VideoPrvního padlého československého pilota připomíná plaketa u obce Wetteren

Letec Jindřich Beran má od úterý památník u obce Wetteren nedaleko Bruselu. Rodák z Rožné na Ždársku odešel v létě 1939 do Francie a sloužil v tamní armádě. Stal se prvním československým pilotem, který padl na západní frontě – 12. května 1940. Plukovník in memoriam tehdy vzlétl na obranu proti postupující nacistické armádě, která vpadla do Belgie. Nejdříve spočinul na místním hřbitově. V roce 1950 ale rodina nechala jeho ostatky vyzvednout a odvézt do rodiště v Československu. Tam ho pohřbili za přísného dohledu Státní bezpečnosti. Uznání a povýšení se dočkal až po pádu komunismu. Jeho památku nově připomíná plaketa v polích, kde se Beranův stroj zřítil. Za jejím vznikem stojí i místní archivář s manželkou, kteří náhodou narazili na knihu o tomto pilotovi.
před 10 hhodinami

Rusko a Ukrajina po příměří informovaly o obnovení dronových útoků

Rusko se rozhodlo ukončit částečný klid zbraní, který trval několik dní, prohlásil v úterý ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ruská armáda podle něj v noci zaútočila na Ukrajinu více než dvěma sty bezpilotními letouny a na frontě shodila přes osmdesát leteckých bomb. Ukrajinské úřady informují nejméně o devíti zabitých. Moskva naopak podle státní agentury TASS tvrdí, že za poslední den bylo zničeno přes sto ukrajinských dronů.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Během pobytu na moři zemřeli v Norsku dva čeští občané, uvedlo ministerstvo

V Norsku zemřeli dva čeští občané, zahynuli během pobytu na moři v oblasti Smöla. Česká ambasáda je v kontaktu s místními úřady i s rodinami zemřelých, informoval v úterý mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő. Na případ upozornil server Blesk.cz. Norská média v pondělí informovala o nálezu tří mrtvých turistů, kteří v oblasti lovili ryby, jejich národnost neuvedla.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
