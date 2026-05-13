Brazilský prezident Lula oznámil kampaň proti organizovanému zločinu

Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva oznámil novou kampaň proti organizovanému zločinu. V chudinských čtvrtích velkých brazilských měst působí organizované gangy, které se financují například nelegálním prodejem drog. Kampaň chce zločineckým organizacím jejich financování ztížit. Lula ohlásil kampaň několik měsíců před podzimními prezidentskými volbami a krátce po setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
Levicový politik Lula, který se chce znovu ucházet o prezidentský mandát, čelí kritice ze strany opozice, že přistupuje k potírání zločinu vlažně. Podle průzkumů je jeho nejvážnějším protivníkem krajně pravicový politik Flávio Bolsonaro. Syn exprezidenta Jaira Bolsonara, který byl odsouzený za pokus o státní převrat, se profiluje jako zastánce tvrdé ruky proti zločinu. Kriminalita patří spolu s korupcí či chudobou k hlavním obavám Brazilců.
Nová kampaň se má zaměřit na efektivnější potírání praní špinavých peněz. To má zločineckým gangům ztížit až zabránit využívání zisků, které realizují z nelegálních obchodů, například s drogami. Vedle toho vláda vyčlení peníze, které budou moci použít brazilské státy pro zlepšení vybavení policie.
V Brazílii, která má federální zřízení, mají největší váhu v potírání kriminality právě jednotlivé státy, podotýkají místní média. Lula se pokouší prosadit změnu ústavy, která by umožnila posílit roli a pravomoci federálních úřadů. Zatím se mu to však nepodařilo. Prezident totiž nemá v parlamentu většinu.
O kriminalitě Lula podle svých slov hovořil také při nedávném setkání s americkým prezidentem Trumpem v Bílém domě. Lula tvrdí, že Trumpovi nabízel spolupráci v potírání zločineckých skupin a vyzval ho, aby Spojené státy více vydávaly brazilské občany, kteří se schovávají před justicí na Floridě a v Miami.
Ve městech São Paulo, Rio de Janeiro a dalších policie opakovaně organizuje rozsáhlé zásahy v chudinských čtvrtí proti organizovanému zločinu. Tyto operace nezřídka končí desítkami obětí a spory ohledně počínání policistů.